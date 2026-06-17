Que las manos de inmigrantes queden plasmadas en una pared de Charlotte como símbolo de resiliencia, pertenencia y esperanza. Esta es la visión que tenía Eulises Orellana cuando inició su mural comunitario “Hecho por manos migrantes”, una iniciativa impulsada por Action NC, a través del grupo Somos la Web, para honrar a las personas afectadas por el Operativo Charlotte Web que dejó a más de 1,300 inmigrantes detenidos.

“Este mural vino de todo el dolor que sintió la comunidad cuando ICE vino en noviembre a Charlotte. Nosotros queríamos hacer algo. Mandar un mensaje positivo para cambiar ese mensaje que tenía antes la comunidad de sentirse atacada a aceptada”, dijo Orellana a La Noticia.

Cuatro iniciativas para apoyar a inmigrantes

Esta idea surgió en medio de los operativos migratorios entre el 15 y el 21 de noviembre de 2025 realizados por oficiales de la Patrulla Fronteriza.

“Durante esa semana, Action NC hizo un llamado para saber cómo artistas y colaboradores podían involucrarse en este movimiento y llegaron más de 100 artistas, escultores, bailarines, pintores, fotógrafos, de todo tipo, hablando sobre cómo podíamos responder. Y se creó el grupo de ‘Somos la web’”, explicó Héctor Vaca Cruz, fotógrafo documental y miembro de Action NC.

Añadió que, tras escuchar de esta iniciativa, el Consejo de Artes de Ciencias otorgó una beca para cuatro proyectos:

Documentación audiovisual de historias de inmigrantes, a cargo de Gloria Zabaleta.

de historias de inmigrantes, a cargo de Gloria Zabaleta. Presentaciones culturales con participación de inmigrantes, coordinadas por Claudio Ortíz.

con participación de inmigrantes, coordinadas por Claudio Ortíz. Talleres para enseñar a inmigrantes a contar sus historias a través del arte, liderados por Irlanda Ruíz.

para enseñar a inmigrantes a contar sus historias a través del arte, liderados por Irlanda Ruíz. Además de dos murales comunitarios con duración de dos a tres años, dirigidos por el artista Eulises Orellana.

Inmigrantes plasman sus manos en mural comunitario

Uno de esos proyectos fue el mural “Hecho por Manos Migrantes”, una obra que inició el artista desde enero e invitó a personas afectadas por los operativos migratorios a dejar la huella de sus manos y mensajes en una pared ubicada en la panadería Manolo's Bakery, en Charlotte. En 4405 Central Ave, Charlotte, NC 28205.

Este 15 de junio se realizó la primera jornada de participación comunitaria del mural, en la que alrededor de 30 personas acudieron para plasmar las huellas de sus manos.

“Este mural es un mensaje de que todos los inmigrantes, de donde vengan, aquí los aceptamos y quiero que todos sepan que este país está hecho por manos inmigrantes, que la historia de este país está relacionada con comunidades inmigrantes y que siempre hay un espacio para compartir”, compartió.

Junto con esto, invitó a la comunidad inmigrante a participar en la próxima jornada del mural y a dejar su huella. Esta será el viernes 19 de junio a las 6:00 p.m. en Manolo’s Bakery.

“Quiero que al final las personas vean este mural y sientan paz, que sientan que hay un lugar en el que puedan estar tranquilos y aceptados”, cerró.

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Primeras manos quedaron plasmadas en el mural comunitario este 15 de junio (Yuliana Montiel / La Noticia).