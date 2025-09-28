El 27 de septiembre, Charlotte, Carolina del Norte, fue testigo de una noche inolvidable con la celebración de los Latin American Excelente Awards 2025, reconociendo 27 años de contribuciones de líderes y aliados que fortalecen la comunidad latina. La gala se llevó a cabo en el Sonesta Charlotte, organizada por La Noticia.
Los elegantes invitados de los Excelente Awards 2025 fueron recibidos con una alfombra roja y disfrutaron de una gala llena de glamur, sonrisas y la oportunidad de conectarse con líderes que hacen una diferencia en la comunidad.
Adicionalmente, parte de los fondos recaudados en la gala van a la Fundación La Noticia, que entrega becas universitarias a destacados estudiantes.
El momento más esperado fue la entrega de premios. Cada galardonado compartió historias inspiradoras de resiliencia, esfuerzo y servicio, demostrando que la excelencia se construye con pasión y dedicación.
Cierre y apoyo comunitario en los Excelente Awards 2025
La gala finalizó con aplausos, fotos grupales y baile, celebrando la unidad y la herencia latina. El evento contó con el respaldo de patrocinadores clave:
- CAMINO
- Ally
- Atrium Health
- Piedmont Natural Gas
- Bank of America
- United Way of Greater Charlotte
- James Scott Farrin Law Offices
- Central Piedmont Community College
- Truist
- Publix
- El Ideal
- The Women’s Business Center of Charlotte
- Raydal Hospitality Group
- YMCA of Greater Charlotte
- Reliable Restorations."
En los Excelente Awards 2025 la comunidad celebró la excelencia y el liderazgo latino, recordando la importancia de reconocer a quienes inspiran y fortalecen a Charlotte cada día, al tiempo que deslumbraron con sus bellos vestidos y trajes.
Le presentamos una galería de fotos con las imágenes más destacadas de la alfombra roja de los Excelente Awards 2025.