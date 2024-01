El 2024 llegó y es la ocasión perfecta para renovar las metas, pero aún queda una fiesta por disfrutar y es la llegada de los Reyes Magos. Charlotte tiene en cartelera el lugar que promete una gran rosca que no pasará desapercibida.

Además, La Coalición inicia el año con una jornada de ID Comunitario, ideal para la población migrante. Y si de cursos se trata, este mes de enero o comienzan diversas opciones para aprender inglés y otras para ampliar las capacidades profesionales.

¿Qué hacer en Charlotte? Cartelera comunitaria de la semana

Arte, cultura y entretenimiento

Día de Reyes

Una colaboración entre Levine Museum of the New South, Fiestas Patrias y Manolo's Bakery trae a la familia esta celebración del Día de Reyes Magos. Es un día lleno de canto, baile, arte y diversión, artesanías, una exposición de juguetes infantiles y la Rosca de Reyes más grande de las Carolinas.

Fecha: Sábado 6 de enero

Sábado 6 de enero Hora: 12:00 m. a 3:00 p. m.

12:00 m. a 3:00 p. m. Lugar: VAPA Center

VAPA Center Dirección: 700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202

700 N Tryon St, Charlotte, NC 28202 Costo: Gratis

Día de MLK 2024, celebrando el legado de Martin Luther King Jr.

Este año habrá dos programas que honran y celebran el trabajo de Martin Luther King Jr.:

Derechos Civiles y Equidad: Arte, cultura y educación e historia

Exploración de la equidad con un enfoque en las experiencias vividas y el liderazgo, el análisis académico y la inversión en artes. Estas tres perspectivas sirven como anclas para reflexionar sobre la intención y el legado del Movimiento por los Derechos Civiles, cómo han resurgido los patrones históricos y el papel que desempeñan las artes en el movimiento en constante evolución hacia la verdadera equidad.

Fecha: Lunes 15 de enero

Lunes 15 de enero Hora: 10:30 a.m. a 12:00 m.

10:30 a.m. a 12:00 m. Lugar: Gantt Center

Gantt Center Dirección : 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202

551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202 Costo: Gratis

Impacto Global de MLK: Espectáculo de Danza

¡El movimiento puede ser una expresión y encarnación de la justicia y la conexión! Celebre el impacto del Dr. King en todo el mundo y los lugares que influyeron en él y en el Movimiento por los Derechos Civiles con espectáculos de danza tradicional india y sudafricana de Maha's Dances of India y Compañía de Danza MufukaWorks.

Fecha: Lunes 15 de enero

Lunes 15 de enero Hora: 1:30 p.m. a 3:30 p. m.

1:30 p.m. a 3:30 p. m. Lugar: Gantt Center

Gantt Center Dirección : 551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202

551 S Tryon St, Charlotte, NC 28202 Costo: Gratis

Patinaje: Birkdale on Ice

Aproveche el invierno para patinar sobre hielo en Birkdale Village. Birkdale on Ice es una pista de patinaje al aire libre y funciona preferiblemente por reservación previa. Las personas sin cita previa serán bienvenidas, pero solo si hay cupos disponibles.

Fecha: Todos los días de enero hasta el domingo 28

Todos los días de enero hasta el domingo 28 Hora: Lunes a viernes: 3:00 a 10:00 p. m | Sábado: 10:00 a. m. a 10:00 p. m. | Domingo: 12:00 m. a 7:00 p. m.

Lunes a viernes: 3:00 a 10:00 p. m | Sábado: 10:00 a. m. a 10:00 p. m. | Domingo: 12:00 m. a 7:00 p. m. Lugar: The Plaza, Birkdale Village

The Plaza, Birkdale Village Dirección : Birkdale Commons Pkwy & Sam Furr Rd, Huntersville, NC 28078

Birkdale Commons Pkwy & Sam Furr Rd, Huntersville, NC 28078 Costo: General: $18 (más impuestos) por persona | Menores de 12 años): $14 (más impuestos) por persona. Entradas aquí

Cursos/ Talleres/ Educación

Clases Virtuales de Inglés

El Puente Hispano ofrece capacitación en inglés para los residentes del Condado de Cabarrus. Se brinda una oportunidad para trabajar a su propio ritmo con la asistencia virtual de los maestros conectados. Para participar en las clases necesita ser mayor de 16 años, tener un dispositivo electrónico y tener conexión a Internet. Las inscripciones están disponibles desde el 2 de enero.

Fecha: Desde el lunes 8 de enero | Lunes: Nivel Intermedio | Martes: Nivel principiante | Miércoles: Nivel Avanzado

Desde el lunes 8 de enero | Lunes: Nivel Intermedio | Martes: Nivel principiante | Miércoles: Nivel Avanzado Hora: 6:00 p. m. a 8:00 p. m.

6:00 p. m. a 8:00 p. m. Lugar: Virtual

Virtual Costo: Gratis. Registro aquí

Solicite información adicional al 980-389-0615

Certificación presencial Seguridad Industrial OSHA 10

Conozca los riesgos para la seguridad y la salud a los que pueden enfrentarse los trabajadores en las obras de construcción, haciendo hincapié en la identificación, el control, la prevención y cómo evitar los peligros. Habrá rifas de laptops, kit de seguridad Lowe's, membresías LAC.

Fecha: Viernes 12 de enero 1:00 p. m. a 6:00 p. m./ Sábado 13 de enero 10:00 a. m. a 3:00 p. m.

Viernes 12 de enero 1:00 p. m. a 6:00 p. m./ Sábado 13 de enero 10:00 a. m. a 3:00 p. m. Lugar: La Coalición

La Coalición Dirección : 4938 Central Ave. #1, Suite 101, Charlotte, NC 28205

4938 Central Ave. #1, Suite 101, Charlotte, NC 28205 Costo: Miembros LAC $140.00/ No miembros $200. Registro aquí el día 4 de enero de 5:00 a 7:00 p. m.

Inglés como segundo idioma (ESL)

Harris YMCA ofrece asequibles cursos de inglés para adultos, ideales para migrantes que se incorporan a la comunidad, o personas latinas que han dejado el aprendizaje de un segundo idioma para después.

Fecha: Días de clase, tres veces por semana los Lunes, Martes y Miércoles/ Sesión de Invierno: 16 de enero a 12 de marzo

Días de clase, tres veces por semana los Lunes, Martes y Miércoles/ Sesión de Invierno: 16 de enero a 12 de marzo Hora: 9:30 a 11:30 a. m. y de 6:30 a 8:30 p. m.

9:30 a 11:30 a. m. y de 6:30 a 8:30 p. m. Lugar: Harris YMCA

Harris YMCA Dirección : 5900 Quail Hollow Rd. Charlotte, NC 28210

5900 Quail Hollow Rd. Charlotte, NC 28210 Costo: $70 por sesión de 9 semanas│$40 libro + cuaderno de ejercicios

$70 por sesión de 9 semanas│$40 libro + cuaderno de ejercicios Guardería Infantil: $70 por niño (2 meses-5 años / solo por la mañana)

Más información: Ana Butters | 704 716 6827 | esl.harris@ymcacharlotte.org/ WhatsApp: 704 420 0538

Curso bilingüe de Introducción a la Educación Infantil

El Rowan Cabarrus Community College está ofreciendo un curso bilingüe de Introducción a la Educación Infantil a partir de la primavera del 2024. Aunque el curso tiene un costo, el Cabarrus Partnership for Children puede ayudar a aquellos que califiquen. Los estudiantes que completen EDU-119 con una "C" o mejor pueden ser elegibles para la Credencial de Primera Infancia de Carolina del Norte (NCECC).

Período de Clases: 11 de marzo al 10 de mayo 2024

11 de marzo al 10 de mayo 2024 Hora: 6:30 – 8:25 p. m.

Interesados pueden comunicarse con Isha Goode, isha.goode@rccc.edu o 704-216-7165 para obtener más información o inscribirse en el curso.

Taller para convertirse en Técnico de Producción Certificado

Puede convertirse en Técnico de producción certificado en 8 breves semanas. Sin tarifas de registro ni tarifas de prueba de certificación. Las clase se imparten en inglés y tienen dos horarios disponibles para mayor conveniencia. Se recomienda tener un currículum actualizado (solicite ayuda con su hoja de vida al 704-216-7201 o envíe un correo electrónico a r3@rccc.edu)

Fecha y horarios: Clases nocturnas 22 de enero al 26 de marzo; Lun - Vie | 5:30 p. m. a 9:30 p. m./ Clases diurnas 6 de mayo al 3 de julio; Lun - Vie | 8:30 a. m. a 12:30 p. m.

Clases nocturnas 22 de enero al 26 de marzo; Lun - Vie | 5:30 p. m. a 9:30 p. m./ Clases diurnas 6 de mayo al 3 de julio; Lun - Vie | 8:30 a. m. a 12:30 p. m. Lugar: Rowan-Cabarrus Community College, Kannapolis

Rowan-Cabarrus Community College, Kannapolis Dirección : 399 Biotechnology Ln., Kannapolis, N.C. 28081

399 Biotechnology Ln., Kannapolis, N.C. 28081 Costo: Solicitar información y becas o inscripciones con Lori Miller al correo lori.miller@rccc.edu o el teléfono 704-216-3668.

Inmigración/ Comunidad

Jornada de ID Comunitario

La Coalición Latinoamericana presenta esta jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente se ofrecerá una Membresía Anual en La Coalición que brinda muchos beneficios.

Lugar: La Coalición Latinoamericana

La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave. # 1, Charlotte, NC 28205

4938 Central Ave. # 1, Charlotte, NC 28205 Costo: $40.00/ Registro aquí

Para más información, contactar o llamar a: info@mylac.org o a +1 704 531 3848

Aplique para Medicare, Medicaid

El Centro de Defensa Legal de Charlotte ofrece navegadores de seguros de salud están listos para ayudarle a entender el Mercado de Seguros de Salud. Si está buscando cobertura para el año 2024, la Inscripción Abierta para el Mercado de Seguros de Salud (también conocido como Healthcare.gov) se extenderá hasta el 15 de enero del 2024. Para garantizar que obtenga cobertura a partir del 1 de enero, inscríbase antes del 15 de diciembre del 2023. Los navegadores pueden ayudar tanto con HealthCare.gov como con Medicaid.

Citas al 980-256-3782 o programando en línea en charlottelegaladvocacy.org/getcovered

o programando en línea en charlottelegaladvocacy.org/getcovered Lugar: Charlotte Center for Legal Advocacy

Charlotte Center for Legal Advocacy Dirección : 5535 Albemarle Road, Charlotte, NC 28212

5535 Albemarle Road, Charlotte, NC 28212 Costo: Gratis

¿Necesita ayuda para tramitar el TPS para venezolanos?

La Coalición Latinoamericana iniciará por primera vez el proceso de registro de citas para los venezolanos que deseen solicitar el beneficio del Estatus de Protección Temporal (TPS), extendido recientemente. Este servicio requiere que los interesados sean miembros de La Coalición o adquirir su membresía el día de la consulta. El primera paso es determinar la elegibilidad, para lo que recibirá asesoría pertinente.

Fecha: Todos los martes

Todos los martes Lugar: La Coalición

La Coalición Dirección : 4938 Central Ave., Suite 101, Charlotte, NC 28205

4938 Central Ave., Suite 101, Charlotte, NC 28205 Costo: $40.00 (pago con tarjeta de crédito o débito). Registro aquí

Clases de Ciudadanía

Prepárese para el examen de ciudadanía con estas clases disctadas totalmente en inglés. Allí aprenderá sobre el proceso de solicitud y podrá practicar para la entrevista de 100 preguntas. Además, estudiar sobre historia y el gobierno de Estados Unidos y practicar su conversación.

Fecha: Sábados desde el 13 de enero al 27 de abril del 2024

Sábados desde el 13 de enero al 27 de abril del 2024 Lugar: Rowan Cabarus Commuity College/ Edificio S203 - Salón 237

Rowan Cabarus Commuity College/ Edificio S203 - Salón 237 Dirección : 1531 Trinity Church Rd, Concord, NC 28027

1531 Trinity Church Rd, Concord, NC 28027 Inscripciones con Cita Previa: contactar a Elizabeth Landon/ 704 216 3896/ elizabeth.landon@rccc.edu

Salud

Clínica comunitaria gratis

La clínica gratis ofrece la oportunidad de tener servicios médicos gratuitos a las personas que no tienen seguro o estado legal. ¡Usted puede calificar! The Community Free Clinic of Cabarrus County ofrece consultas diagnósticas y especializadas, exámenes de laboratorio, tratamientos médicos, farmacia interna e incluso medicamentos gratuitos en algunos casos. Gran parte del personal habla español para atender a la comunidad latina de forma conveniente.