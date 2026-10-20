Del 21 al 29 de octubre, Charlotte y sus alrededores ofrecerán actividades gratuitas y oportunidades para la comunidad latina, desde jornadas de distribución de alimentos y asesorías de salud hasta celebraciones del Día de Muertos y talleres educativos. Visita La Noticia todas las semanas para conocer los diferentes eventos que se llevarán a cabo en Charlotte.

Comunidad

Frutas, verduras frescas y otros alimentos gratis Loaves & Fishes, junto a Friendship Trays, se unió para formar Nourish Up. Durante la actividad, los asistentes podrán recibir frutas y verduras frescas, así como otros alimentos básicos, disponibles de manera gratuita y sin necesidad de pago. No se requiere identificación, referencias ni documentos financieros, lo que facilita el acceso a cualquier hogar que necesite apoyo alimentario. Fecha : miércoles 21 de octubre

: miércoles 21 de octubre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Keith YMCA

: Keith YMCA Dirección : 8100 Old Mallard Creek Rd, Charlotte, NC 28262

: 8100 Old Mallard Creek Rd, Charlotte, NC 28262 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : viernes 23 de octubre

: viernes 23 de octubre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Greater Mt. Sinai Baptist Church

: Greater Mt. Sinai Baptist Church Dirección : 1243 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 1243 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : lunes 26 de octubre

: lunes 26 de octubre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Stratford Richardson YMCA

: Stratford Richardson YMCA Dirección : 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208

: 1946 West Blvd., Charlotte, NC 28208 Regístrese en el siguiente enlace. Fecha : miércoles 28 de octubre

: miércoles 28 de octubre Hora : 10:30 a.m. a 11:30 a.m.

: 10:30 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Cokesbury UMC

: Cokesbury UMC Dirección : 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212

: 6701 Idlewild Rd., Charlotte, NC 28212 Regístrese en el siguiente enlace.

Distribución gratuita de alimentos en Monroe Food for Families NC, junto a The Caraway Foundation y Luz a las Naciones, organizará una jornada de distribución gratuita de alimentos para apoyar a las familias en situación de necesidad. También puedes colaborar con la organización mediante donaciones de alimentos, aportes monetarios o como voluntario. Fecha : miércoles 21 de octubre

: miércoles 21 de octubre Hora : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Lugar : Luz a las Naciones

: Luz a las Naciones Dirección: 906 Icemorlee St, Monroe, NC 28110 Fecha : miércoles 28 de octubre

: miércoles 28 de octubre Hora : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Lugar : The Caraway Foundation

: The Caraway Foundation Dirección: 9162 US-52, Wadesboro, NC 28170

Reparaciones gratis en Charlotte Repair Café ofrece reparaciones gratuitas de artículos como electrodomésticos, muebles, joyería, ropa, lámparas, juguetes y más. Contarán con herramientas y personas con experiencia que te ayudarán a encontrar la mejor manera de reparar tus objetos. No se requiere cita, pero se recomienda inscribirse con anticipación. Fecha : sábado 24 de octubre

: sábado 24 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Innovation Barn

: Innovation Barn Dirección : 932 Seigle Avenue, Charlotte, NC 28205

: 932 Seigle Avenue, Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace

Jornada de ID Comunitario La Coalición Latinoamericana llevará a cabo una jornada de ID Comunitario que solo requiere presentar un recibo de servicios que muestre su dirección actual, a nombre de la persona que está solicitando el ID Comunitario (luz, agua, teléfono); participar en el taller “Conozca sus derechos” y llevar una identificación gubernamental de su país con fotografía (pasaporte, cédula de votación, licencia de conducir vigente o vencida). Adicionalmente, se ofrecerá una membresía anual en La Coalición. Fecha : jueves 29 de octubre

: jueves 29 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Costo : $40

: $40 Es necesario contactar al 704-531-3848, visitar el siguiente enlace y acudir a la sede de la Coalición para inscribirse.

Salud

Charla de prevención para adultos mayores La Asociación Colombiana de Carolina del Norte, a través de su programa recreacional “Póngale vida a sus años” realizará una reunión mensual para adultos mayores, con actividades de aprendizaje, bienestar y convivencia. La jornada incluirá una charla sobre el cuidado y la prevención del cáncer, ejercicios de destreza y un desayuno saludable. Fecha : sábado 24 de octubre

: sábado 24 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Iglesia Metodista Hickory Grove

: Iglesia Metodista Hickory Grove Dirección : 6401 Hickory Grove Rd., Charlotte, NC 28215

: 6401 Hickory Grove Rd., Charlotte, NC 28215 Información al 704-606-8819

Festival de salud mental en granja urbana Pascuales' Farm invita a la comunidad a disfrutar de un día dedicado al bienestar de la mente, el cuerpo y el espíritu, rodeados de naturaleza y buena energía. El festival contará con actividades de yoga, música, arteterapia, charlas y recursos de salud mental, además de espacios de relajación, comida y actividades para niños y toda la familia. Fecha : domingo 25 de octubre

: domingo 25 de octubre Hora : 3:00 p.m. a 6:00 p.m.

: 3:00 p.m. a 6:00 p.m. Lugar : Pascuales' Farm

: Pascuales' Farm Dirección: 11237 Plaza Rd Extension, Charlotte, NC 28215

Navegador de salud con la Coalición Todos los lunes, la Coalición Latinoamericana estará llevando a cabo asesorías personalizadas para apoyar a los latinos a navegar diferentes opciones de salud y encontrar una cobertura médica a bajo costo. Fecha : lunes 26 de octubre

: lunes 26 de octubre Hora : 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : Coalición Latinoamericana

: Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave, Charlotte, NC 28205 Observación: Debe pedir cita llamando al 704-531-3848.

Cultura y entretenimiento

Cine al aire libre en Camp North End Camp North End convierte los jueves en noches especiales con Crossroads Cinema, una serie de cine al aire libre con proyecciones en pantalla gigante y sonido envolvente frente al histórico edificio Ford. Habrá juegos retro gratuitos, comida y bebida disponibles de los negocios del lugar, y un ambiente perfecto para disfrutar del verano. La película de la semana es “Casper”. Fecha : jueves 22 de octubre

: jueves 22 de octubre Hora : 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.)

: 7:00 p.m. (la película comienza a las 8:00 p.m.) Lugar : Camp North End

: Camp North End Dirección: 300 Camp Rd, Charlotte, NC 28206

Crea nichos del Día de Muertos Jóvenes de 9 a 18 años podrán aprender sobre el Día de los Muertos y crear un nicho artesanal para honrar a sus antepasados y preservar recuerdos y tradiciones familiares. La actividad es gratuita y permitirá a los jóvenes explorar más sobre esta tradición con una artesanía que podrán llevarse a casa. Fecha : jueves 22 de octubre

: jueves 22 de octubre Hora : 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 4:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : ImaginOn

: ImaginOn Dirección : 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202

: 300 East Seventh Street, Charlotte, NC 28202 Inscripción en el siguiente enlace.

Celebrarán el Día de Muertos con dulces Sharon Memorial Park organizará una actividad gratuita inspirada en el Día de Muertos, en la que los niños podrán participar en un recorrido de dulces y baúl, una tradición en la que reciben dulces de vehículos decorados. También habrá camiones de comida en el lugar. Fecha : sábado 24 de octubre de 2026

: sábado 24 de octubre de 2026 Hora : 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : Sharon Memorial Park

: Sharon Memorial Park Dirección: 5716 Monroe Road, Charlotte, NC 28212

Fiesta en el museo Mint de Charlotte Una vez al mes, la comunidad puede visitar gratis el museo Mint en Randolph y disfrutar de las colecciones que se encuentran dentro de la instalación, participar en actividades artísticas familiares, música en vivo y la presencia de food trucks con comida variada. En esta edición celebrarán los 90 años del museo. Fecha : domingo 25 de octubre

: domingo 25 de octubre Hora : 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : Mint Museum Randolph.

: Mint Museum Randolph. Dirección: 2730 Randolph Rd, Charlotte, NC 28207

Cursos y oportunidades

Seminario: Oportunidades de contratación para su negocio A través de este seminario de Prospera aprenderá cómo la certificación North Carolina Small Business Enterprise (NCSBE) puede abrir nuevas oportunidades para su negocio. Además, conocerá los recursos disponibles para ayudarle a prepararse para competir por contratos. Fecha : jueves 22 de octubre

: jueves 22 de octubre Hora : 6:00 p.m. a 7:03 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:03 p.m. Lugar : Prospera Office Charlotte

: Prospera Office Charlotte Dirección : 4938 Central Avenue, Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Avenue, Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace.

Ayuda para inscribir estudiantes en CMS El Sistema escolar de Charlotte-Mecklenburg (CMS) realizará jornadas de inscripción en bibliotecas del condado de Mecklenburg para ayudar a las familias a matricular a sus hijos para el próximo año escolar. Los asistentes podrán recibir orientación paso a paso, resolver dudas y obtener apoyo personalizado del equipo de asignación estudiantil para completar el proceso. Fecha : jueves 22 de octubre

: jueves 22 de octubre Hora : 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

: 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Lugar : Plaza Midwood

: Plaza Midwood Dirección: 1623 Central Avenue, Charlotte, NC 28205