El 27 de septiembre, Charlotte, Carolina del Norte, fue testigo de una noche inolvidable con la celebración de los Latin American Excelente Awards 2025, reconociendo 27 años de contribuciones de líderes y aliados que fortalecen la comunidad latina. La gala se llevó a cabo en el Sonesta Charlotte, organizada por La Noticia.

Los elegantes invitados de los Excelente Awards 2025 fueron recibidos con una alfombra roja y disfrutaron de una gala llena de glamur, sonrisas y la oportunidad de conectarse con líderes que hacen una diferencia en la comunidad.

Adicionalmente, parte de los fondos recaudados en la gala van a la Fundación La Noticia, que entrega becas universitarias a destacados estudiantes.

El momento más esperado fue la entrega de premios. Cada galardonado compartió historias inspiradoras de resiliencia, esfuerzo y servicio, demostrando que la excelencia se construye con pasión y dedicación.

Cierre y apoyo comunitario en los Excelente Awards 2025

La gala finalizó con aplausos, fotos grupales y baile, celebrando la unidad y la herencia latina. El evento contó con el respaldo de patrocinadores clave:

  • CAMINO
  • Ally
  • Atrium Health
  • Piedmont Natural Gas
  • Bank of America
  • United Way of Greater Charlotte
  • James Scott Farrin Law Offices
  • Central Piedmont Community College
  • Truist
  • Publix
  • El Ideal
  • The Women’s Business Center of Charlotte
  •  Raydal Hospitality Group
  • YMCA of Greater Charlotte
  • Reliable Restorations."

En los Excelente Awards 2025 la comunidad celebró la excelencia y el liderazgo latino, recordando la importancia de reconocer a quienes inspiran y fortalecen a Charlotte cada día, al tiempo que deslumbraron con sus bellos vestidos y trajes.

Le presentamos una galería de fotos con las imágenes más destacadas de la alfombra roja de los Excelente Awards 2025.

