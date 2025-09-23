Finaliza septiembre con una variedad de eventos y recursos gratuitos para toda la familia. Desde la distribución y supervisión de sillas de auto para niños, hasta talleres de capacitación en tecnología, actividades de salud y comida gratis. No te pierdas esta oportunidad única de participar en eventos que te trae la cartelera de la semana de La Noticia y fomentan la seguridad, el bienestar y el desarrollo personal.

Comunidad

Sillas de auto para niños gratis Charlotte Bilingual Preschool y Safe Kids invitan a las familias a un evento gratuito de revisión de sillas de auto para niños, enfocado en la seguridad infantil y la educación vial, especialmente dentro de la comunidad latina. En esta actividad regalarán asientos para niños gratis, pero debe saber el peso, la edad y la estatura del niño. Fecha : jueves 25 de septiembre

: jueves 25 de septiembre Hora : 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : Estacionamiento de Charlotte Bilingual Preschool

: Estacionamiento de Charlotte Bilingual Preschool Dirección: 6300 Highland Avenue, Charlotte, NC 28215

Jornada de ID Comunitario La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición. Fecha : jueves 25 de septiembre

: jueves 25 de septiembre Hora : 12:30 p.m. a 2:00 p.m.

: 12:30 p.m. a 2:00 p.m. Lugar: Coalición Latinoamericana

Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Inscripción en el siguiente enlace.

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 25 de septiembre

: jueves 25 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Evento anual Touch-A-Truck El Programa de Manejo de Residuos Sólidos del Condado de Mecklenburg invita a la comunidad a disfrutar de su 3.er evento anual Touch-A-Truck, una experiencia llena de diversión para toda la familia. Los asistentes podrán explorar una impresionante exhibición de vehículos grandes, como tractores, camiones de bomberos, patrullas, grúas y un helicóptero del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg. Además, se ofrecerán recorridos gratuitos por el Centro de Reciclaje y habrá vendedores de comida locales. Fecha : sábado 27 de septiembre

: sábado 27 de septiembre Hora : de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Compost Central Recycling Center

: Compost Central Recycling Center Dirección : 140 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214

: 140 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214 Costo: Gratis

Sesión: conoce tus derechos y prepara un plan de emergencia La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus. Fecha : lunes 29 de septiembre

: lunes 29 de septiembre Hora : 9:00 a.m. a 3:30 p.m.

: 9:00 a.m. a 3:30 p.m. Lugar : Latin American Coalition

: Latin American Coalition Dirección : 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.

Comida gratis en Charlotte Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación. Fecha : martes 30 de septiembre

: martes 30 de septiembre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m Lugar : Allegra Westbrooks Regional Library

: Allegra Westbrooks Regional Library Dirección: 2412 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216

Salud y bienestar

Clases de estiramiento Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estan llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público. Fecha : miércoles 24 de septiembre y 1° de octubre

: miércoles 24 de septiembre y 1° de octubre Hora : 6:00 p.m.

: 6:00 p.m. Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104 Fecha : jueves 25 de septiembre

: jueves 25 de septiembre Hora : 5:30 p.m.

: 5:30 p.m. Lugar : St Andrew's United Methodist

: St Andrew's United Methodist Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210 Fecha : sábado 27 de septiembre

: sábado 27 de septiembre Hora : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Lugar : Freedom Park

: Freedom Park Dirección: 1516 Princeton Ave, Charlotte, NC 28209

Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales. Fecha : miércoles 24 de septiembre y 1° de octubre

: miércoles 24 de septiembre y 1° de octubre Hora : 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. Lugar : Hindu Center of Charlotte

: Hindu Center of Charlotte Dirección : 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212

: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212 Costo: gratis

Talleres/Cursos/Educación

Taller: Introducción a Microsoft Word La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación. Fecha : sábado 27 de septiembre

: sábado 27 de septiembre Hora : de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

: de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : Hickory Grove Library

: Hickory Grove Library Dirección : 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215 Para inscribirse, visite el siguiente enlace. Fecha : sábado 27 de septiembre

: sábado 27 de septiembre Hora : de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

: de 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Lugar : Sugar Creek Library

: Sugar Creek Library Dirección : 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206

: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Taller: Introducción a las nociones básicas del Internet Aprenda cómo navegar en línea, buscar información de manera efectiva y mantenerse seguro mientras usa Internet. Esta clase está dirigida a personas que ya se sienten cómodas usando el mouse y el teclado, pero que tienen poca o ninguna experiencia previa con el uso de Internet. Fecha : sábado 27 de septiembre

: sábado 27 de septiembre Hora : de 10:00 a.m. a 11:15 a.m.

: de 10:00 a.m. a 11:15 a.m. Lugar : University City Regional

: University City Regional Dirección : 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262 Costo : gratis

: gratis Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

