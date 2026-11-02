Fotos: Así se vivió el Festival del Día de Muertos en Charlotte

El color, la música y las tradiciones latinoamericanas llenaron Camp North End durante la celebración del 22.° Festival de Día de Muertos en Charlotte, Carolina del Norte. El evento reunió diversas expresiones culturales para recordar y honrar a los seres queridos que han fallecido.

La celebración, organizada por La Coalición Latinoamericana y Levine Museum of the New South, se realizó el domingo 1.º de noviembre, de 12:00 p.m. a 6:00 p.m., en el área de Canteen de Camp North End.

El festival ofreció entrada gratuita y una variedad de actividades culturales para toda la familia.

Altares, catrinas y tradiciones en el Día de Muertos

Durante la edición número 22 del festival, los asistentes pudieron disfrutar de coloridos altares, comida tradicional, presentaciones artísticas en vivo y un desfile de catrinas.

La celebración también incluyó una zona de juegos para niños y actividades culturales que permitieron compartir las tradiciones del Día de Muertos entre diferentes generaciones.

Uno de los elementos más representativos de esta festividad son los altares dedicados a los seres queridos fallecidos, una tradición que busca mantener viva su memoria.

Las catrinas, reconocidas por sus elaborados vestuarios y maquillaje, también forman parte de las expresiones artísticas asociadas con esta celebración de origen mexicano.

Una celebración de la cultura latina en Charlotte

El Festival de Día de Muertos se ha convertido en una tradición cultural que llega a su vigesimosegunda edición en Charlotte.

La colaboración entre La Coalición Latinoamericana y Levine Museum of the New South permite compartir esta celebración con personas de diferentes edades y orígenes.

El evento se desarrolló en Camp North End, ubicado en 300 Camp Road, Charlotte, NC 28206.

Galería de fotos: Festival de Día de Muertos 2026

Disfrute de las imágenes de la 22.ª edición del Festival de Día de Muertos en Charlotte, una celebración llena de colores, tradiciones, música y expresiones culturales que honran la memoria de quienes ya no están.