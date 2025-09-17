Falta poco para que las hojas comiencen a cambiar de color y que las calles de Charlotte y de Carolina del Norte se vuelvan más pintorescas, a medida que las temperaturas comienzan a bajar y aquí te decimos cuándo empieza el otoño en la ciudad y en todo el estado.

¿Cuándo empieza y termina el otoño en Charlotte este 2025?

Tanto en Charlotte, como en Carolina del Norte y en todo Estados Unidos, el otoño inicia el 22 de septiembre con el equinoccio, cuando el día y la noche tienen aproximadamente la misma duración.

El otoño termina en el hemisferio norte el 21 de diciembre con el solsticio de invierno, que marca el inicio oficial de esta estación.

¿Cuál es el clima de Charlotte, Carolina del Norte, en otoño?

Se espera que durante los primeros días del otoño, en septiembre, en Charlotte las temperaturas máximas ronden los 82° F y las mínimas los 62° F, sin embargo, estas irán disminuyendo. En octubre se esperan máximas de 73° F y mínimas de 50° F mientras que en noviembre las máximas se pronostican en 63° F y las mínimas en 40° F.

En cuanto a las lluvias, se pronostican unos cinco a seis días de lluvia por mes durante el otoño en la ciudad, sin embargo, esta estación se caracteriza por ser más seca en comparación con el verano y la humedad también disminuye.

Otoño 2025: ¿Cuáles son los mejores lugares para visitar en Carolina del Norte?

El cambio de color en las hojas es uno de los principales atractivos del otoño en Carolina del Norte y este espectáculo natural puede verse con mayor notoriedad en la zona de las montañas, como Asheville y Blue Ridge Parkway, que se vuelven destinos bastante deseables.

Otras zonas de atracción incluyen Great Smoky Mountains National Park, Grandfather Mountain, Brevard y Pisgah National Forest.

Noticias que podrían interesarte