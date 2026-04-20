Tiroteo en parque deja 2 adolescentes latinos muertos y 5 heridos

Un tiroteo ocurrido en Winston-Salem el lunes 20 de abril, dejó dos adolescentes latinos muertos y cinco personas heridas, informaron autoridades.

El incidente ocurrió en horas de la mañana en el área de Leinbach Park, cerca de Sally Kirk Road y Robinhood Road.

Adolescentes latinos mueren en tiroteo

Las autoridades identificaron a las víctimas mortales como:

Erubey Romero Medina, de 17 años de edad.

Daniel Jiménez Millian, de 16 años.

Ambos murieron en la escena tras recibir impactos de bala.

Otras cinco personas resultaron heridas. Sus edades van de 14 a 19 años. Las lesiones varían entre críticas y menores. Las autoridades no han revelado los nombres de los menores involucrados.

¿Qué ocurrió?

La policía indicó que el incidente comenzó como una pelea planificada entre varios jóvenes. Mientras los oficiales se dirigían al lugar, la situación escaló rápidamente a un tiroteo.

Según la investigación preliminar, varias personas dispararon entre sí durante el enfrentamiento.

"Los detectives están trabajando activamente para determinar el papel de cada individuo en este incidente", dijo Kevin Burns, de la división de investigaciones criminales del Departamento de Policía de Winston-Salem (WSPD).

Investigación en curso

Los agentes localizaron a posibles sospechosos pocas horas después del incidente. Sin embargo, hasta el momento, no hay personas bajo custodia.

La policía también indicó que algunos de los heridos podrían haber participado en el tiroteo.

Las autoridades confirmaron que el hecho fue aislado y no ocurrió en la escuela.

Un problema creciente

El jefe de policía, William H. Penn Jr., expresó su preocupación por la violencia generada entre los jóvenes.

“Siento como si acabara de tener esta misma conversación sobre nuestros teléfonos celulares y las peleas, y sobre cómo el simple hecho de tener esos teléfonos a la vista cambia el comportamiento de nuestros jóvenes”, dijo Penn, Jr.

Las autoridades señalan que los conflictos entre jóvenes pueden escalar rápidamente a situaciones mortales.

La policía pide a cualquier persona con información sobre este incidente que se comunique al 336-773-7700.