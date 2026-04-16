En los primeros tres meses de 2026, Charlotte experimentó un aumento alarmante en la cifra de homicidios. De acuerdo con el reporte de seguridad publicado el jueves 16 de abril por el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD). Hasta la fecha, 25 personas han sido asesinadas, la mayoría de ellas con armas de fuego. Siete de las víctimas son latinas.

Sin embargo, además de esta cifra preocupante, CMPD destacó importantes avances en la disminución de la delincuencia.

¿Cuáles delitos disminuyeron en Charlotte?

En general, la criminalidad en Charlotte ha disminuido un 23 % en comparación con el mismo período del año anterior (de enero a marzo). Entre los delitos que experimentaron caídas más significativas se encuentran:

Delitos violentos : Una reducción del 18 % respecto a 2025. Pasaron de 1,357 en tres meses a 1,108.

: Una reducción del 18 % respecto a 2025. Pasaron de 1,357 en tres meses a 1,108. Hubo 38 violaciones , mientras que en el 2025 hubo 41.

, mientras que en el 2025 hubo 41. Los robos de vehículos bajaron un 34 % y en viviendas un 40 %. En cifras, se han registrado 1,705 robos en automóviles y 1,019 robos de los vehículos. El año anterior, estas cifras llegaron a 2,573 y 1,536 respectivamente.

bajaron un 34 % y un 40 %. En cifras, se han registrado 1,705 robos en automóviles y 1,019 robos de los vehículos. El año anterior, estas cifras llegaron a 2,573 y 1,536 respectivamente. Los robos a mano armada se redujeron en un 26 %.

se redujeron en un 26 %. Asaltos agravados bajaron de 1,037 a 853.

“Estos números realmente son una muy buena noticia para nosotros, pero eso no significa que el trabajo pare ahí”, comentó el oficial de la División de Steele Creek CMPD Claudio Jiménez durante la rueda de prensa que se llevó a cabo en 1426 S Tryon St B, Charlotte, NC 28203.

El aumento de homicidios es una preocupación

A pesar de los avances, el CMPD registró un aumento en los homicidios durante el primer trimestre de 2026, con 22 muertes violentas, frente a las 16 reportadas en el mismo período de 2025. Además, en los últimos 15 días se reportaron otros tres asesinatos en Charlotte.

Este aumento del 38 % ha generado gran preocupación entre las autoridades, que destacan que la mayoría de los homicidios están relacionados con personas que se conocían previamente, incluidas varias situaciones de violencia doméstica.

“Estos no solamente, obviamente, son números, son vidas, son familias que son muy afectadas, que están viviendo luto… Hablando de los homicidios en nuestra ciudad, lo que hemos visto es que en la mayoría de los homicidios tanto el sospechoso como la víctima se conocían. Es un tema que nos preocupa mucho, porque significa que las personas están prefiriendo, en vez de mediar o conversar, resolver conflictos con violencia y recurrir a armas de fuego”, añadió Jiménez.

Otra de las preocupaciones de CMDP es el aumento del uso irresponsable de armas de fuego. Según los informes, armas ilegales fueron incautadas en los primeros tres meses del año en el centro de la ciudad. Además de las más de 190 armas incautadas a través del trabajo con otras agencias.

¿Cómo denunciar un delito en Charlotte?

Sobre los homicidios, el oficial destacó: “La mayoría de ellos ya han sido resueltos. Mientras a nivel nacional el promedio de resolución de crímenes es de 61 %, aquí en CMPD es de 82 %, poniéndonos como una de las agencias con el mayor número de homicidios aclarados. Es algo que realmente habla del trabajo arduo de nuestros detectives y nuestros oficiales”.

Junto con esto, recordó a la comunidad reportar cualquier actividad sospechosa y a continuar colaborando con la policía para mantener a Charlotte como un lugar seguro. Para hacerlo, puede:

Llamar al 911 en caso de:

Pedir ayuda en situaciones de vida o muerte

Anunciar emergencias médicas

Solicitar apoyo porque alguien está herido

Denunciar un delito

Prevenir un delito

Reportar un accidente de tránsito

Reportar un incendio

Llamar al 311 y un representante lo conectará con los Servicios Policiales para Casos No Urgentes del CMPD. Si vive fuera del condado de Mecklenburg, debe llamar al 704-336-7600.