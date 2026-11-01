La participación del voto latino durante el período de votación anticipada de las elecciones intermedias de 2026 registró un incremento de casi el 300 % en el condado de Mecklenburg, Carolina del Norte.

Según las cifras proporcionadas por Lenin Caro de Camino Research Institute, 15,748 latinos votaron anticipadamente este año, una cifra récord para este tipo de elección, comparada con los 5,403 votos registrados durante el mismo período electoral de 2022.

Al cierre del voto anticipado, el sábado 31 de octubre de 2026, se habían aceptado 16,137 votos de electores latinos, incluidos 389 sufragios enviados por correo.

Los datos corresponden a los primeros 17 días de votación anticipada y no incluyen los votos que se emitirán durante la jornada electoral del martes 3 de noviembre.

¿Cuánto aumentó el voto latino frente a 2022?

La comparación entre ambas elecciones intermedias muestra un crecimiento significativo de la participación latina durante la votación anticipada.

En 2022, un total de 5,403 votantes latinos participaron anticipadamente en Mecklenburg, según cifras de la Junta Estatal de Elecciones de Carolina del Norte (NCSBE).

Voto latino anticipado Votantes Elecciones intermedias de 2022 5,403 Elecciones intermedias de 2026 15,748

Este crecimiento refleja una mayor cantidad de electores latinos que utilizaron la votación anticipada.

Sin embargo, las cifras por sí solas no permiten determinar cuánto del incremento responde al crecimiento del padrón electoral latino, a una mayor tasa de participación o a cambios en las preferencias sobre cuándo votar.

Latinos forman más del 5 % del padrón electoral

Según los datos del cierre del 31 de octubre, se habían aceptado 299,003 votos en total, de los cuales 16,137 correspondían a electores identificados como latinos. Esto significa que los latinos representaron aproximadamente el 5.4 % de los votos aceptados hasta esa fecha.

En las elecciones intermedias de 2022, Mecklenburg registró 11,141 votantes latinos durante toda la elección general, incluyendo todas las modalidades. Esto equivale a un 44.8 % más de votos que el total registrado en 2022, incluso antes de la jornada electoral del 3 de noviembre.

¿Qué edades tienen los latinos que ya votaron?

Los datos muestran que los electores de entre 41 y 65 años representan el grupo más numeroso entre los latinos que ya emitieron su voto. Sin embargo, también destaca la participación de los votantes jóvenes.

Edad Votantes latinos Porcentaje 18 a 25 años 4,323 26.8 % 26 a 40 años 4,722 29.3 % 41 a 65 años 5,377 33.3 % 66 años o más 1,715 10.6 % Total 16,137 100 %

Más de la mitad de los latinos que votaron, el 56.1 %, tienen entre 18 y 40 años. En total, 9,045 electores latinos pertenecen a estos grupos de edad.

Mujeres latinas superan a los hombres en participación

Otro dato destacado es la mayor participación de las mujeres latinas. Según las cifras disponibles, 9,701 mujeres latinas habían votado, frente a 6,250 hombres.

Género registrado Votantes Porcentaje Mujeres 9,701 60.1 % Hombres 6,250 38.7 % Sin designación 186 1.2 % Total 16,137 100 %

Las mujeres representan aproximadamente seis de cada diez electores latinos que participaron hasta el cierre del voto anticipado. En términos absolutos, votaron 3,451 mujeres latinas más que hombres.

¿Con qué partidos están registrados los votantes latinos?

Los datos también permiten identificar la afiliación partidaria registrada de los electores latinos que participaron.

Afiliación Votantes latinos Porcentaje Partido Demócrata 8,407 52.1 % Sin afiliación partidaria 6,404 39.7 % Partido Republicano 1,249 7.7 % Otros partidos 77 0.5 % Total 16,137 100 %

Los demócratas representan el grupo más numeroso, seguidos por los electores sin afiliación partidaria.

Casi cuatro de cada diez latinos que votaron están registrados como independientes de los partidos políticos, una proporción relevante dentro de este grupo de electores.

No obstante, la afiliación partidaria no indica necesariamente por quién votó cada persona.

¿Cuándo son las elecciones en Carolina del Norte?

Las elecciones generales se celebrarán el martes 3 de noviembre de 2026.

El período de votación anticipada terminó el sábado 31 de octubre.

Los electores que todavía no han votado podrán acudir a su centro electoral correspondiente durante la jornada del martes, siempre que cumplan los requisitos de votación.

Para consultar información oficial sobre las elecciones, los centros de votación y los requisitos de identificación, visite:

https://www.ncsbe.gov