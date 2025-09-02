Arranca el noveno mes del año con una agenda llena de actividades para toda la comunidad. Desde clases de bienestar y eventos culturales, hasta recursos educativos, ferias de empleo y servicios gratuitos, estos 21 eventos, la mayoría en español o con apoyo bilingüe, son una excelente oportunidad para informarte, divertirte y conectarte con la comunidad latina.
Comunidad
Evento de bienvenida a inmigrantes en Charlotte
International House celebrará un evento para presentar sus programas y servicios, con la oportunidad de conocer al personal y conectarse con la comunidad. Habrá programas de apoyo a inmigrantes e información sobre clases de inglés gratuitas.
- Fecha: jueves 4 de septiembre
- Hora: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Independence Regional Library
- Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212
Evento de adopción de mascotas
Este evento ofrece una oportunidad única para aquellos interesados en encontrar a su próximo compañero peludo. Los asistentes podrán conocer e interactuar con animales en busca de un hogar, mientras realizan sus compras. Podrán aclarar dudas sobre las mascotas con sus cuidadores temporales.
- Fecha: sábado 6 de septiembre
- Horario: de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: South Park Mall
- Dirección: 4400 Sharon Rd, Charlotte, NC 28211
Sesión: conoce tus derechos y prepara un plan de emergencia
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus.
- Fecha: lunes 8 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.
Comida gratis en Charlotte
Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 9 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Blvd, Charlotte, NC 28208
Evento de contratación de CMS
Durante el mes de julio, Charlotte Mecklenburg Schools (CMS) organiza diversos eventos de contratación para puestos educativos y no educativos, con oportunidades en diversos departamentos. Incluye vacantes en servicios de nutrición, servicios de edificación, transporte, ASEP, educación especial y muchas más.
- Fecha: miércoles 10 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Steele Creek
- Dirección: 13620 Steele Creek Road, Charlotte, NC 28273
Arte y entretenimiento
Actividad gratuita para preadolescentes en Charlotte
ImaginOn ofrece una divertida actividad gratuita para celebrar el Mes de la Herencia Hispana. Los preadolescentes podrán aprender sobre la cultura huichol de México mientras crean coloridas pinturas con estambre. Se proporcionarán todos los materiales y no se necesita experiencia previa. Solo se recomienda venir con ropa que se pueda ensuciar.
- Fecha: miércoles 3 de septiembre
- Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 E 7th St, Charlotte, NC 28202
- Inscripción en el siguiente enlace.
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “The Cheetah Girls”.
- Fecha: jueves 4 de septiembre
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:30 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 400 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Celebra la cultura de Honduras en Charlotte
Se trata de un evento comunitario y gratuito realizado por la organización Fiestas Patrias, en el cual la comunidad podrá conocer sobre la Independencia de Honduras, sus símbolos patrios, literatura, música y bailes típicos.
- Fecha: sábado 6 de septiembre
- Hora: 4:00 p.m.
- Lugar: Centro Comunitario Camino
- Dirección: 201 Stetson Dr, Charlotte, NC 28262
Inauguración del nuevo hogar de El Alma de la Luna
La academia de danzas, El Alma de la Luna, celebra la apertura de su nuevo espacio, un lugar pensado para que niños y adolescentes puedan expresarse libremente, crecer y sentirse parte de una comunidad. Estas instalaciones incluyen tres estudios de danza, oficina, área de espera para familias y sistemas de seguridad.
- Fecha: sábado 6 de septiembre
- Hora: 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: El Alma de la Luna Dance Academy
- Dirección: 6006 Old Pineville Rd, Charlotte, NC 28217
Salud y bienestar
Clases de estiramiento
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estarán llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: miércoles 3 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m.
- Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104
- Fecha: sábado 6 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Freedom Park
- Dirección: 1516 Princeton Ave, Charlotte, NC 28209
Clase de zumba gratuita
El baile y el ejercicio ayudan a quemar calorías, a desestresarse, a mantener la mente despejada y a disfrutar de momentos sociales agradables entre las personas. Es por ello que el grupo de apoyo Renacer invita a la comunidad a esta clase de zumba en Charlotte.
- Fecha: jueves 4 de septiembre
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú
El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales.
- Fecha: miércoles 3 y 10 de septiembre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis
Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito
El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. La próxima sesión es:
- Fecha: lunes 8 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:30 p.m.
- Lugar: Independence Regional Library
- Dirección: 6000 Conference Drive, Charlotte, NC 28212
Educación | Cursos | Talleres
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 4 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
Sesión informativa: cómo obtener tu GED
La Coalición Latinoamericana, a través de su Centro Económico y Laboral, invita a la comunidad a conocer cómo obtener un diploma GED, el cual es equivalente a un diploma de escuela secundaria. Este evento es en español y está dirigido tanto jóvenes y adultos.
- Fecha: jueves 4 de septiembre
- Hora: de 6:00 p.m. a 6:30 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción en el siguiente enlace.
Evento: ahorra hoy, avanza mañana
La realtor de Keller Williams Local, Pamela Gernández y Fabiana Silva, conductora del segmento “MI Dinero y Yo” de La Noticia, invitan a un evento gratuito, en español, en donde entregarán estrategias para ahorrar, mejorar tu puntaje de crédito y acercarte a ti meta de comprar una casa. El evento incluye almuerzo y habrá concursos.
- Fecha: sábado 6 de septiembre
- Hora: 11:00 a.m. a 2:30 p.m.
- Lugar: Keller Williams Ballantyne
- Dirección: 14045 Ballantyne Corporate PlCharlotte, NC 28277
- Inscríbete en el siguiente enlace.
Seminario para recibir orientación sobre su negocio
Obtenga información básica sobre cómo comenzar un negocio de forma correcta y exitosa a través de este seminario organizado por Prospera. En él aprenderás sobre licencias, requisitos del estado, opciones de financiamiento y cómo esta organización le puede proveer asistencia para comenzar o expandir su negocio.
- Fecha: martes 9 de septiembre
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Oficinas de Prospera
- Dirección: 6824 Democracy Dr, Charlotte, NC 28212
- Inscríbete en el siguiente enlace.
Seminario: Prepare su negocio para obtener contratos
Obtenga información importante de la mano de los profesionales de Prospera sobre cómo preparar su negocio para asegurar contratos de forma efectiva y exitosa. En este seminario gratuito y en español descubrirá en qué consiste y cómo puede obtener una certificación minoritaria, detalles sobre el proceso de licitación y administración de contratos con el sector público y privado, y más.
- Fecha: miércoles 10 de septiembre
- Hora: 12:00 p.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: Virtual
- Regístrese en el siguiente enlace.
Sesión: Certificaciones del NCDOT para tu Negocio
En este taller virtual gratuito ofrecido por el Centro de Negocios para Mujeres de Charlotte aprenderás los pasos para aplicar a las certificaciones DBE, SBE y SPSF que ofrece el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT), y cómo estas pueden ayudarte a crecer tu negocio. El taller incluye una guía sobre quiénes califican, cómo aplicar, diferentes tipos de certificaciones, entre otros temas.
- Fecha: jueves 11 de septiembre
- Hora: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Virtual
- Regístrese en el siguiente enlace.