A pesar de la lluvia, cerca de 20 personas se manifestaron en Charlotte el 27 de febrero en contra de la posible construcción de centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Carolina del Norte. Durante la protesta, se hizo hincapié en la posible venta de una propiedad de Crescent Communities, en Concord, al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Con banderas y carteles, los manifestantes, en su mayoría miembros de las organizaciones Indivisible Charlotte y the Poor People’s Campaign (en español, la Campaña de los Pobres), se concentraron en 601 S. Tryon Street alrededor de las 11:30 a.m. para rechazar el uso y la transformación de bodegas industriales en centros de detención para inmigrantes.

“El problema con este tipo de centro de detención es que son bodegas industriales. Ya están creadas para mercancía, no para humanos… Estos tipos de centros no van a ser centros que van a ser muy bien adaptados para poder servir las necesidades de los detenidos”, comentó la abogada de inmigración Jamila Espinosa, una de las oradoras del evento.

“Los humanos no deben estar puestos en bodegas”

Según reportó anteriormente La Noticia, ICE ha estado explorando la compra de bodegas en varias partes del país para convertirlas en centros de detención. En Carolina del Norte, dos de los centros estarían ubicados en Greensboro, uno cerca de la costa y otro en Concord.

Ante esto, la abogada insistió en que las corporaciones deben comprometerse públicamente a no vender propiedades para tales fines en el futuro.

“No se trata solo de alguna corporación en Carolina del Norte, sino de todo el país. Los humanos no deben estar puestos en bodegas. No es justo ni aceptable que acepten firmar un acuerdo para esto”, agregó.

Minutos después de esta manifestación, Crescent Communities aclaró en un comunicado que no existe ningún acuerdo de arrendamiento, negociación ni plan futuro con el DHS, ICE o cualquier agencia federal para la propiedad en cuestión.

“El uso que se sugiere tampoco sería permitido bajo la zonificación actual de la propiedad”, indicó la empresa.

Manifestación en Charlotte contra la posible construcción de centros de detención de ICE en bodegas industriales (Foto: Yuliana Montiel / La Noticia).

Noticias que podrían interesarte