Finaliza septiembre con una variedad de eventos y recursos gratuitos para toda la familia. Desde la distribución y supervisión de sillas de auto para niños, hasta talleres de capacitación en tecnología, actividades de salud y comida gratis. No te pierdas esta oportunidad única de participar en eventos que te trae la cartelera de la semana de La Noticia y fomentan la seguridad, el bienestar y el desarrollo personal.
Comunidad
Sillas de auto para niños gratis
Charlotte Bilingual Preschool y Safe Kids invitan a las familias a un evento gratuito de revisión de sillas de auto para niños, enfocado en la seguridad infantil y la educación vial, especialmente dentro de la comunidad latina. En esta actividad regalarán asientos para niños gratis, pero debe saber el peso, la edad y la estatura del niño.
- Fecha: jueves 25 de septiembre
- Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Estacionamiento de Charlotte Bilingual Preschool
- Dirección: 6300 Highland Avenue, Charlotte, NC 28215
Jornada de ID Comunitario
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición.
- Fecha: jueves 25 de septiembre
- Hora: 12:30 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Inscripción en el siguiente enlace.
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 25 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
Evento anual Touch-A-Truck
El Programa de Manejo de Residuos Sólidos del Condado de Mecklenburg invita a la comunidad a disfrutar de su 3.er evento anual Touch-A-Truck, una experiencia llena de diversión para toda la familia. Los asistentes podrán explorar una impresionante exhibición de vehículos grandes, como tractores, camiones de bomberos, patrullas, grúas y un helicóptero del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg. Además, se ofrecerán recorridos gratuitos por el Centro de Reciclaje y habrá vendedores de comida locales.
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Hora: de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Compost Central Recycling Center
- Dirección: 140 Valleydale Rd, Charlotte, NC 28214
- Costo: Gratis
Sesión: conoce tus derechos y prepara un plan de emergencia
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una reunión con sus representantes del departamento legal para enseñarle a la comunidad sobre temas migratorios, en especial, sobre algunos alivios migratorios como ciudadanía, renovación de DACA, peticiones familiares y ajuste de estatus.
- Fecha: lunes 29 de septiembre
- Hora: 9:00 a.m. a 3:30 p.m.
- Lugar: Latin American Coalition
- Dirección: 4938 Central Ave # 1, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Más información: llamando al 704-243-8011. Los cupos son distribuidos por orden de llegada.
Comida gratis en Charlotte
Cada semana, Hope Street Food Pantry ofrece comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 30 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional Library
- Dirección: 2412 Beatties Ford Rd, Charlotte, NC 28216
Salud y bienestar
Clases de estiramiento
Como parte de las actividades terapéuticas de Renacer, con el apoyo de Atrium Health, estan llevando a cabo clases de estiramiento gratuito para fortalecer el cuerpo, relajar la mente y mejorar la postura y flexibilidad. Esta actividad está abierta al público.
- Fecha: miércoles 24 de septiembre y 1° de octubre
- Hora: 6:00 p.m.
- Dirección: 1207 May Apple Dr., Matthews, NC 28104
- Fecha: jueves 25 de septiembre
- Hora: 5:30 p.m.
- Lugar: St Andrew's United Methodist
- Dirección: 1901 Archdale Dr., Charlotte, NC 28210
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Hora: 10:00 a.m.
- Lugar: Freedom Park
- Dirección: 1516 Princeton Ave, Charlotte, NC 28209
Clases gratuitas de yoga en el Centro Hindú
El Hindu Center of Charlotte ofrece clases gratuitas de yoga y meditación todos los miércoles, abiertas a toda la comunidad y sin necesidad de experiencia previa. Las sesiones están dirigidas por Bhagya Avula, una instructora con 20 años de experiencia y certificación en técnicas de yoga orientales y occidentales.
- Fecha: miércoles 24 de septiembre y 1° de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
- Lugar: Hindu Center of Charlotte
- Dirección: 7400 City View Drive, Charlotte, NC 28212
- Costo: gratis
Talleres/Cursos/Educación
Taller: Introducción a Microsoft Word
La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación.
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Hora: de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Hickory Grove Library
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Hora: de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Taller: Introducción a las nociones básicas del Internet
Aprenda cómo navegar en línea, buscar información de manera efectiva y mantenerse seguro mientras usa Internet. Esta clase está dirigida a personas que ya se sienten cómodas usando el mouse y el teclado, pero que tienen poca o ninguna experiencia previa con el uso de Internet.
- Fecha: sábado 27 de septiembre
- Hora: de 10:00 a.m. a 11:15 a.m.
- Lugar: University City Regional
- Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262
- Costo: gratis
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.