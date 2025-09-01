Con cerca de 600 asistentes, música en vivo, danza folklórica y auténtica comida mexicana, María Elena Valdez, conocida como La Reina del Mariachi, celebró en grande sus ocho años de trayectoria artística, su cumpleaños número 60 y el lanzamiento de su segundo álbum musical.

La celebración titulada “El evento del año” tuvo lugar este domingo 31 de agosto en el Diamante Event Center, ubicado en 11021 Downs Rd STE A, Pineville, NC 28134. Allí la comunidad respondió al llamado de la cantante para vivir una tarde de fiesta y gratitud a la carrera de la artista latina.

Con 600 invitados, La Reina del Mariachi brilla en Charlotte

Desde las 4:00 p.m., los invitados se tomaron fotos en la alfombra roja, disfrutaron de un ambiente lleno de tradición y alegría y degustaron de platillos mexicanos como: arroz con pollo y carne, nachos, frijolitos, café de olla, mole, entre otros platillos. Además, tuvo toda una variedad de aguas frescas, frutas y cuatro pasteles gigantes de tres leches. Todo cortesía de comerciantes latinos locales.

“Este evento es para agradecer ocho años de aplausos”, dijo Valdez, quien durante la celebración cantó al público y presentó a algunos de los artistas invitados. Incluyendo al Ballet Corazón de México, conjuntos de mariachis locales y grupos musicales. La artista estimó que al evento asistieron cerca de 600 personas.

“Me sorprendió que la gente llegara, se divirtiera y quisiera participar tanto como lo hizo y sentir, sobre todo ese amor que tenemos los latinos. Hice esta reunión precisamente para que nos acerquemos y convivamos como gente latina, más que todos en estos momentos, es una forma de disfrutar y defender nuestra música mexicana, el arte y nuestra historia como latinos, porque el mariachi llega a todo el mundo. Es un patrimonio”, añadió.

Galería de "El evento del año"

