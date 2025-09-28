El 27 de septiembre, Charlotte, Carolina del Norte, fue testigo de una noche inolvidable con la celebración de los Latin American Excelente Awards 2025, reconociendo 27 años de contribuciones de líderes y aliados que fortalecen la comunidad latina. La gala se llevó a cabo en el Sonesta Charlotte, organizada por La Noticia.

Los elegantes invitados de los Excelente Awards 2025 fueron recibidos con una alfombra roja y disfrutaron de una gala llena de glamur, sonrisas y la oportunidad de conectarse con líderes que hacen una diferencia en la comunidad.

Adicionalmente, parte de los fondos recaudados en la gala van a la Fundación La Noticia, que entrega becas universitarias a destacados estudiantes.

El momento más esperado fue la entrega de premios. Cada galardonado compartió historias inspiradoras de resiliencia, esfuerzo y servicio, demostrando que la excelencia se construye con pasión y dedicación.

Cierre y apoyo comunitario en los Excelente Awards 2025

La gala finalizó con aplausos, fotos grupales y baile, celebrando la unidad y la herencia latina. El evento contó con el respaldo de patrocinadores clave:

CAMINO

Ally

Atrium Health

Piedmont Natural Gas

Bank of America

United Way of Greater Charlotte

James Scott Farrin Law Offices

Central Piedmont Community College

Truist

Publix

El Ideal

The Women’s Business Center of Charlotte

Raydal Hospitality Group

YMCA of Greater Charlotte

Reliable Restorations."

En los Excelente Awards 2025 la comunidad celebró la excelencia y el liderazgo latino, recordando la importancia de reconocer a quienes inspiran y fortalecen a Charlotte cada día, al tiempo que deslumbraron con sus bellos vestidos y trajes.

Le presentamos una galería de fotos con las imágenes más destacadas de la alfombra roja de los Excelente Awards 2025.