Del 21 al 29 de octubre, Charlotte y sus alrededores ofrecerán actividades gratuitas y oportunidades para la comunidad latina, desde jornadas de distribución de alimentos y asesorías de salud hasta celebraciones del Día de Muertos y talleres educativos. Visita La Noticia todas las semanas para conocer los diferentes eventos que se llevarán a cabo en Charlotte.
Comunidad
Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis
Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requiere identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario.
- Fecha: miércoles 21 de octubre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Keith YMCA
- Dirección: 8100 Old Mallard Creek Rd, Charlotte, NC 28262
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: viernes 23 de octubre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Greater Mt. Sinai Baptist Church
- Dirección: 1243 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: lunes 26 de octubre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Stratford Richardson YMCA
- Dirección: 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208
- Regístrese en el siguiente enlace.
- Fecha: miércoles 28 de octubre
- Hora: 10:30 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Cokesbury UMC
- Dirección: 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212
- Regístrese en el siguiente enlace.
Distribución gratuita de alimentos en Monroe
Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Luz a las Naciones, organizará una jornada de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario.
- Fecha: miércoles 21 de octubre
- Hora: 5:00 p.m.
- Lugar: Luz a las Naciones
- Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110
- Fecha: miércoles 28 de octubre
- Hora: 9:00 a.m.
- Lugar: The Caraway Foundation
- Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170
Reparaciones gratis en Charlotte
Repair Café ofrece reparaciones gratuitas de artículos como electrodomésticos, muebles, joyería, ropa, lámparas, juguetes y más. Contarán con herramientas y personas con experiencia que te ayudarán a encontrar la mejor manera de reparar tus objetos. No se requiere cita, pero se recomienda inscribirse con anticipación.
- Fecha: sábado 24 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Innovation Barn
- Dirección: 932 Seigle Avenue, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace
Jornada de ID Comunitario
La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición.
- Fecha: jueves 29 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Costo: $40
- Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace y acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.
Salud
Charla de prevención para adultos mayores
La Asociación Colombiana de Carolina del Norte, a través de su programa recreacional “Póngale vida a sus años” realizará una reunión mensual para adultos mayores, con actividades de aprendizaje, bienestar y convivencia. La jornada incluirá una charla sobre el cuidado y la prevención del cáncer, ejercicios de destreza y un desayuno saludable.
- Fecha: sábado 24 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Iglesia Metodista Hickory Grove
- Dirección: 6401 Hickory Grove Rd., Charlotte, NC 28215
- Información al 704-606-8819
Festival de salud mental en granja urbana
Pascuales' Farm invita a la comunidad a disfrutar de un día dedicado al bienestar de la mente, el cuerpo y el espíritu, rodeados de naturaleza y buena energía. El festival contará con actividades de yoga, música, arteterapia, charlas y recursos de salud mental, además de espacios de relajación, comida y actividades para niños y toda la familia.
- Fecha: domingo 25 de octubre
- Hora: 3:00 p.m. a 6:00 p.m.
- Lugar: Pascuales' Farm
- Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215
Navegador de salud con la Coalición
Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo.
- Fecha: lunes 26 de octubre
- Hora: 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Coalición Latinoamericana
- Dirección: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205
- Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.
Cultura y entretenimiento
Cine al aire libre en Camp North End
Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Casper”.
- Fecha: jueves 22 de octubre
- Hora: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.)
- Lugar: Camp North End
- Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206
Crea nichos del Día de Muertos
Jóvenes de 9 a 18 años podrán aprender sobre el Día de los Muertos y crear un nicho artesanal para honrar a sus antepasados y preservar recuerdos y tradiciones familiares. La actividad es gratuita y permitirá a los jóvenes explorar más sobre esta tradición con una artesanía que podrán llevarse a casa.
- Fecha: jueves 22 de octubre
- Hora: 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: ImaginOn
- Dirección: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202
- Inscripción en el siguiente enlace.
Celebrarán el Día de Muertos con dulces
Sharon Memorial Park organizará una actividad gratuita inspirada en el Día de Muertos, en la que los niños podrán participar en un recorrido de dulces y baúl, una tradición en la que reciben dulces de vehículos decorados. También habrá camiones de comida en el lugar.
- Fecha: sábado 24 de octubre de 2026
- Hora: 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
- Lugar: Sharon Memorial Park
- Dirección: 5716 Monroe Road, Charlotte, NC 28212
Fiesta en el museo Mint de Charlotte
Una vez al mes, la comunidad puede visitar gratis el museo Mint en Randolph y disfrutar de las colecciones que se encuentran dentro de la instalación, participar en actividades artísticas familiares, música en vivo y la presencia de food trucks con comida variada. En esta edición celebrarán los 90 años del museo.
- Fecha: domingo 25 de octubre
- Hora: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Mint Museum Randolph.
- Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207
Cursos y oportunidades
Seminario: Oportunidades de contratación para su negocio
A través de este seminario de Prospera aprenderá cómo la certificación North Carolina Small Business Enterprise (NCSBE) puede abrir nuevas oportunidades para su negocio. Además, conocerá los recursos disponibles para ayudarle a prepararse para competir por contratos.
- Fecha: jueves 22 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 7:03 p.m.
- Lugar: Prospera Office Charlotte
- Dirección: 4938 Central Avenue, Charlotte, NC 28205
- Inscripción en el siguiente enlace.
Ayuda para inscribir estudiantes en CMS
El Sistema escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS) realizará jornadas de inscripción en bibliotecas del condado de Mecklenburg para ayudar a las familias a matricular a sus hijos para el próximo año escolar. Los asistentes podrán recibir orientación paso a paso, resolver dudas y obtener apoyo personalizado del equipo de asignación estudiantil para completar el proceso.
- Fecha: jueves 22 de octubre
- Hora: 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
- Lugar: Plaza Midwood
- Dirección: 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
En esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 26 de octubre
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis