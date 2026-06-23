Más de 200 adolescentes se congregaron este 20 de junio en el parque Romare Bearden, ubicado en el centro de Charlotte, según datos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD). Este encuentro, conocido como toma juvenil o “teen takeover”, terminó con 24 arrestos (23 eran menores de edad).

23 menores arrestados y 13 padres citados

Además de estos arrestos, 13 padres fueron citados por contribuir a la delincuencia de un menor. Durante la intervención, los agentes también incautaron un arma de fuego. Y reportaron que se cometieron delitos como:

Violaciones por envases (de bebidas alcohólicas ) abiertos en público.

) abiertos en público. Llevar un arma de fuego escondida .

. Ayudar o permitir que un menor cometa actos indebidos o delitos.

o delitos. Resistencia, obstrucción y demorar el trabajo de un oficial.

Entrar a una propiedad privada sin permiso.

Riñas .

. Conducción temeraria

Conducta desordenada

Violaciones del toque de queda

Bloquear calles o impedir el paso del tráfico

Este operativo en el centro de la ciudad formó parte de la iniciativa de seguridad Queen City Safe realizada entre el 19 y el 20 de junio debido a las celebraciones por el feriado Juneteenth. Durante la jornada anterior, CMPD reportó tres arrestos, 1 arma de fuego incautada, 11 multas de estacionamiento y una por infracción de la ordenanza sobre ruido, además de alteración del orden público y conducción bajo los efectos del alcohol, entre otros delitos. También se incautaron 538 gramos de narcóticos.

Toque de queda juvenil: lo que deben saber los padres

Ante esto, las autoridades locales reiterarán que durante este verano reforzarán el cumplimiento de la Ordenanza de Protección de la Juventud, que establece restricciones de horario para menores de edad en espacios públicos.

“La Ordenanza de Protección de la Juventud de Charlotte establece horarios de toque de queda estrictos para los menores de 16 años. Los jóvenes menores de 13 años no pueden estar en público desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. Los jóvenes de 13, 14 y 15 años no pueden estar en público desde las 11:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.”, indicó el teniente de la División Central de CMPD, Ryan Shields.

Anteriormente, el oficial de la División de Steele Creek de CMPD, Claudio Jiménez, explicó a La Noticia que muchos de estos encuentros se organizan en cuestión de minutos mediante mensajes en redes sociales. Añadió que existen muchos riesgos asociados con estos eventos, desde la falta de seguridad física hasta el consumo de sustancias, la posibilidad de ser sancionados y/o resultar víctima de grupos de crimen organizado que usan estos espacios para reclutamiento o trata de personas con fines sexuales..

¿Cómo saber si su hijo participa en esta actividades?

Las señales de alerta para saber si su hijo participa en estos eventos son: