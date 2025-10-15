Una boda requiere mucha planificación, pero en Asheboro podrás encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar este 26 de octubre en la exposición de boda gratis “Wedding Expo”, organizada por Yvonne Farfán, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en eventos. En este espacio se reunirá a proveedores de todo tipo de servicios para festividades.

“Es la primera vez que traemos este tipo de evento acá porque latinos hay en todas partes de Carolina del Norte y en esa zona hay una comunidad muy grande de latinos de todas partes y queremos ofrecerle todo lo que puedan necesitar las novias con las nuevas tendencias, colores”, dijo Farfán a La Noticia.

Cerca de 20 expositores en un mismo lugar

En esta oportunidad, interesadas en organizar su boda o conseguir apoyo durante la planificación, encontrarán todos los negocios y recursos que necesitan en un solo lugar. Habrá cerca de 20 expositores que ofrecerán:

Servicio de entretenimiento : tanto musicales (mariachis, DJs), como animadores, artistas, bartenders.

: tanto musicales (mariachis, DJs), como animadores, artistas, bartenders. Vestidos de novias para diferentes formalidades o códigos de vestimenta.

para diferentes formalidades o códigos de vestimenta. Decoradores y decoración , como centros de mesa, fondos de tela, entre otros.

, como centros de mesa, fondos de tela, entre otros. Servicios de catering , logística y meseros.

, logística y meseros. Fotógrafos y maquillistas profesionales.

y profesionales. Floristas .

. Agentes de viaje para ayudar con paquetes de luna de miel

Oportunidad de conocer el salón de fiesta donde se ofrecerá el evento.

“Es bueno tener la unidad entre personas que trabajamos en la misma industria, porque es más fácil para el cliente conocer y conversar con todos en un mismo espacio, pero también como tenemos muchos años trabajando juntos, entonces podemos dar fe del trabajo de otro proveedor de servicio”, comentó Farfán.

Además, explicó que habrá planificadores de eventos para quienes necesiten más ayuda para organizar su boda.

“Muchos novios no saben cómo comenzar, por eso tendremos a planeadores de eventos, para que puedan recibir orientación sobre cómo elaborar un presupuesto y tener un análisis financiero para que puedan invertir sabiamente en su boda y lograr celebrar ese día como en sus sueños”, dijo.

¿Cuándo y dónde será la exposición de bodas?

El evento es gratuito y se llevará a cabo el 26 de octubre de 12:00 p.m. a 4:30 p.m. en Fairlake Event Center. La dirección es: 1759 Fairway Rd, Asheboro, NC 27205. Para más información o si estás interesado en llevar tu emprendimiento, puedes llamar al 980-355-9696 o al 336-963-7329.