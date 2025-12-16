Inmigrante arrestado por ICE salió del hospital y está en casa

Tras varios días de angustia, un padre de familia arrestado durante su cita migratoria, quien luego sufrió una crisis de salud y fue hospitalizado en Charlotte, pudo finalmente regresar a su hogar con su esposa y tres hijas, según confirmó Siembra NC a La Noticia. Sin embargo, esta experiencia dejó huellas en su salud.

Arrestado en cita migratoria de rutina

David Cárdenas Centeno, de 54 años, originario de Nicaragua, trabajó muchos años como pintor en Massachusetts y Carolina del Norte. Él y su familia residen en el noreste de Raleigh desde hace tres años.

Cárdenas no tiene récord criminal; sin embargo, fue detenido y deportado en 2013. En 2022, ante la persecución política en Nicaragua, David, su esposa Cecilia y sus tres hijas se presentaron en la frontera entre Estados Unidos y México para solicitar asilo.

Toda la familia fue puesta en libertad en 2022 bajo una orden de supervisión del ICE. A Cárdenas se le otorgó un permiso de trabajo con la condición de que asistiera a citas de control anuales. Desde entonces, no ha faltado a sus citas y ha trabajado legalmente con el permiso del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

El padre de familia fue arrestado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) el jueves 4 de diciembre, cuando acudió a su chequeo anual obligatorio en la oficina del USCIS en Charlotte. Siembra NC cree que los agentes arrestaron al menos a otras tres personas allí ese día.

“Le negaron su medicina”

Cárdenas sufre de diabetes y problemas cardíacos. Según Siembra NC, los agentes no le dieron acceso a sus medicinas durante 12 horas, lo que provocó que sufriera una emergencia médica. El inmigrante fue trasladado al hospital de Atrium Health en Pineville.

Según Jessica Villatoro, organizadora de Siembra NC en Mecklenburg, las autoridades migratorias no le permitieron a Cárdenas comunicarse con su esposa por casi una semana. De hecho, los médicos programaron una operación al corazón, pero el nicaragüense se negó al procedimiento hasta hablar con su esposa.

Activistas de Siembra NC fueron alertados de la situación. Acudieron al hospital el 10 de diciembre junto a representantes de ACLU, líderes de fe y funcionarios; sin embargo, se les negó el ingreso. Al día siguiente convocaron a una rueda de prensa, pero en esta ocasión dejaron saber que la presión ejercida dio frutos. Cárdenas ya pudo comunicarse con su familia. Su esposa llegó a Charlotte esa misma noche.

Inmigrante regresa a casa

Los médicos dijeron a la familia que no pudieron realizar la cirugía a corazón abierto porque no pudieron estabilizar sus niveles de azúcar en la sangre.

La agencia migratoria indicó que, debido al delicado estado de salud de Cárdenas, quedará bajo detención alternativa (uso de un monitor) y deberá cumplir chequeos periódicos. Los agentes se retiraron del hospital.

El inmigrante fue dado de alta. Le enviaron medicina para estabilizar su condición y una referencia a un cardiólogo del área de Durham. David Cárdenas regresó a su hogar el sábado 13 de diciembre, según confirmó Siembra NC a La Noticia.

“Esperamos que este sea un nuevo día para las personas detenidas por ICE y para cualquier persona que sufra este tipo de trato”, afirmó la comisionada de Mecklenburg Susan Rodríguez-McDowell.