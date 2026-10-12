Joven hondureño fue a cita de asilo y terminó detenido

Un joven hondureño de 19 años, que llegó a Estados Unidos cuando era niño, fue detenido por ICE durante una cita migratoria en Charlotte, según denunciaron sus familiares y personas cercanas.

Javier Isaac Alberto Gallegos, residente del condado de Orange, fue arrestado el 7 de octubre y posteriormente trasladado a un centro de detención en Georgia.

Su familia asegura que no tiene antecedentes penales y que su solicitud de asilo continúa pendiente.

La detención ha provocado preocupación entre sus familiares y miembros de su comunidad, quienes iniciaron una campaña para solicitar apoyo legal y económico.

Llegó a Estados Unidos huyendo de la violencia

Según una petición comunitaria, Isaac llegó a Estados Unidos desde Honduras a los 10 años, acompañado de sus padres.

La familia solicitó asilo después de recibir amenazas de una pandilla que, según su relato, había asesinado a dos familiares.

Los presuntos responsables también habrían amenazado con matar a los integrantes de la familia si no pagaban una extorsión.

Isaac creció en Carolina del Norte y se graduó de Orange High School en 2025, donde obtuvo excelentes calificaciones, según sus allegados.

También jugó fútbol, fue capitán de su equipo escolar y participa activamente en su iglesia.

Detenido durante una cita migratoria en Charlotte

De acuerdo con la familia, Isaac acompañó a su madre a Charlotte el 7 de octubre para una cita relacionada con su solicitud de asilo.

Ambos esperaban realizar un trámite rutinario. Sin embargo, durante el encuentro, las autoridades los separaron y detuvieron al joven.

Según la petición, un agente explicó a su madre que Isaac ya no formaba parte del caso familiar porque había cumplido 18 años.

Los promotores de la campaña cuestionan esa explicación y sostienen que su edad no justificaba excluirlo automáticamente de la solicitud pendiente.

La información proporcionada no incluye documentos judiciales ni una explicación oficial de ICE que permita establecer los fundamentos legales de la detención.

Trasladado a un centro de detención en Georgia

El 9 de octubre, Isaac fue trasladado al Centro de Detención de Irwin, en Ocilla, Georgia, según sus familiares.

La familia asegura que ha tenido dificultades para comunicarse con él y desconoce cómo se resolverá su situación migratoria.

Sus allegados también expresaron preocupación por la distancia entre el centro de detención y su hogar en Carolina del Norte.

Familia de joven hondureño dependía de sus ingresos

La detención ocurrió en un momento especialmente difícil para la familia.

Según su hermana, el padre de Isaac sufrió un accidente automovilístico que lo dejó con graves limitaciones de movilidad.

Ante esta situación, Isaac comenzó a trabajar para ayudar económicamente a sus padres y a su hermano menor.

Su familia asegura que el joven se había convertido en una fuente fundamental de ingresos para el hogar.

La pérdida de ese apoyo económico se suma a los gastos legales y de transporte relacionados con su detención.

Familia inicia campaña para ayudarlo

La hermana de Isaac organizó una recaudación de fondos para cubrir honorarios de abogados, gastos judiciales, transporte y necesidades básicas.

Según la campaña, las donaciones serán entregadas a los padres para ayudar a cubrir esos gastos.

La familia también promueve una petición pública para solicitar su liberación y regreso a Carolina del Norte.

Las personas interesadas en conocer la campaña pueden consultar estos enlaces:

Recaudación de fondos: https://gofund.me/20e45d0b4

https://gofund.me/20e45d0b4 Petición comunitaria: https://www.change.org/bringisaachome

Hasta el momento, la información proporcionada no incluye una respuesta oficial de ICE sobre las razones específicas de la detención ni sobre los próximos pasos del proceso migratorio.

ICE confirma la detención

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó a la cadena local ABC11 que ICE arrestó a Isaac en Charlotte y que permanecerá bajo custodia mientras continúa su proceso migratorio.

La agencia sostuvo que una solicitud de asilo pendiente no otorga, por sí sola, estatus migratorio legal. Sin embargo, no explicó qué fundamento específico motivó la detención del joven durante su cita.