Charlotte y sus alrededores ofrecerán actividades culturales, talleres familiares y oportunidades para acceder a alimentos gratuitos y servicios de apoyo en octubre. La agenda incluye celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, eventos de Halloween y mucho más. Visita La Noticia todas las semanas para conocer los diferentes eventos que se llevarán a cabo en Charlotte.
Comunidad
Espacio de apoyo para la mujer
La Coalición Latinoamericana invita a un espacio de apoyo para aquellas mujeres que atraviesan separación, duelo o momentos de ansiedad, miedo o incertidumbre y desean sentirse acompañadas.
- Fecha: martes 13 de septiembre
- Hora: 1:30 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: La Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC, 28205
- Reserva tu cita completando el siguiente formulario.
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requiere identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 14 de octubre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Christ the King Church
- Dirección: 13501 S Tryon St., Charlotte, NC 28278
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 16 de octubre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Lift Up Carolinas
- Dirección: 5426 Old Pineville Rd., Charlotte, NC 28217
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 19 de octubre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Goodwill Opportunity Campus
- Dirección: 5301 Wilkinson Blvd., Charlotte, NC 28208
- Regístrese en el siguiente enlace.
Distribución gratuita de alimentos en Monroe
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation, Wingate University y Luz a las Naciones, organizará una jornada de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 14 de octubre
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
- Fecha: jueves 15 de octubre
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Wingate University School of Pharmacy
- Dirección: 515 N Main St, Wingate, NC 28174
- Fecha: miércoles 21 de octubre
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Luz a las Naciones
- Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110
Vota temprano: Marcha comunitaria hacia las urnas
Organizaciones comunitarias realizarán una jornada con presentaciones en vivo y una marcha hacia las urnas para celebrar la participación cívica e invitar a la comunidad a votar durante el período de votación anticipada. La actividad busca reunir a los vecinos en un espacio de encuentro y participación ciudadana. En esta oportunidad, este encuentro está dirigido a votantes latinos y será coordinado por Carolina Migrant Network
- Fecha: sábado 17 de octubre
- Hora: 12:30 p.m.
- Lugar: Victoria Yards
- Dirección: 209 E. 7th St., Charlotte, NC 28202
Comida gratis
Hope Street Food Pantry ofrece despensas de comida gratis y productos de higiene personal en diferentes bibliotecas de la ciudad o en sus instalaciones. Para recibir los alimentos no se requiere pedir cita ni mostrar ninguna identificación.
- Fecha: martes 20 de octubre
- Hora: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.
- Lugar: Plaza Midwood Library
- Dirección: 1623 Central Ave, Charlotte, NC 28205
Cultura y entretenimiento
Noche de lotería para celebrar la herencia hispana
La comunidad podrá celebrar el Mes de la Herencia Hispana con una tarde de juegos, música y convivencia familiar en Mountain Island. La actividad incluirá una partida de lotería, futbolín y otros juegos de mesa, además de bocadillos y bebidas latinoamericanas. El evento está abierto a personas de todas las edades y requiere inscripción.
- Fecha: miércoles 14 de octubre
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Mountain Island Library
- Dirección: 4420 Hoyt Galvin Way, Charlotte, NC 28214
- Inscripción en el siguiente enlace.
Taller gratuito de manualidades de Halloween
La biblioteca de Plaza Midwood ofrecerá una actividad artística para todas las edades, con materiales para crear monstruos, elaborar adornos de Halloween y aprender a dibujar escenas espeluznantes. Los participantes podrán acercarse durante el horario establecido y realizar sus propias creaciones.
- Fecha: miércoles 14 de octubre
- Hora: 12:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Plaza Midwood Library
- Dirección: 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205
Búsqueda del tesoro
ImaginOn invita a adolescentes a participar en una búsqueda del tesoro con banderas de países latinos de todo el mundo. Los participantes deberán encontrar las banderas y relacionarlas con su país de origen.
- Fecha: todos los días, hasta el 15 de octubre
- Hora: todo el día (9:00 a.m. a 8:00 p.m. | sábado hasta las 5:00 p.m.| domingo cerrado)
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Costo: gratis
Celebraciones con Compare Foods
La línea de supermercados latinos más grande de Carolina del Norte ofrece fiestas con presentaciones en vivo de músicos locales, mariachi, danzas, comida típica, regalos, rifas y mucho más. Las fechas y direcciones de los eventos son:
- Fecha: sábado 17 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 3112 Milton Rd, Charlotte, NC 28215
- Fecha: domingo 18 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Tienda: 5300 Sunset Rd, Charlotte, NC 28269
Un mercado colectivo de otoño
The Local Collective Market reunirá a pequeñas emprendedoras y sus negocios en un ambiente familiar con actividades para todas las edades. Los niños podrán participar en un “Kids Passport”, con estaciones y actividades que les permitirán recorrer el mercado y recibir un obsequio al completar el recorrido. También habrá música, juegos y decoración gratuita de calabazas.
- Fecha: sábado 17 de octubre
- Hora: 12:00 p.m. a 4:30 p.m.
- Lugar: Distro Beer Hub
- Dirección: 2412 Distribution St, Charlotte, NC 28203
Celebración de la Herencia Hispana con Buenas Finanzas
Pascuales’ Farm junto a Buenas Finanzas realizarán una actividad familiar para celebrar el Mes de la Herencia Hispana, con refrigerios, actividades para niños y talleres gratuitos sobre finanzas familiares y opciones para pagar la universidad en Carolina del Norte. La jornada busca ofrecer recursos útiles para las familias y promover el encuentro comunitario.
- Fecha: sábado 17 de octubre
- Hora: 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Pascuales’ Farm
- Dirección: 11237 Plaza Road Extension, Charlotte, NC 28215
Intercambio de disfraces y decoraciones de Halloween
La biblioteca regional Allegra Westbrooks organizará un intercambio de disfraces, accesorios de cosplay y decoraciones de Halloween. Los participantes podrán llevar artículos limpios, en buen estado y reutilizables para recibir fichas que podrán canjear por otros objetos. Se requiere inscripción y hay cupo para 25 hogares.
- Fecha: domingo 18 de octubre
- Hora: 1:30 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Biblioteca Regional Allegra Westbrooks
- Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216
- Inscripción en el siguiente enlace.