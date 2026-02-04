Únete a una jornada dedicada al cuidado dental infantil en el evento “Día de darle una sonrisa a los niños” este sábado 7 de febrero. En este evento, los niños de 11 años o menos, de familias que no cuentan con seguro médico y de bajos recursos, podrán recibir servicios dentales gratuitos.

¿Qué servicios dentales ofrecen?

Este evento es patrocinado por el Departamento de Salud Pública del Condado de Mecklenburg (MCPH) y el Instituto Universitario Central Piedmont (CPCC) y ofrecerán servicios como:

Limpiezas dentales

Exámenes para evaluar dientes, encías, lengua, paladar.

para evaluar dientes, encías, lengua, paladar. Radiografías

Tratamientos con fluoruro

Vacunas contra el sarampión y otras enfermedades

Recursos comunitarios locales

“Si los niños necesitan más tratamientos, se les dará una cita para después en nuestra clínica dental pediátrica, donde, por ser un condado y ofrecer salud pública, será a bajo costo”, añadió Karina González, enlace con la comunidad latina del Departamento de Salud.

Según González, esta megaclínica dental se trata de un esfuerzo para aumentar el acceso a áreas desatendidas del condado, por lo que tendrán personal bilingüe. Esta es su tercera edición.

¿Cuándo y dónde será?

Esta clínica se llevará a cabo este sábado 7 de febrero de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. en Worrell Building Gymnasium del CPCC. La dirección es 1228 Elizabeth Ave, Charlotte, 28204.

No se requiere pedir cita y se atenderá por orden de llegada. Las limpiezas se ofrecerán a los primeros 75 niños. Se sugiere llegar temprano, las puertas abren a las 9:00 a.m.