El toque de queda para menores de 18 años en Charlotte comenzará el 1.° de noviembre y se mantendrá vigente hasta el 31 de agosto de 2027. Esta medida fue aprobada por el Concejo de la Ciudad para prevenir incidentes relacionados con concentraciones masivas de adolescentes en espacios públicos de la ciudad, conocidos como “teen takeover” o fiestas callejeras clandestinas de adolescentes.

Durante una rueda de prensa sobre el informe de seguridad trimestral de Charlotte el 15 de octubre, el oficial del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD), Claudio Jiménez, explicó cómo se aplicará la medida, cuáles son sus excepciones.

“Servirá como una herramienta importante para lograr mayor seguridad en nuestras áreas de entretenimiento nocturno a lo largo de nuestra ciudad. Este programa permitirá a nuestros oficiales intervenir antes de que un menor de edad que se encuentra en las calles después de esa hora se convierta en una víctima o en un sospechoso… ya que hemos visto un incremento de estos encuentros callejeros con grandes cantidades de menores de edad sin supervisión”, dijo a los medios.

¿Qué cambia con el nuevo toque de queda?

A partir del 1 de noviembre, los menores de 18 años no podrán permanecer en espacios públicos o establecimientos entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m., salvo ciertas excepciones.

Anteriormente, el toque de queda que comenzaba a las 10:00 p.m. era para menores de 13 años, a las 11:00 p.m. para adolescentes de 13 a 15 años. Los jóvenes de 16 y 17 años no estaban sujetos a esta restricción.

¿Qué excepciones contempla la medida?

Los jóvenes podrán permanecer fuera de casa después de las 10:00 p.m. solo si:

Están acompañados de sus padres, tutores legales o adulto autorizado.

de sus padres, tutores legales o adulto autorizado. Asisten a actividades escolares, deportivas, religiosas o eventos oficiales supervisados.

o eventos oficiales supervisados. Cumplen con obligaciones laborales o van camino de ida o regreso a su trabajo .

. Están en medio de una emergencia.

La ordenanza también contempla otras excepciones específicas, como los menores emancipados o casados y los casos autorizados mediante un permiso especial de CMPD.

“Este programa cuenta con excepciones importantes, como salidas con fines formativos o programas extraescolares autorizados. También como encuentros deportivos, eventos escolares, actividades de iglesias, trabajo o cualquier otro evento, siempre que esté la supervisión de un adulto… Nuestros oficiales entienden que este no es un programa para criminalizar a nuestros jóvenes; la intención es educarlos, guiarlos y advertir, como una forma de prevenir”, añadió Jiménez.

¿Puede la Policía detener a un adolescente solo por violar el toque de queda?

“Solamente una violación de toque de queda no será razón suficiente para que un oficial haga una parada de tránsito. Solo será en casos repetitivos y las penalidades van para los padres y los jóvenes. Principalmente para los padres, porque ellos son los encargados”, dijo Jiménez.

Adicionalmente, la ordenanza contempla sanciones para determinados adultos y establecimientos que permitan que un menor permanezca en sus instalaciones durante las horas restringidas.

¿Cuáles son las sanciones?

Para los menores de 18 años, pueden ser declarados infractores de la ley juvenil .

. En el caso de los padres o tutores, si permiten que sus hijos incumplan el toque de queda, pueden enfrentar un delito menor y una multa de hasta $500 . Esta misma consecuencia la pueden enfrentar otros adultos que ayuden a un menor de edad a incumplir con el toque de queda.

. Esta misma consecuencia la pueden enfrentar otros adultos que ayuden a un menor de edad a incumplir con el toque de queda. Si un padre o tutor se niega a hacerse cargo del menor , también puede enfrentar otra sanción.

, también puede enfrentar otra sanción. Para los negocios: Los dueños, operadores o empleados que permitan conscientemente que un menor permanezca en sus establecimientos durante el horario restringido pueden enfrentar un delito menor y una multa de hasta $500.

La ordenanza indica que la multa de $500 es el máximo previsto, no una sanción automática. Antes de tomar medidas, la Policía debe evaluar las circunstancias y verificar si aplica alguna de las excepciones contempladas en la ordenanza.

¿Hasta cuándo será el toque de queda?

El programa piloto estará vigente hasta el 31 de agosto de 2027. Al finalizar, las autoridades evaluarán los resultados para determinar si la medida debe mantenerse.