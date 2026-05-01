En una cancha rodeada de amigos, compañeros de fútbol, entrenadores y conocidos de su hijo, la familia Sánchez despidió este 30 de abril a su ser querido, quien a sus 16 años fue víctima de un tiroteo en Concord el 23 de abril. La vigilia, organizada por Camino United, buscaba recordar la vida y actividades que más disfrutaba el joven: jugar en el campo.

Familiares y amigos se unen para dar un último adiós

El joven de 16 años pertenecía al programa Camino United, el cual busca promover la mentoría y el trabajo en equipo a través del deporte. En la vigilia, llevada a cabo este 30 de abril en la cancha de Camino en Charlotte, cerca de 40 personas, incluyendo a la mayoría de sus compañeros de clase, se unieron para recordarle.

“Recuerdo que cuando comenzó me prohibió ocuparme después de las seis para dedicar este tiempo a traerlo a práctica y me dijo que podía ‘echar chisme’ con las otras madres… Era muy social y solía pedirme traer a otros niños. A mí no me importaba esperarme dos horas afuera o quedarme aquí sentada con tal de verlo feliz”, recordó su mamá.

Añadió: “Seguido se le perdían los zapatos. Siempre tenía que comprarle un par. Recuerdo que una vez me dijo que quería unas zapatillas y tuve que decirle que no teníamos dinero y que tenía que esperar… Ese día lo traje con sus tenis viejos y el entrenador le regaló los suyos. Desde allí él comenzó a valorar cada zapato”.

Samuel Aguilera, su entrenador en Camino United, también destacó su carácter y cómo en dos años se había comprometido con las prácticas y ayudar a sus compañeros.

“Era muy amable. Él siempre venía con ganas de jugar, ganas de aprender, motivaba a los demás. Con él nunca tuve una situación de decir que algo estaba haciendo mal. Siempre llegaba con una sonrisa grande que motivaba a otros a querer hablar con él y hacer amistad”, dijo a La Noticia.

Sobre los hechos

Según la información de la Policía de Concord, la muerte del joven ocurrió el 23 de abril cuando, junto a su compañero, se reunieron con Yanixan Arellanes Silva, de 17 años, en el estacionamiento de Hartsell Park para realizar una transacción organizada a través de Marketplace. Este encuentro terminó en un tiroteo, en donde el hijo de la familia Sánchez falleció.

Silva fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato en primer grado, agresión con arma mortal y otros delitos graves. Al tratarse de un caso con una investigación en curso y a petición de sus familiares, no se revelará el nombre del menor de edad.

Además, las autoridades piden a quienes tengan más información sobre el caso comunicarse al 704-920-5000, o que envíen una pista anónima a través de la organización Cabarrus Area Crime Stoppers llamando al 704-932-7463.

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