NC entre estados que demandan a Dollar General por altos precios

La Comisión Federal de Comercio (FTC) presentó una demanda contra Dollar General por presuntamente cobrar a sus clientes precios más altos en las cajas registradoras que los anunciados en los estantes de sus tiendas. Carolina del Norte figura entre los 20 estados que se sumaron a la acción judicial.

La demanda acusa a la cadena de descuentos de mantener prácticas engañosas de precios durante años, a pesar de que sus directivos conocían el problema.

El caso fue presentado ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Medio de Tennessee, donde se encuentra la sede de Dollar General.

¿De qué acusan a Dollar General?

Según la FTC, Dollar General habría cobrado a los consumidores cantidades superiores a los precios publicados en los estantes y anuncios de sus establecimientos.

Esto significa que un producto anunciado a determinado precio podía terminar costando más al momento de pagar en la caja registradora.

La demanda sostiene que estas discrepancias no eran incidentes aislados, sino parte de un problema persistente.

La agencia federal también acusó a la compañía de no adoptar medidas suficientes para corregir las diferencias de precios, pese a tener conocimiento de ellas.

Las acusaciones todavía deben resolverse en los tribunales. La presentación de la demanda no significa que Dollar General haya sido declarada culpable.

La acción judicial cuenta con la participación de 20 estados, incluido Carolina del Norte.

Los estados que se sumaron son Alabama, Arizona, Arkansas, California, Connecticut, Florida, Illinois, Iowa, Kansas, Luisiana, Michigan, Mississippi, Nebraska, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah y Wisconsin.

FTC denuncia perjuicio económico a consumidores

La Comisión Federal de Comercio aseguró que las diferencias entre los precios anunciados y los cobrados pueden afectar especialmente a las familias con presupuestos limitados.

"Dollar General ha traicionado la confianza de millones de consumidores estadounidenses y ha impuesto un daño financiero significativo a comunidades y consumidores que ya están teniendo dificultades para que sus cheques de pago les alcancen", afirmó Christopher Mufarrige, director de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC.

La agencia considera que las presuntas prácticas de la cadena perjudican a quienes dependen de los precios anunciados para organizar sus gastos.

Dollar General tiene su sede en Goodlettsville, Tennessee, cerca de Nashville. Según The Associated Press, la empresa no había respondido a una solicitud de comentarios sobre la demanda.

¿Qué hacer si Dollar General le cobra más de lo anunciado?

Aunque la demanda está pendiente de resolución, los consumidores pueden tomar medidas para identificar y documentar posibles diferencias de precios.

Estas son algunas recomendaciones:

Revise el precio en el estante antes de colocar un producto en su carrito. Compare el precio anunciado con el cobrado en la caja registradora. Conserve el recibo si encuentra alguna diferencia. Tome una fotografía del precio anunciado, cuando sea posible. Solicite una aclaración o corrección al personal de la tienda. Reporte posibles prácticas engañosas ante las autoridades de protección al consumidor.

Los consumidores pueden presentar quejas ante la FTC en ReportFraud.ftc.gov.

En Carolina del Norte también pueden acudir a la División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia estatal, a través de ncdoj.gov.

Preocupación por los precios

La demanda se produce en un contexto de preocupación por el costo de vida y las prácticas de fijación de precios de grandes cadenas comerciales.

Los consumidores estadounidenses también han expresado inquietudes sobre nuevas tecnologías utilizadas para establecer precios, incluidas herramientas de inteligencia artificial.

Sin embargo, la demanda descrita contra Dollar General se centra en las diferencias entre los precios anunciados y los cobrados, no en el uso de inteligencia artificial.

El proceso judicial determinará si la empresa incurrió en las prácticas engañosas denunciadas por la FTC y los estados participantes.

Esta nota se elaboró con información de la AP.