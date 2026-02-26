La Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas (OHJTC) invita a periodistas, creadores de contenido y comunicadores a participar en la charla gratuita, virtual y en español: “Comunicación e inmigración: Aprende a cuidar tu estatus al cubrir temas migratorios”.

El objetivo es proporcionar estrategias clave para cubrir temas de inmigración de manera segura, protegiendo el estatus legal de los comunicadores inmigrantes. Se abordarán aspectos como la cobertura de actividad de agentes federales, protestas, redes sociales y otras actividades relacionadas, enseñando cómo informar sin poner en riesgo la situación legal propia y respetando las consideraciones éticas.

La charla será impartida por el abogado y fundador de la firma Lopez Law Firm, PLLC, Andrés López, quien responderá a las dudas de los participantes.

Aclarando dudas de los comunicadores

A través de un análisis, se abordarán preguntas cruciales, como:

¿Cómo puedo grabar un operativo migratorio sin problemas legales?

¿Qué derechos tienen los creadores de contenido y los periodistas independientes?

¿Cómo hablar en redes sociales de temas migratorios sin meterme en problema?

¿Puedo tener consecuencias por publicar contenido político en redes?

La charla contará con un espacio para responder a preguntas en vivo sobre inquietudes migratorias. Además, el abogado pide a interesados que envíen con anticipación cualquier duda sobre la cobertura de temas migratorios al correo de la organización. Esto permitirá respuestas más elaboradas. El correo es: organizacionphlc@gmail.com.

Con más de 18 años de experiencia, Andrés López es un abogado certificado por la Junta del Colegio de Abogados de Carolina del Norte en Derecho de Inmigración. Nacido en Medellín, Colombia, y siendo inmigrante él mismo, López tiene una conexión personal con los desafíos que enfrentan las comunidades inmigrantes en los Estados Unidos. López ha representado a individuos en tribunales de inmigración de todo el país, incluyendo Charlotte, Atlanta y Lumpkin, Georgia (Centro de Detención de Stewart).

Es miembro activo de la American Immigration Lawyers Association (AILA), donde forma parte de la Junta de Gobernadores en el período 2024-2027 y se ha desempeñado como voluntario en varias organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los inmigrantes.

¿Cuándo y cómo participar?

El taller será el miércoles 11 de marzo. El horario es de 6:00 pm a 8:00 pm (hora del Este) en línea, a través de la plataforma Google Meet.

El evento está dirigido a periodistas, creadores de contenido y cualquier persona interesada en profundizar en los aspectos legales al cubrir temas migratorios. La participación es gratuita, pero el registro es obligatorio con cupos limitados.

Para inscribirte, visita www.periodistasdelascarolinas.com y sigue las instrucciones llenado el formulario sencillo. Luego, recibirá del mismo correo de la organización un email con el link para que se conecte el día de la charla.