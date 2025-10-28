La exposición gratuita de bodas “Wedding Expo” superó todas las expectativas, reuniendo a decenas de parejas, emprendedores y proveedores del sector nupcial en el Fairlake Event Center.
Organizado por Yvonne Farfán, profesional con más de 30 años de experiencia en eventos, y Yalu Rivas, el encuentro permitió que los asistentes conocieran las últimas tendencias en decoración, moda, gastronomía y entretenimiento, todo en un solo lugar.
El evento reunió a varios expositores, entre ellos:
- Mariachis, DJs, animadores y bartenders.
- Diseñadores y boutiques de vestidos de novia.
- Decoradores, floristas y fotógrafos profesionales.
- Empresas de catering y servicios de banquete.
- Maquillistas, estilistas y planificadores de eventos.
- Agentes de viaje con paquetes de luna de miel.
Los asistentes a la Wedding Expo también tuvieron la oportunidad de recorrer el salón de fiestas, donde se realizaron demostraciones de decoración, degustaciones y presentaciones en vivo.