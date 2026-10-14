Parada de tránsito: arrestan a latinos con 14 kilos de cocaína

Dos hombres latinos fueron arrestados en Carolina del Norte tras un operativo antidrogas que permitió decomisar aproximadamente 14 kilos de cocaína y dos armas de fuego, informó la Oficina del Alguacil del Condado de Guilford.

La investigación concluyó el 7 de octubre de 2026, con la participación de varias agencias policiales de Carolina del Norte, entre ellas las oficinas de los alguaciles de Guilford, Alamance y Wake.

Los detenidos fueron identificados como Juan Manuel Velderrama Beltrán, de 29 años, y Jacob Noé Ramos, de 23 años.

Ambos enfrentan cargos por presunto tráfico de cocaína y permanecen detenidos bajo fianzas de un millón de dólares cada uno.

¿Cómo ocurrió el decomiso de cocaína en Carolina del Norte?

Según las autoridades, agentes de la Oficina del Alguacil del Condado de Wake detuvieron un vehículo en el que viajaban los dos sospechosos.

Durante la intervención, los oficiales encontraron aproximadamente 3,000 gramos de cocaína, equivalentes a tres kilos, y dos armas de fuego.

El comunicado policial no especificó el lugar exacto de la parada de tránsito ni las circunstancias que motivaron la inspección del vehículo.

La intervención formaba parte de una investigación conjunta sobre presunto tráfico de drogas en Carolina del Norte.

Encuentran otros 11 kilos de cocaína en Mebane

Después de la parada de tránsito, los investigadores ejecutaron una orden de registro en una propiedad ubicada en 1019 West Holt Street, en Mebane, Carolina del Norte.

Durante el allanamiento, las autoridades encontraron aproximadamente 11,000 gramos adicionales de cocaína, equivalentes a 11 kilos.

En total, los dos procedimientos permitieron decomisar alrededor de 14 kilos de cocaína, equivalentes a 30.9 libras, además de las dos armas de fuego.

La Oficina del Alguacil de Guilford no informó el valor estimado de la droga ni proporcionó detalles sobre su posible destino.

¿Qué cargos enfrentan los dos detenidos?

Las autoridades informaron que los sospechosos enfrentan los siguientes cargos:

Juan Manuel Velderrama Beltrán, de 29 años: un cargo grave por tráfico de cocaína.

un cargo grave por tráfico de cocaína. Jacob Noé Ramos, de 23 años: un cargo grave por tráfico de cocaína y un delito menor por portar un arma de fuego oculta.

Ambos permanecen en el Centro de Detención del Condado de Wake, cada uno bajo una fianza garantizada de $1 millón.

Las autoridades no proporcionaron información sobre sus nacionalidades ni su situación migratoria.

Los cargos son acusaciones y los detenidos se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante un tribunal.

¿Qué agencias participaron en el operativo antidrogas?

La investigación contó con la participación de la Unidad Antinarcóticos del Condado de Guilford, el equipo de control de narcóticos del Condado de Alamance (ANET), la Oficina del Alguacil del Condado de Wake y la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI).

La Unidad Antinarcóticos de Guilford también integra esfuerzos de cooperación con el Departamento de Policía de Greensboro y la Administración para el Control de Drogas (DEA).