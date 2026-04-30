“Amor, me llevaron”, fueron las últimas palabras que Edgardo Hernández Sorto le dijo a su esposa antes de ser trasladado a un centro de detención migratorio en Georgia el 16 de abril. Desde entonces, Osmery Polanco Placencia, su esposa, busca recursos para reunirse con él, al tiempo que intenta cubrir sus necesidades básicas, mientras enfrenta los efectos devastadores del lupus.

De un control de rutina a cárcel migratoria

El jueves 16 de abril, Edgardo estaba junto a dos de sus compañeros de trabajo en Rock Hill, Carolina del Sur, cuando fue detenido por la policía local. Lo que al principio pareció un encuentro menor con las autoridades se convirtió en el principio de una pesadilla que lo separó de su familia, con quienes vivía en Gastonia.

“Ellos (policía de Rock Hill) hicieron una parada de tráfico y, desafortunadamente, a él y a todos les pidieron documentos. El primero se rehusó a darle sus documentos, pero después tocó dárselos y allí mi esposo habló conmigo y me dijo: ‘Amor, me llevaron’", explicó Osmery a La Noticia.

Añadió: “No volví a saber nada de él hasta el otro día en la mañana que me llaman a decirme que lo tenían detenido y que lo iban a llevar a Georgia. Hasta hoy en día sigue en Georgia”.

Según Osmery, las autoridades locales fueron quienes contactaron a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quienes trasladaron a su esposo a un centro de detención migratorio en Georgia en menos de 24 horas. Explicó que Edgarno no tiene antecedentes de problemas legales, pero su situación migratoria no le permitió evitar el arresto, ya que no tiene ningún caso o solicitud pendiente.

Madre con lupus lucha por reunirse con su esposo

Edgardo es de origen hondureño y Osmery es dominicana; se conocieron en Florida en 2015 y se mudaron a Gastonia en 2019, donde viven con sus dos hijos, de 10 y siete años. Explicó que, antes de la detención, ya la familia enfrentaba desafíos, en especial porque sufre de lupus y ha pasado por un trasplante de riñón.

Indicó que la noticia de la detención de su esposo no solo dejó tristeza en la familia, sino también una carga económica difícil de soportar. Por su condición médica no puede trabajar y el único ingreso de su casa era el de su esposo, quien se dedicaba a cortar árboles.

“Es muy difícil porque tengo que pagar el alquiler en donde vivo. No puedo caer en la calle con dos hijos pequeños. Todo se ha caído al suelo. Mi salud ha cogido un rumbo no muy esperado. Me he enfermado. Desafortunadamente, tuve que hacer unos exámenes que el doctor a mí piensa que tengo bronquitis. Y si es así, tienen que internarme”, comentó.

Comentó que, debido al lupus, debe consumir medicamentos con esteroides que suelen inflamar sus extremidades. Además, no puede estar mucho tiempo expuesta al sol, debe tener una dieta estricta y no puede levantar peso.

“Lamentablemente, esto afecta mucho mi estado de salud”

La falta de ingresos, sumada a los gastos del alquiler, el transporte, la medicina y los costos legales, ha hecho que la situación sea insostenible. Desesperada para conseguir ayuda, inició una campaña por GoFundMe.

“Mi estado emocional no está perfecto y lamentablemente esto afecta mucho mi estado de salud, mi riñón, mi diabetes, y si la presión baja, empiezo a tener dolores en las manos, los huesos, en todo el cuerpo. Pero no me puedo dejar caer; quiero intentar sacar a mi marido de la cárcel lo más pronto posible. Tengo que ser fuerte por mis hijos. Tengo una niña que sufre y tiene miedo de perder a su padre. Todo esto ha sido bien difícil”, expresó.

Para apoyar a esta familia, visita el siguiente enlace.