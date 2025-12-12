Seguros médicos suben de precio en 2026: ¿Dónde conseguir ayuda?

La inscripción abierta 2026 en HealthCare.gov traerá cambios importantes que pueden aumentar los costos de los seguros médicos. Los navegadores de salud del Charlotte Center for Legal Advocacy alertan que estos cambios eliminan la inscripción durante todo el año para personas de bajos ingresos, reducen créditos fiscales y elevan los gastos máximos de bolsillo.

El período oficial de inscripción abierta va del 1 de noviembre de 2025 al 15 de enero de 2026, bajo la Ley de Acceso a la Salud a Bajo Precio (ACA).

Qué cambió con los seguros médicos

Desde 2026, las personas con ingresos bajos ya no podrán inscribirse durante todo el año. Ahora deberán hacerlo solo durante la inscripción abierta, salvo que califiquen para un Período Especial de Inscripción (SEP).

Además, los créditos fiscales mejorados, que redujeron las primas desde 2021, podrían expirar si el Congreso no actúa. Esto provocaría primas mensuales mucho más altas, incluso manteniendo el mismo plan.

El gasto máximo anual de bolsillo en planes individuales sube a $10,600. Los planes familiares tendrán límites aun mayores.

Otros cambios importantes que debe conocer

Algunos planes cobrarán tarifas nuevas si se renuevan automáticamente.

si se renuevan automáticamente. Los créditos fiscales pueden ser menores que en años anteriores.

que en años anteriores. No actualizar ingresos puede generar deudas con el IRS por pagos excesivos.

con el IRS por pagos excesivos. Se eliminaron topes de pago , lo que aumenta penalidades por errores de ingresos.

, lo que aumenta penalidades por errores de ingresos. HealthCare.gov ya no acepta solicitudes de personas con DACA .

. Inmigrantes legales bajo el 100 % del nivel federal de pobreza pueden inscribirse, pero no reciben créditos fiscales.

Más información

¿Tiene preguntas sobre las coberturas de los seguros médicos? El Charlotte Center for Legal Advocacy ofrecerá ayuda a personas de Mecklenburg, Cabarrus y Union con sus asesores.

Para programar una cita: llame al 980-256-3782, también puede visitar las páginas:

ncnavigator.org/get-help

charlottelegaladvocacy.org/getcovered

Para obtener asistencia en todo el estado, llame al 855-733-3711.

Recomendaciones clave de los expertos

Natalie Marles, gerente del programa NC Benefits Navigator, comparte tres consejos esenciales para las solicitudes de los seguros médicos bajo ACA:

Complete la solicitud, aunque crea que no califica, debido a los muchos cambios y nuevas sanciones. No ignore cartas ni correos electrónicos del Marketplace. HealthCare.gov nunca llama por teléfono. Revise toda su información cuidadosamente antes de enviarla, incluso si recibe ayuda.

Apoyo para la comunidad latina

Los navegadores del Advocacy Center forman parte del NC Navigator Consortium, el único programa federal que sirve a los 100 condados de Carolina del Norte.

Los servicios están disponibles para personas con discapacidad, quienes no hablan inglés o no conocen el sistema de seguros médicos. La ayuda es gratuita y confidencial.