En pocos días, Charlotte será el escenario de la gala más esperada de la comunidad latina en Carolina del Norte: los Latin American Excelente Awards 2025. Un evento organizado por La Noticia, que este año conmemora su 27° aniversario y que resalta a hombres y mujeres que destacan en Charlotte por sus talentos y logros excepcionales en áreas como los negocios, la educación y su dedicación al servicio comunitario.

“En estos momentos en los cuales los inmigrantes están siendo vistos de menos y no se les están reconociendo las contribuciones que aportan a la ciudad y al país, es importante, aún más que antes, reconocerlos y que la comunidad vea cómo se ha contribuido enormemente al desarrollo. Es importante reconocer lo que hacen estos ganadores que no solo benefician a los latinos, sino a toda la comunidad”, dijo Hilda Gurdián, CEO de La Noticia.

Desde su creación, los Premios Excelente han sido un referente en el reconocimiento de las personalidades más sobresalientes de nuestra comunidad. Además, Fundación La Noticia ha otorgado becas a cerca de 100 estudiantes, quienes hoy en día son profesionales exitosos o se encuentran en camino para terminar sus estudios.

¿Quiénes son los ganadores de los Premios Excelente 2025? Iris Alexia Marroquín: Estudiante del año De herencia salvadoreña, estudia Artes de Panadería y Pastelería y Gestión de Alimentos y Bebidas en Johnson & Wales University. Además, cuenta con su emprendimiento MD Sweet Treats. Aspira a convertirse en dueña de un restaurante o un hotel. Jessica Castro Álvarez: Estudiante del año De raíces mexicanas, estudia Negocios Internacionales con especialización menor en Español en Appalachian State University, donde mantiene un promedio académico perfecto. Su objetivo es trabajar como analista o asesora financiera. Kieth Cockrell, Persona no latina más solidaria con la comunidad latina del año Cuenta con 42 años de experiencia en la industria financiera. Es el presidente de Bank of America Charlotte y, desde su cargo, se dedica a promover la equidad financiera y las oportunidades para las personas de color, incluyendo a los latinos. Liliana Molina: Persona de servicio a la comunidad del año De origen colombiano, es la fundadora de la Asociación Colombiana de Charlotte desde hace más de 18 años. Ha ayudado a cientos de latinos conectándolos con recursos locales, en especial a adultos mayores a través de su programa “Póngale vida a sus años”. Johanna Suárez: Mujer de negocios del año Originaria de Colombia, es presidenta de la Cámara de Comercio Latinoamericana de Charlotte y directora ejecutiva de Reliable Restorations y Snacket Foods. Genera más de 20 empleos directos y 100 indirectos. Dalton Espaillat: Hombre de negocios del año De República Dominicana, es fundador de Raydal Hospitality y presidente de Carolina Cooks. Ha desarrollado un exitoso grupo empresarial con 19 restaurantes y genera más de 265 empleos.

¿Cuándo y dónde serán los Excelente Awards?

Los Premios Excelente 2025 serán entregados durante un evento de gala que se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre en el hotel Sonesta Charlotte, ubicado en 5700 Westpark Drive, Charlotte, NC 28217. El evento inicia a partir de las 6:00 p.m.

¿Qué precio tienen los boletos y que incluye?

El costo del evento es de $300, más impuestos. Incluye una recepción con champaña y vino, una cena gourmet, disfrutar de presentaciones artísticas, de la entrega de los premios, de una pista de baile y de la posibilidad de conocer a líderes de la industria y profesiones influyentes en un ambiente que fomenta las conexiones entre la comunidad latina.

Para comprar tu boleto, visita: excelenteawards.com, este será escaneado el día del evento.

Código de vestimenta y horarios de la gala

El evento comienza a las 6:00 p.m. con el registro de los participantes. Recordar estar a tiempo y que es una gala, por lo tanto, el código de vestimenta es formal y elegante (hombres con esmoquin y mujeres con vestido largo). Para conocer más sobre cómo brillar en este evento con tu vestimenta, visita el siguiente enlace.

El cronograma de las siguientes actividades es: