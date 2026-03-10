¿Estás buscando talleres gratuitos de inglés, negocios y tecnología? Si deseas mejorar tus habilidades en el idioma, el mundo digital o el ámbito empresarial, hay varias opciones disponibles para ti. Desde clases en línea con soporte virtual hasta talleres presenciales en Charlotte. Este listado, traído por La Noticia, te ofrece las mejores oportunidades para formarte gratuitamente y avanzar en tu desarrollo personal y profesional.
Taller de introducción a Gmail
Aprende cómo crear una cuenta de Gmail, el correo electrónico gratuito de Google. Además de aprender a enviar y responder correos electrónicos y explorar otras opciones como agregar archivos, manejar tus contactos y organizar la bandeja de entrada. Inscríbete antes del 6 de marzo.
- Fecha: martes 10 de marzo
- Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Para aprender sobre Outlook (Hotamil), asiste al siguiente evento.
- Fecha: martes 17 de marzo
- Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Cinco pasos clave para diseñar y hacer crecer tu negocio
Este taller virtual y gratuito es ofrecido por Women Business Center of Charlotte (en español, El Centro de Negocios para Mujeres de Charlotte) y está dirigido a emprendedores para enseñarles cómo iniciar un negocio o fortalecerlo si se encuentra en marcha.
- Fecha: jueves 12 de marzo
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Dirección: 916 West 5th Street, Charlotte, NC 28202
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Seminario de mercadeo para negocios
En este seminario organizado por Prospera, aprenderá cómo conectar con su audiencia, fortalecer su imagen pública y construir una marca consistente y reconocida mediante estrategias sencillas y efectivas.
- Fecha: jueves 12 de marzo
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Oficina de Prospera
- Dirección: 145 Scaleybark Rd suite C, Charlotte, NC 28209
- Inscríbete a través del siguiente enlace.
Programa gratuito de intercambio de idiomas para adultos
La biblioteca de Charlotte South Boulevard finaliza y ofrece Charlemos Charlotte, un programa gratuito de intercambio de idiomas bilingües para adultos. Este está dirigido a hablantes de español que buscan practicar su inglés y viceversa.
- Fecha: sábado 14 de marzo
- Hora: 10:30 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace.
Zona de estudio para adolescentes
North County Regional convierte los domingos en espacios dedicados para los adolescentes con la Zona de Estudio para Tareas, un área tranquila para estudiar y ponerse al día con las tareas escolares. Hay suministros básicos disponibles y el ambiente relajado permite concentrarse y avanzar sin distracciones. No es necesario registrarse para usar el espacio; solo llega, acomódate y pon en marcha tus estudios.
- Fecha: domingo 15 de marzo
- Hora: 1:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: North County Regional Library
- Dirección: 16500 Holly Crest Lane, Huntersville, NC 2807
Grupos de conversación en la biblioteca de Charlotte
Practica tus habilidades de hablar y escuchar en inglés en un ambiente relajado de grupo. No hay conferencias, solo conversación y todos los estudiantes de inglés son bienvenidos.
- Fecha: jueves 12 de marzo
- Horario: 11:00 a.m. a 12:15 pm.
- Inscripción en el siguiente enlace
- Lugar: Pineville Library
- Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134 (En el cuarto de estudio 3)
- Fecha: martes 17 de marzo
- Horario: 5:45 p.m. a 6:45 pm.
- Inscripción en el siguiente enlace
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
Clases básicas o para nuevos hablantes de inglés (no requiere inscripción, solo asistir)
- Fecha: lunes 16 de marzo
- Horario: 1:00 p.m. a 2:30 pm.
- Lugar: South County Regional Library
- Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277
Clases intermedias/avanzadas (no requiere inscripción, solo asistir)
- Fecha: jueves 12 de marzo
- Horario: 11:00 a.m. a 12:00 pm.
- Lugar: South County Regional Library
- Dirección: 5801 Rea Road, Charlotte, NC 28277
Para todos los niveles (no requiere inscripción, solo asistir)
- Fecha: lunes 16 de marzo
- Horario: 6:00 p.m. a 7:00 pm.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262