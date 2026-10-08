Anthony Eliu Acevedo, un latino de Charlotte de 27 años, fue sentenciado a ocho años y medio de prisión federal por transportar material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés).

Además de la pena de prisión, Acevedo deberá cumplir libertad condicional supervisada de por vida, pagar una indemnización de $62,000 y $10,000 en tasas especiales. Adicionalmente, deberá registrarse como delincuente sexual.

Según documentos judiciales, en octubre de 2023, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) recibió información sobre una persona que había subido material de abuso sexual infantil a una cuenta de almacenamiento en línea. Posteriormente, las autoridades identificaron a esa persona como Acevedo. Uno de los videos encontrados mostraba el abuso físico y sexual de un bebé.

Tenía más de 1,400 archivos de abuso infantil

En febrero de 2024, las autoridades registraron la residencia de Acevedo y decomisaron dos teléfonos celulares y una computadora portátil. El análisis forense de los dispositivos y de su cuenta de almacenamiento reveló que tenía:

Más de 426 imágenes de material de abuso sexual infantil.

de material de abuso sexual infantil. Más de 999 videos de este tipo de material.

de este tipo de material. Videos con contenido de abuso sádico y masoquista contra menores.

Material que, reproducido de manera continua, tendría una duración de aproximadamente 65.5 horas.

La investigación también determinó que Acevedo utilizaba Telegram para obtener y pagar por este material.

Durante un interrogatorio policial, Acevedo dijo que tenía la intención de vender el material a otras personas. Sin embargo, la investigación no encontró evidencia de que hubiera realizado ventas hasta ese momento.

Al dictar sentencia, el juez federal Matthew E. Orso señaló que Acevedo tenía una colección “muy grande” de material de abuso sexual infantil, incluyendo algunos de los contenidos más graves que había visto el tribunal.

Acevedo permanece bajo custodia del Servicio de Alguaciles mientras espera ser trasladado a una prisión federal. Este caso fue investigado por el FBI y el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg y procesado por la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Carolina del Norte.

Delitos sexuales infantiles: ¿Cómo reportar?

Este caso forma parte del Proyecto Infancia Segura, una iniciativa nacional lanzada en 2006 por el Departamento de Justicia para combatir la explotación sexual infantil en línea e investiga casos como:

Producción de pornografía infantil

infantil Distribución de material de abuso infantil.

infantil. Recepción y posesión de material de abuso sexual infantil (CSAM).

Explotación sexual infantil a través de internet , ya sea redes sociales, cámaras en vivo o foros.

sexual infantil , ya sea redes sociales, cámaras en vivo o foros. Abuso sexual físico directo de menores

directo de menores Trata de menores con fines sexuales

con fines sexuales Turismo sexual internacional.

internacional. Delitos de no registrarse como delincuente sexual ,

, Estafas y engaños para la explotación de menores.

y engaños para la explotación de menores. Ciberacoso sexual, entre otros.

Para reportar delitos relacionados con la explotación sexual infantil o cualquier otro delito vinculado a menores, puede: