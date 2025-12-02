Oficialmente, Juan Diego “JD” Mazuera Arias se convirtió en el primer latino en formar parte del Concejo Municipal de Charlotte, representando al Distrito 5. Fue juramentado este lunes 1° de diciembre en un evento oficial que se llevó a cabo en el Centro de Gobierno de Charlotte-Mecklenburg, donde llegaron los otros miembros electos, líderes locales, socios comunitarios y algunos miembros de la comunidad.

Primer latino en el Concejo de Charlotte: “Estoy listo para servir”

En las elecciones locales que se llevaron a cabo el 9 de septiembre, Mazuera logró ganar un puesto en el concejo municipal al obtener 3,012 votos, frente a los 2,975 votos de Marjorie Molina, quien hasta este 1.º de diciembre ejercía ese puesto.

Ante un resultado tan ajustado, Molina solicitó un recuento de votos. El 16 de septiembre, en un proceso que duró cerca de cuatro horas, se confirmó el triunfo de Mazuera Arias con 3,020 votos, frente a los 2,986 votos de Molina.

"Esta elección fue decidida por 34 votos. 34 recordatorios de que este puesto no es mío, es de todos los del este de Charlotte, de los que me apoyaron y de los que no. De los que votaron y de los que querían votar pero no pudieron. Estoy aquí por todo los de este distrito. Crecí en el este de Charlotte, soy hijo del este de Charlotte, crecí entre los idiomas del mundo de la Central Avenue, comiendo en restaurantes que mantienen a sus naciones en la cocina y viendo a familias construir sus sueños desde cero... Mi visión está formada por la gente que me creó, por la gente que confió en mí y por la gente que merece una ciudad que finalmente vea su valor", fueron algunas de sus primeras palabras como concejal.

Añadió: “La voz del este de Charlotte es poderosa, necesaria y aquí estoy para decir que estoy listo para servir y luchar por un futuro para nuestras familias”.

¿Cuál es su propuesta?

Mazuera nació en Pereira, Colombia, pero a los ocho meses de edad emigró junto a sus padres a Nueva York y, dos años después, se trasladaron al este de Charlotte. Fue un estudiante beneficiario de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), lo que le permitió trabajar legalmente y, con su esfuerzo, obtener un título en Ciencias Políticas de Queen's University of Charlotte. También tiene una maestría en Gestión y Políticas Públicas por NYU Robert F. Wagner Graduate School of Public Service. Actualmente, Mazuera Arias es ciudadano naturalizado.

Durante su campaña, sus propuestas se resumen en los siguientes temas:

La creación de una nueva Oficina de Integración e Inclusión de Inmigrantes en Charlotte, para dar apoyo a esta comunidad.

Mayor transparencia y comunicación con la comunidad.

Mejorar la seguridad pública.

Apoyar políticas que promuevan mayor vivienda asequible.

Apoyo a pequeños negocios con un fondo contra el desalojo y subvenciones para que mejoren su fachada y puedan seguir prestando servicios

Para conocer sobre la propuesta de JD Mazuera Arias, visita el siguiente enlace.

Más imágenes de JD Mazuera Arias

(Foto: Yuliana Montiel/La Noticia).

(Foto: Yuliana Montiel/La Noticia).

