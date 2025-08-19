Del 21 al 27 de agosto, la comunidad de Charlotte tendrá acceso a diversos eventos gratuitos, como exámenes de la vista y lentes, clínicas médicas, y jornadas de asesoría para obtener seguros de salud. También se ofrecerán mochilas, orientación sobre derechos migratorios, comida gratuita y clases de inglés, brindando importantes oportunidades para mejorar la salud y el bienestar.
Salud y bienestar
Exámen de la vista y lentes gratis
Vision to Learn, junto con la colaboración de las Bibliotecas de Charlotte Mecklenburg y otras organizaciones locales, estarán ofreciendo evaluaciones gratuitas para niños entre 5 años y adolescentes hasta los 18 años. Si el menor necesita anteojos, puede elegir una montura de la clínica móvil y las gafas se las enviarán por correo. El próximo evento es:
- Fecha: sábado 23 de agosto
- Horario: 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Friendship Missionary Baptist Church
- Dirección: 3400 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216
- Observación: Visita el siguiente enlace para reservar.
Clínica gratuita en Charlotte
El Centro Hindú de Charlotte ofrecerá su clínica gratuita mensual con profesionales de la salud local y voluntarios, quienes estarán entregando recomendaciones y ofreciendo una consulta gratis a la comunidad.
- Fecha: domingo 24 de agosto
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Dr, Charlotte, NC 28212.
- Inscripción en el siguiente enlace
Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión es:
- Fecha: lunes 25 de agosto
- Hora: 9:00 a.m. a 2:30 p.m.
- Lugar: Independence Regional Library
- Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212
Clases de estiramiento
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad es abierta al público.
- Fecha: miércoles 20 y 27 de agosto
- Hora: 6:00 p.m.
- Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104
- Fecha: sábado 23 de agosto
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Freedom Park
- Dirección: 1516 Princeton Ave, Charlotte, NC 28209
- Fecha: jueves 28 de agosto
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú
El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales.
- Fecha: miércoles 20 y 27 de agosto
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis
Comunidad
Mochilas gratis con Compare Food
La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte estará ofreciendo fiestas de regresos en todas sus tiendas. En ellas habrá útiles gratis, servicios e información de salud, vacunación gratuita y atención dental. Las fechas y direcciones de los eventos son:
- Fecha: sábado 23 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 2701 Freedom Dr., Charlotte, NC 28208
- Fecha: domingo 24 de agosto
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5601 South Blvd, Charlotte, NC 28210
Sesión: conoce tus derechos y prepara un plan de emergencia
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus.
- Fecha: lunes 25 de agosto
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Más información: llamando al 704-243-8011. Cupos son distribuidos por orden de llegada.
Comida gratis en Charlotte
Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita, ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 26 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m
- Lugar: University City Regional Library
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
Educación | Cursos | Talleres
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 21 de agosto
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
Orientación para clases gratuitas de inglés
International House está a punto de iniciar sus clases de otoño que son del 25 de agosto al 23 de octubre, pero para participar, los interesados deben inscribirse en la orientación y realizar la nivelación a través del siguiente enlace. No te pierdas la oportunidad de aprender inglés de forma gratuita.
- Fecha de la orientación: jueves 21 de agosto
- Hora: 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: South Boulevard Library
- Dirección: 4429 South Blvd, Charlotte, NC 28209
- Inscripción en el siguiente enlace.
Taller: evitando el desalojo
Cada año, miles de arrendatarios en Mecklenburg enfrentan el desalojo. Por eso, Legal Aid of North Carolina explicará el proceso, los derechos de los inquilinos, recursos disponibles, y cómo programas y leyes pueden ayudar. Al final, habrá una sesión de preguntas y respuestas con un abogado voluntario. El evento será en inglés.
- Fecha: lunes 25 de agosto
- Hora: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción a través del siguiente enlace
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 25 de agosto
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis