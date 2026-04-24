Con el objetivo de promover el bienestar integral de las familias en la comunidad de Charlotte, la Coalición Latinoamericana inauguró su tan esperado Centro de Bienestar Familiar este viernes 24 de abril durante una ceremonia con alrededor de 50 líderes de la comunidad, personal y aliados de la organización.

“Este es nuestro Centro de Bienestar Familiar, el que antes solía ser el Centro de bienvenida al inmigrantes desde 2016. Tomó años de trabajo para llegar aquí y nuestro propósito es proporcionar atención coordinada accesible e informada sobre traumas que apoye a las familias a través de servicios integrados de salud física, emocional y conductual”, contó Alba Sánchez, directora del Centro de Bienestar Familiar de la Coalición Latinoamericana durante el evento de inauguración que se llevó a cabo en las instalaciones de la Coalición.

Superando desafíos en Charlotte

Junto con esto, destacó los desafíos que la coalición ha superado, como la primera administración del Gobierno de Donald Trump, la pandemia por covid, el aumento de inmigrantes recién llegados a la ciudad entre 2022 y 2024 y las detenciones de inmigrantes durante el operativo más grande de Carolina del Norte, conocido como Charlotte’s Web.

Junto con esto, Alba indicó que el Centro de Bienestar Familiar fue diseñado para ofrecer un espacio integral donde se promueva la salud física, mental, emocional y social, adaptándose a las necesidades cambiantes de las familias.

Durante el evento, los asistentes pudieron conocer de cerca los servicios y recursos que ofrecerá para ayudar a familias a navegar los servicios de salud.

Para conocer más sobre este centro:

Visita el siguiente enlace.

Visita sus instalaciones ubicadas en la Coalición Latinoamericana. Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205 . Horario de atención: de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

. Horario de atención: de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Ingresa a las redes sociales de la Coalición Latinoamericana para estar al tanto de sus próximos eventos.

La Coalición Latinoamericana inauguró su Centro de Bienestar Familiar en Charlotte este 24 de abril, con la presencia de líderes comunitarios, personal y aliados. (Galería: Yuliana Montiel / La Noticia).