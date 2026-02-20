Carolina del Norte: ICE busca convertir bodega en centro de detención

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) está explorando la compra de bodegas en distintas partes del país para convertirlas en centros de detención de inmigrantes. Según un nuevo reporte, uno de los lugares bajo consideración sería la ciudad de Concord, en Carolina del Norte.

The New York Times reveló que ICE analiza la posible compra de una bodega de aproximadamente 414,000 pies cuadrados, con capacidad para albergar hasta 1,500 inmigrantes detenidos. La propiedad señalada se ubica en 7250 Weddington Road, cerca del centro comercial Concord Mills. Sin embargo, un representante del dueño de la propiedad aseguró que no ha sido contactado por la agencia para una compra o arrendamiento del lugar.

Autoridades locales no confirman planes de ICE

La ciudad de Concord informó que no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de ICE. Las autoridades locales recordaron que las transacciones de bienes raíces comerciales privados no requieren aprobación ni revisión por parte del gobierno municipal.

“La Ciudad está al tanto de los rumores en la comunidad de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) podría estar considerando un lugar en los condados de Concord o Cabarrus para un centro de detención. No se ha contactado a la Ciudad ni se tiene conocimiento de ningún plan de la agencia. Las transacciones de propiedad privada y bienes raíces comerciales ocurren a diario en toda la ciudad y no requieren notificación, revisión ni aprobación de la Ciudad”, indicó en un comunicado la Ciudad de Concord.

Hasta ahora, no está claro si el proyecto se concretará ni cuál sería su ubicación definitiva. Informes recientes señalan que ICE ya ha adquirido al menos ocho bodegas en el país y evalúa una docena más como parte de su estrategia de expansión.

Crece la preocupación y las protestas

Las versiones sobre nuevos centros de detención han generado preocupación en comunidades de las Carolinas. En las últimas semanas, se han organizado protestas contra ICE en el área de Charlotte y otras ciudades.

A principios de febrero, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Carolina del Norte dio a conocer documentos que señalan el interés del gobierno federal en establecer un nuevo centro de detención migratoria de ICE en Carolina del Norte.

Se revelaron los planes de dos lugares en Greensboro y otro cerca de la costa. No obstante, las autoridades locales afirman que no han recibido ninguna notificación oficial sobre ese centro carcelario.

Plan nacional de expansión

ICE busca aumentar su capacidad nacional de detención a más de 90,000 camas, con el objetivo de tener nuevas instalaciones operativas antes de finales de año. Mientras tanto, en Concord, las autoridades insisten en que no existe confirmación oficial sobre la construcción o instalación de un centro en la zona.

Las autoridades federales están buscando ciudades y condados en todo el país donde ubicar a más inmigrantes detenidos, como parte de un plan para ampliar de forma masiva los centros de detención. Esta expansión está valorada en $45,000 millones y se financia con la reciente ley de recortes de impuestos impulsada por el presidente Trump.