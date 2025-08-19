Del 21 al 27 de agosto, la comunidad de Charlotte tendrá acceso a diversos eventos gratuitos, como exámenes de la vista y lentes, clínicas médicas, y jornadas de asesoría para obtener seguros de salud. También se ofrecerán mochilas, orientación sobre derechos migratorios, comida gratuita y clases de inglés, brindando importantes oportunidades para mejorar la salud y el bienestar.

Salud y bienestar

Exámen de la vista y lentes gratis Vision to Learn, junto con la colaboración de las Bibliotecas de Charlotte Mecklenburg y otras organizaciones locales, estarán ofreciendo evaluaciones gratuitas para niños entre 5 años y adolescentes hasta los 18 años. Si el menor necesita anteojos, puede elegir una montura de la clínica móvil y las gafas se las enviarán por correo. El próximo evento es: Fecha: sábado 23 de agosto

sábado 23 de agosto Horario: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

8:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar: Friendship Missionary Baptist Church

Friendship Missionary Baptist Church Dirección: 3400 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216

3400 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216 Observación: Visita el siguiente enlace para reservar.

Clínica gratuita en Charlotte El Centro Hindú de Charlotte ofrecerá su clínica gratuita mensual con profesionales de la salud local y voluntarios, quienes estarán entregando recomendaciones y ofreciendo una consulta gratis a la comunidad. Fecha : domingo 24 de agosto

: domingo 24 de agosto Hora : 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

: 10:30 a.m. a 12:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212.

: 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212. Inscripción en el siguiente enlace

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión es: Fecha : lunes 25 de agosto

: lunes 25 de agosto Hora : 9:00 a.m. a 2:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:30 p.m. Lugar : Independence Regional Library

: Independence Regional Library Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212

Clases de estiramiento Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público. Fecha : miércoles 20 y 27 de agosto

: miércoles 20 y 27 de agosto Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104 Fecha : sábado 23 de agosto

: sábado 23 de agosto Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Freedom Park

: Freedom Park Dirección: 1516 Princeton Ave, Charlotte, NC 28209 Fecha : jueves 28 de agosto

: jueves 28 de agosto Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 20 y 27 de agosto

: miércoles 20 y 27 de agosto Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Comunidad

Mochilas gratis con Compare Food La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas de regresos en todas sus tiendas. En ellas habrá útiles gratis, servicios e información de salud, vacunación gratuita y atención dental. Las fechas y direcciones de los eventos son: Fecha : sábado 23 de agosto

: sábado 23 de agosto Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 2701 Freedom Dr., Charlotte, NC 28208 Fecha : domingo 24 de agosto

: domingo 24 de agosto Hora : 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 7:00 p.m. Tienda: 5601 South Blvd, Charlotte, NC 28210

Sesión: conoce tus derechos y prepara un plan de emergencia La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus. Fecha : lunes 25 de agosto

: lunes 25 de agosto Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Más información: llamando al 704-243-8011. Cupos son distribuidos por orden de llegada.

Comida gratis en Charlotte Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita, ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 26 de agosto

: martes 26 de agosto Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Educación | Cursos | Talleres

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 21 de agosto

: jueves 21 de agosto Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Orientación para clases gratuitas de inglés International House está a punto de iniciar sus clases de otoño que son del 25 de agosto al 23 de octubre, pero para participar, los interesados deben inscribirse en la orientación y realizar la nivelación a través del siguiente enlace. No te pierdas la oportunidad de aprender inglés de forma gratuita. Fecha de la orientación: jueves 21 de agosto

jueves 21 de agosto Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

6:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar: South Boulevard Library

South Boulevard Library Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209

4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209 Inscripción en el siguiente enlace.

Taller: evitando el desalojo Cada año, miles de arrendatarios en Mecklenburg enfrentan el desalojo. Por eso, Legal Aid of North Carolina explicará el proceso, los derechos de los inquilinos, recursos disponibles, y cómo programas y leyes pueden ayudar. Al final, habrá una sesión de preguntas y respuestas con un abogado voluntario. El evento será en inglés. Fecha : lunes 25 de agosto

: lunes 25 de agosto Hora : 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción a través del siguiente enlace

Clase de preparación para el examen de ciudadanía A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente. Fecha : lunes 25 de agosto

: lunes 25 de agosto Hora : de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.

: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes. Costo: gratis

