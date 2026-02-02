Inicia febrero con múltiples actividades gratuitas. Comida para tu familia, clases para conocer tus derechos, para el examen de ciudadanía o conocer las propuestas de candidatos locales en las próximas elecciones de Carolina del Norte. También hay recursos de salud y asesorías para dueños de negocios o latinos interesados en emprender. Comparte y aprovecha estos recursos disponibles en Charlotte y sus alrededores que La Noticia te trae en su cartelera comunitaria.

Comunidad

Sesiones virtuales de Conozca sus derechos Practique frases sencillas de “Conozca sus derechos” en inglés. Esta sesión comunitaria es para cualquier persona que quiera sentirse más preparada en interacciones con autoridades, como agentes de inmigración. También está dirigida a quienes deseen ayudar a familiares, amistades y vecinos a aprender estas frases, sin importar desde qué ciudad o estado se conecten. Fecha : miércoles 4 y 11 de febrero

: miércoles 4 y 11 de febrero Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : virtual

: virtual Inscríbete en el siguiente enlace.

Evento de distribución de alimentos Mission City Church organiza regularmente eventos de distribución de alimentos, donde distribuyen alimentos enlatados como verduras, fruta, sopas, carnes (atún, pollo, jamón, salchichas vienesas), cereales, avena, mantequilla de maní, pastas y arroz. Es abierto a la comunidad. También, si lo desea, puede donar o ser voluntario de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Fecha : jueves 5 de febrero

: jueves 5 de febrero Hora : 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:30 p.m. Lugar : Mission City Church

: Mission City Church Dirección: 608 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214

Clínica de inmigración con la Coalición Dos veces al mes, la Coalición Latinoamericana ofrece su clínica de inmigración a bajo costo. Actualmente, estas se enfocan en explicarle a la comunidad cuáles son sus derechos como inmigrantes, cómo elaborar un plan de emergencia familiar, asesoría con dudas migratorias y elaborar una carta poder. Fecha : lunes 9 de febrero

: lunes 9 de febrero Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo : $50 (miembros de la Coalición obtienen su primera consulta gratis)

: $50 (miembros de la Coalición obtienen su primera consulta gratis) Observación: Los cupos son limitados; se sugiere llegar temprano y llenar el formulario disponible en el siguiente enlace.

Comida gratis en Charlotte Cada dos semanas, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 10 de febrero

: martes 10 de febrero Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : Hickory Grove Library

: Hickory Grove Library Dirección: 5935 Hickory Grove Rd, Charlotte, NC 28215

Foro de presentación a candidatos The Freedom Center, Carolina Migrant Network, junto a una décena de organizaciones locales, llevará a cabo un debate comunitario con los candidatos a representantes de los distritos 99, 105 y 106 de Carolina del Norte. Allí abordarán temas importantes para la comunidad como inmigración, vivienda, asequibilidad, entre otros. Fecha : martes 10 de febrero

: martes 10 de febrero Hora : 6:30 p.m. a 9:00 p.m.

: 6:30 p.m. a 9:00 p.m. Lugar : Cone University Center de UNC Charlotte (Lucas Room)

: Cone University Center de UNC Charlotte (Lucas Room) Dirección : 9025 University Rd, Charlotte, NC 28223

: 9025 University Rd, Charlotte, NC 28223 Registrarse en el siguiente enlace.

Salud

Jornada para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realiza este evento para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Fecha : jueves 5 de febrero

: jueves 5 de febrero Hora : 9:15 a.m. a 2:15 p.m.

: 9:15 a.m. a 2:15 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Medicina gratis en Charlotte Sí te registraste para la farmacia móvil gratuita de NC MedAssist para el 31 de enero; debido a las condiciones climáticas, los medicamentos serán entregados esta semana. Fecha : viernes 6 de febrero

: viernes 6 de febrero Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Greater Bethel AME Church

: Greater Bethel AME Church Dirección: 5261 Ruth Dr, Charlotte, NC 28215

Renacer a través de la música El grupo comunitario Renacer invita a un evento gratuito en el cual la cantante terapéutica Ana Lucía Divins guiará a los participantes en una exploración a través de sonidos y música en vivo para sanar. Lleva tu esterilla de yoga, una cobija y un cojín y participa en esta actividad. Fecha : jueves 5 de febrero

: jueves 5 de febrero Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Lugar : Charlotte Mecklenburg Library, Pineville

: Charlotte Mecklenburg Library, Pineville Dirección : 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134

: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134 Costo: Gratis

Clases de estiramiento Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento y de fuerza gratuitas para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público. Fecha : jueves 5 de febrero

: jueves 5 de febrero Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210 Fecha : sábado 7 de febrero

: sábado 7 de febrero Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

Asesorías sobre cobertura médica Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar un cobertura médica a bajo costo. Fecha : lunes 9 de febrero

: lunes 9 de febrero Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.

Educación, cursos y talleres

Clase de preparación para el examen de ciudadanía A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente. Fecha : lunes 9 de febrero

: lunes 9 de febrero Hora : de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.

: al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes. Costo: gratis

Seminario para recibir orientación sobre su negocio Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de este seminario organizado por Prospera. En él aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización te puede proveer asistencia para comenzar o expandir tu negocio. Fecha : martes 10 de febrero

: martes 10 de febrero Hora : 4:00 p.m. a 5:30 p.m.

: 4:00 p.m. a 5:30 p.m. Lugar : virtual

: virtual Inscríbete en el siguiente enlace.

Fecha : martes 10 de febrero

: martes 10 de febrero Hora : 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:30 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : Oficinas de Prospera

: Oficinas de Prospera Dirección : 145 Scaleybark Rd suite c, Charlotte, NC 28209

: 145 Scaleybark Rd suite c, Charlotte, NC 28209 Inscríbete en el siguiente enlace.

Jornada sobre planillas legales para pequeños negocios Esta clase se llevará a cabo para enseñar cómo utilizar Gale Legal Forms en la redacción, personalización y gestión de documentos comerciales esenciales para pequeños negocios. Desde acuerdos de asociación hasta contratos de confidencialidad. También se proporcionarán recursos para que puedas manejar los aspectos legales de tu negocio de manera más eficiente. Fecha : miércoles 11 de febrero

: miércoles 11 de febrero Hora : 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Lugar : En línea

: En línea Dirección : 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Inscripción en el siguiente enlace

Cultura y entretenimiento

Dinosaurios en vivo en ImaginOn El primer martes de cada mes, podrás disfrutar de un espectáculo en vivo de dinosaurios, donde estos amigos prehistóricos interactuarán con los niños, habrá historias y personajes como Dakota, Baby T, Little Quon y Triceratops gemelos. Fecha : martes 3 de febrero

: martes 3 de febrero Hora : 11:00 a.m. a 1:00 p.m

: 11:00 a.m. a 1:00 p.m Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202 Costo : gratis

: gratis Observación: Estar atento a las condiciones del clima. Para más información, visita el siguiente enlace.