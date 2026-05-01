Charlotte: anuncian restricciones obligatorias para uso de agua

La ciudad de Charlotte anunció la activación de restricciones obligatorias de agua desde el 15 de mayo de 2026. La medida responde a condiciones de sequía prolongada que afectan el suministro regional. Adicionalmente, desde el lunes 4 de mayo no se podrán usar parrillas de carbón o de gas en los parques del condado.

Solo se podrá regar césped dos días por semana

Las autoridades piden a todos los residentes reducir el uso de agua no esencial. El programa entra en la fase 2 del protocolo de bajo flujo. Esto implica reglas estrictas para conservar agua.

Los residentes solo podrán regar césped dos días por semana, entre 6:00 p.m. y 6:00 a.m.

Las direcciones con números impares regarán martes y sábado.

regarán martes y sábado. Las direcciones pares lo harán el miércoles y el domingo.

Lavado de vehículos, piscinas y otras restricciones

Las autoridades prohíben varias actividades para proteger el suministro:

No podrás lavar vehículos en casa.

No podrás llenar piscinas residenciales.

No se permite usar fuentes decorativas sin vida acuática.

Tampoco podrás realizar lavados a presión por razones no esenciales.

Además, se suspenden eventos de lavado de autos con fines benéficos.

Qué sí está permitido

Puedes regar plantas manualmente o usar sistemas de goteo.

o usar sistemas de goteo. También puedes utilizar lavaderos comerciales de autos.

Las piscinas solo podrán rellenarse en horarios y días específicos.

Recomendaciones para ahorrar agua

Las autoridades recomiendan acciones simples pero efectivas.

Reduce el uso de agua dentro y fuera del hogar.

Limita el riego a una pulgada semanal, incluyendo la lluvia.

Repara fugas de agua lo antes posible.

Estas medidas ayudan a proteger el suministro para toda la comunidad. Para más información, visite: charlottenc.gov/water/Home

Riesgo de incendios: prohibición de parrillas, fogatas

El Departamento de Parques y Jardines del condado de Mecklenburg también implementará una prohibición total de quemas desde el 4 de mayo. La medida busca reducir el riesgo de incendios durante la sequía. La prohibición estará vigente hasta nuevo aviso.

Actividades prohibidas en parques del condado

Durante la restricción no podrás:

Usar parrillas de carbón o gas.

Encender fogatas o cualquier tipo de fuego.

Quemar madera, hojas u otros materiales.

Usar antorchas, velas u objetos con llama.

La sequía afecta ríos clave como el río Catawba y sus lagos. Las autoridades trabajan con agencias regionales para proteger estos recursos. Si las condiciones empeoran, podrían aplicar restricciones más severas.