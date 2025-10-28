La exposición gratuita de bodas “Wedding Expo” superó todas las expectativas, reuniendo a decenas de parejas, emprendedores y proveedores del sector nupcial en el Fairlake Event Center.

Organizado por Yvonne Farfán, profesional con más de 30 años de experiencia en eventos, y Yalu Rivas, el encuentro permitió que los asistentes conocieran las últimas tendencias en decoración, moda, gastronomía y entretenimiento, todo en un solo lugar.

El evento reunió a varios expositores, entre ellos:

Mariachis, DJs, animadores y bartenders .

. Diseñadores y boutiques de vestidos de novia .

. Decoradores, floristas y fotógrafos profesionales .

. Empresas de catering y servicios de banquete .

. Maquillistas, estilistas y planificadores de eventos .

. Agentes de viaje con paquetes de luna de miel.

Los asistentes a la Wedding Expo también tuvieron la oportunidad de recorrer el salón de fiestas, donde se realizaron demostraciones de decoración, degustaciones y presentaciones en vivo.