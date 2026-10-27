Habrá medicinas gratuitas ofrecidas en Gastonia para quienes los necesiten el 29 de noviembre. Puede llenar su botiquín de forma gratuita en este evento organizado por Bountiful Blessings Food Pantry, Mt. Zion Restoration y NC MedAssist.

¿Dónde puedo obtener medicina gratis?

El evento se llevará a cabo el 29 de noviembre de 7:30 a.m. a 10.30 a.m. en la iglesia Mt Zion Restoration Church ubicada en 2311 Crescent Ln, Gastonia, NC 28052.

Algunos de los medicamentos sin receta gratis que se ofrecerán en este evento incluyen los siguientes:

Medicamentos para el resfriado, la tos y la gripe

Medicación para aliviar el dolor

Vitaminas

Medicina infantil y más

¿Todos pueden asistir a este evento?

Este evento está abierto a todos. No hay requisitos de ingresos para recibir medicamentos y, aunque no se requiere identificación, se debe tener 18 años o más para ir a recoger el medicamento. No se requieren citas ni registro.

NC MedAssist

NC MedAssist es la única farmacia estatal sin fines de lucro en Carolina del Norte. A través de varios programas, brindan medicamentos recetados y sin receta gratis a la comunidad que los necesita sin costo alguno.

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