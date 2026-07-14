Dos años de prisión a hombre que quiso engañar a Home Depot

Un inmigrante hondureño fue sentenciado a dos años de prisión federal tras participar en un esquema de fraude que ocasionó pérdidas por más de $464,000 a varias tiendas Home Depot en Carolina del Norte y Carolina del Sur, anunciaron las autoridades.

La Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte informó que Darwin Alberto Corea Calderón, de 34 años, fue condenado a 24 meses de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico.

Así operaba el fraude contra Home Depot

De acuerdo con documentos judiciales, entre 2022 y 2025 Corea participó en un esquema de reembolsos fraudulentos que afectó a más de una docena de tiendas Home Depot.

Las autoridades indicaron que el acusado obtuvo reembolsos falsos por cientos de miles de dólares en establecimientos ubicados en Charlotte, Cornelius, Gastonia, Kannapolis, Matthews, Statesville, Rock Hill y Spartanburg.

En total, las pérdidas para la empresa superaron los $464,000.

Además, la investigación determinó que Corea también utilizó el método conocido como "skip scanning". Esto consiste en pasar por las cajas de autopago sin escanear intencionalmente algunos productos para salir de la tienda sin pagarlos.

Ya tenía antecedentes por robo

Durante la audiencia de sentencia, la fiscalía presentó evidencia de que Corea había sido condenado en 2024 por un delito grave de hurto en el condado de Cabarrus. En esa ocasión se le acusó de robar herramientas eléctricas, una aspiradora y un horno de microondas de una tienda Lowe's Home Improvement.

"Quienes defraudan a los comercios hacen que los precios aumenten para todos. Los delitos de Corea nacieron de la codicia, no de la necesidad. Fue un esquema calculado que repitió una y otra vez hasta que las autoridades federales lo detuvieron", declaró el fiscal federal Russ Ferguson.

Será deportado tras cumplir la condena

Corea se había declarado previamente culpable del cargo de conspiración para cometer fraude electrónico.

Permanecerá bajo custodia federal hasta ser trasladado a una prisión del Buró Federal de Prisiones. Una vez cumpla su condena, será entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para iniciar el proceso correspondiente bajo las leyes migratorias.

La investigación estuvo a cargo de Homeland Security Investigations (HSI) con la colaboración de Home Depot. El caso fue procesado por el fiscal federal adjunto William Bozin.