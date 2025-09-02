Arranca el noveno mes del año con una agenda llena de actividades para toda la comunidad. Desde clases de bienestar y eventos culturales, hasta recursos educativos, ferias de empleo y servicios gratuitos, estos 21 eventos, la mayoría en español o con apoyo bilingüe, son una excelente oportunidad para informarte, divertirte y conectarte con la comunidad latina.

Comunidad

Evento de bienvenida a inmigrantes en Charlotte International House celebrará un evento para presentar sus programas y servicios, con la oportunidad de conocer al personal y conectarse con la comunidad. Habrá programas de apoyo a inmigrantes e información sobre clases de inglés gratuitas. Fecha : jueves 4 de septiembre

: jueves 4 de septiembre Hora : 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Independence Regional Library

: Independence Regional Library Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212

Evento de adopción de mascotas Este evento ofrece una oportunidad única para aquellos interesados en encontrar a su próximo compañero peludo. Los asistentes podrán conocer e interactuar con animales en busca de un hogar, mientras realizan sus compras. Podrán aclarar dudas sobre las mascotas con sus cuidadores temporales. Fecha : sábado 6 de septiembre

: sábado 6 de septiembre Horario : de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : South Park Mall

: South Park Mall Dirección: 4400 Sharon Rd, Charlotte, NC 28211

Sesión: conoce tus derechos y prepara un plan de emergencia La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus. Fecha : lunes 8 de septiembre

: lunes 8 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.

Comida gratis en Charlotte Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 9 de septiembre

: martes 9 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208

Evento de contratación de CMS Durante el mes de julio, Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) organiza diversos eventos de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más. Fecha : miércoles 10 de septiembre

: miércoles 10 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Steele Creek

: Steele Creek Dirección: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273

Arte y entretenimiento

Actividad gratuita para preadolescentes en Charlotte ImaginOn ofrece una divertida actividad gratuita para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. Los preadolescentes podrán aprender sobre la cultura huichol de México mientras crean coloridas pinturas con estambre. Se proporcionarán todos los materiales y no se necesita experiencia previa. Solo se recomienda venir con ropa que se pueda ensuciar. Fecha : miércoles 3 de septiembre

: miércoles 3 de septiembre Hora : 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

: 5:00 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202

: 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace.

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “The Cheetah Girls”. Fecha : jueves 4 de septiembre

: jueves 4 de septiembre Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Celebra la cultura de Honduras en Charlotte Se trata de un evento comunitario y gratuito realizado por la organización Fiestas Patrias, en el cual la comunidad podrá conocer sobre la Independencia de Honduras, sus símbolos patrios, literatura, música y bailes típicos. Fecha : sábado 6 de septiembre

: sábado 6 de septiembre Hora : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. Lugar : Centro Comunitario Camino

: Centro Comunitario Camino Dirección: 201 Stetson Dr, Charlotte, NC 28262

Inauguración del nuevo hogar de El Alma de la Luna La academia de danzas, El Alma de la Luna, celebra la apertura de su nuevo espacio, un lugar pensado para que niños y adolescentes puedan expresarse libremente, crecer y sentirse parte de una comunidad. Estas instalaciones incluyen tres estudios de danza, oficina, área de espera para familias y sistemas de seguridad. Fecha : sábado 6 de septiembre

: sábado 6 de septiembre Hora : 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : El Alma de la Luna Dance Academy

: El Alma de la Luna Dance Academy Dirección: 6006 Old Pineville Rd, Charlotte, NC 28217

Salud y bienestar

Clases de estiramiento Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : miércoles 3 de septiembre

: miércoles 3 de septiembre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104 Fecha : sábado 6 de septiembre

: sábado 6 de septiembre Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Freedom Park

: Freedom Park Dirección: 1516 Princeton Ave, Charlotte, NC 28209

Clase de zumba gratuita El baile y el ejercicio ayudan a quemar calorías, a desestresarse, a mantener la mente despejada y a disfrutar de momentos sociales agradables entre las personas. Es por ello que el grupo de apoyo Renacer invita a la comunidad a esta clase de zumba en Charlotte. Fecha : jueves 4 de septiembre

: jueves 4 de septiembre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 3 y 10 de septiembre

: miércoles 3 y 10 de septiembre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión es: Fecha : lunes 8 de septiembre

: lunes 8 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 2:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:30 p.m. Lugar : Independence Regional Library

: Independence Regional Library Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212

Educación | Cursos | Talleres

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 4 de septiembre

: jueves 4 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Sesión informativa: cómo obtener tu GED La Coalición Latinoamericana, a través de su Centro Económico y Laboral, invita a la comunidad a conocer cómo obtener un diploma GED, el cual es equivalente a un diploma de escuela secundaria. Este evento es en español y está dirigido tanto jóvenes y adultos. Fecha : jueves 4 de septiembre

: jueves 4 de septiembre Hora : de 6:00 p.m. a 6:30 p.m.

: de 6:00 p.m. a 6:30 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción en el siguiente enlace.

Evento: ahorra hoy, avanza mañana La realtor de Keller Williams Local, Pamela Gernández y Fabiana Silva, conductora del segmento “MI Dinero y Yo” de La Noticia, invitan a un evento gratuito, en español, en donde entregarán estrategias para ahorrar, mejorar tu puntaje de crédito y acercarte a ti meta de comprar una casa. El evento incluye almuerzo y habrá concursos. Fecha : sábado 6 de septiembre

: sábado 6 de septiembre Hora : 11:00 a.m. a 2:30 p.m.

: 11:00 a.m. a 2:30 p.m. Lugar : Keller Williams Ballantyne

: Keller Williams Ballantyne Dirección : 14045 Ballantyne Corporate PlCharlotte, NC 28277

: 14045 Ballantyne Corporate PlCharlotte, NC 28277 Inscríbete en el siguiente enlace.

Seminario para recibir orientación sobre su negocio Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de este seminario organizado por Prospera. En él aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización le puede proveer asistencia para comenzar o expandir su negocio. Fecha : martes 9 de septiembre

: martes 9 de septiembre Hora : 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Oficinas de Prospera

: Oficinas de Prospera Dirección : 6824 Democracy Dr, Charlotte, NC 28212

: 6824 Democracy Dr, Charlotte, NC 28212 Inscríbete en el siguiente enlace.

Seminario: Prepare su negocio para obtener contratos Obtenga información importante de la mano de los profesionales de Prospera sobre cómo preparar su negocio para asegurar contratos de forma efectiva y exitosa. En este seminario gratuito y en español descubrirá en qué consiste y cómo puede obtener una certificación minoritaria, detalles sobre el proceso de licitación y administración de contratos con el sector público y privado, y más. Fecha : miércoles 10 de septiembre

: miércoles 10 de septiembre Hora : 12:00 p.m. a 12:30 p.m.

: 12:00 p.m. a 12:30 p.m. Lugar : Virtual

: Virtual Regístrese en el siguiente enlace.