Tras los recientes operativos migratorios que se llevaron a cabo en Charlotte entre el 15 y el 21 de noviembre, escuelas locales se vieron fuertemente afectadas por ausentismo escolar. Esto convirtió las instalaciones de centros educativos en espacios para protestas de estudiantes, que mostraban su indignación por el miedo desatado por las redadas entre sus compañeros inmigrantes.

Para visibilizar su descontento, alumnos de diferentes escuelas compartieron imágenes con el equipo de La Noticia:

1. Protesta en South Meck High School

Esta se llevó a cabo un día antes del cese oficial de la operación de la Patrulla Fronteriza (jueves 20 de noviembre) en las instalaciones de la escuela ubicada en Park Road. Esta fue una de las más grandes, ya que cuenta con un elevado número de estudiantes latinos. Allí, los jóvenes mostraron apoyo a sus compañeros que se quedaron en casa, con mensajes como:

2. Providence High School

Estudiantes de esta escuela secundaria se manifestaron en su campus el viernes 21 de noviembre para unirse a las protestas que se llevaron a cabo en otras escuelas. Aquí el mensaje de los estudiantes fue: “queremos a Inmigración fuera”.

3. William Amos Hough High School

La escuela ubicada en Cornelius también se vio impactada por el ausentismo estudiantil. Esto llevó a más de 100 estudiantes a unirse en las instalaciones y protestar con carteles y banderas.