Inicia febrero con múltiples actividades gratuitas. Comida para tu familia, clases para conocer tus derechos, para el examen de ciudadanía o conocer las propuestas de candidatos locales en las próximas elecciones de Carolina del Norte. También hay recursos de salud y asesorías para dueños de negocios o latinos interesados en emprender. Comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.
Comunidad
Sesiones virtuales de Conozca sus derechos
Practique frases sencillas de “Conozca sus derechos” en inglés. Esta sesión comunitaria es para cualquier persona que quiera sentirse más preparada en interacciones con autoridades, como agentes de inmigración. También está dirigida a quienes deseen ayudar a familiares, amistades y vecinos a aprender estas frases, sin importar desde qué ciudad o estado se conecten.
- Fecha: miércoles 4 y 11 de febrero
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: virtual
- Inscríbete en el siguiente enlace.
Evento de distribución de alimentos
Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Es abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Fecha: jueves 5 de febrero
- Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: Mission City Church
- Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214
Clínica de inmigración con la Coalición
Dos veces al mes, la Coalición Latinoamericana ofrece su clínica de inmigración a bajo costo. Actualmente, estas se enfocan en explicarle a la comunidad cuáles son sus derechos como inmigrantes, cómo elaborar un plan de emergencia familiar, asesoría con dudas migratorias y elaborar una carta poder.
- Fecha: lunes 9 de febrero
- Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: $50 (miembros de la Coalición obtienen su primera consulta gratis)
- Observación: Los cupos son limitados; se sugiere llegar temprano y llenar el formulario disponible en el siguiente enlace.
Comida gratis en Charlotte
Cada dos semanas, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 10 de febrero
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215
Foro de presentación a candidatos
The Freedom Center, Carolina Migrant Network, junto a una décena de organizaciones locales, llevará a cabo un debate comunitario con los candidatos a representantes de los distritos 99, 105 y 106 de Carolina del Norte. Allí abordarán temas importantes para la comunidad como inmigración, vivienda, asequibilidad, entre otros.
- Fecha: martes 10 de febrero
- Hora: 6:30 p.m. a 9:00 p.m.
- Lugar: Cone University Center de UNC Charlotte (Lucas Room)
- Dirección: 9025 University Rd, Charlotte, NC 28223
- Registrarse en el siguiente enlace.
Salud
Jornada para obtener un seguro de salud gratuito
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realiza este evento para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico.
- Fecha: jueves 5 de febrero
- Hora: 9:15 a.m. a 2:15 p.m.
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Medicina gratis en Charlotte
Sí te registraste para la farmacia móvil gratuita de NC MedAssist para el 31 de enero; debido a las condiciones climáticas, los medicamentos serán entregados esta semana.
- Fecha: viernes 6 de febrero
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Greater Bethel AME Church
- Dirección: 5261 Ruth Dr, Charlotte, NC 28215
Renacer a través de la música
El grupo comunitario Renacer invita a un evento gratuito en el cual la cantante terapéutica Ana Lucía Divins guiará a los participantes en una exploración a través de sonidos y música en vivo para sanar. Lleva tu esterilla de yoga, una cobija y un cojín y participa en esta actividad.
- Fecha: jueves 5 de febrero
- Hora: 6:00 p.m.
- Lugar: Charlotte Mecklenburg Library, Pineville
- Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134
- Costo: Gratis
Clases de estiramiento
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público.
- Fecha: jueves 5 de febrero
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
- Fecha: sábado 7 de febrero
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Asesorías sobre cobertura médica
Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar un cobertura médica a bajo costo.
- Fecha: lunes 9 de febrero
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Educación, cursos y talleres
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 9 de febrero
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Seminario para recibir orientación sobre su negocio
Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de este seminario organizado por Prospera. En él aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización te puede proveer asistencia para comenzar o expandir tu negocio.
- Fecha: martes 10 de febrero
- Hora: 4:00 p.m. a 5:30 p.m.
- Lugar: virtual
- Inscríbete en el siguiente enlace.
- Fecha: martes 10 de febrero
- Hora: 5:30 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: Oficinas de Prospera
- Dirección: 145 Scaleybark Rd suite c, Charlotte, NC 28209
- Inscríbete en el siguiente enlace.
Jornada sobre planillas legales para pequeños negocios
Esta clase se llevará a cabo para enseñar cómo utilizar Gale Legal Forms en la redacción, personalización y gestión de documentos comerciales esenciales para pequeños negocios. Desde acuerdos de asociación hasta contratos de confidencialidad. También se proporcionarán recursos para que puedas manejar los aspectos legales de tu negocio de manera más eficiente.
- Fecha: miércoles 11 de febrero
- Hora: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Inscripción en el siguiente enlace
Cultura y entretenimiento
Dinosaurios en vivo en ImaginOn
El primer martes de cada mes, podrás disfrutar de un espectáculo en vivo de dinosaurios, donde estos amigos prehistóricos interactuarán con los niños, habrá historias y personajes como Dakota, Baby T, Little Quon y Triceratops gemelos.
- Fecha: martes 3 de febrero
- Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratis
- Observación: Estar atento a las condiciones del clima. Para más información, visita el siguiente enlace.
Festival de marionetas Puppet Palooza
Se trata de una celebración gratuita y apta para toda la familia con títeres. Los niños podrán conocer a estos personajes, explorar una exhibición de una obra de teatro, disfrutar de un karaoke de títeres, crear a un personaje y llevarlo a casa.
- Fecha: sábado 7 de febrero
- Hora: 9:45 a.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202