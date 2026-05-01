Charlotte: anuncian restricciones obligatorias para uso de agua

La ciudad de Charlotte anunció la activación de restricciones obligatorias de agua desde el 15 de mayo de 2026. La medida responde a condiciones de sequía prolongada que afectan el suministro regional. Adicionalmente, desde el lunes 4 de mayo no se podrán usar parrillas de carbón o de gas en los parques del condado.
Solo se podrá regar césped dos días por semana
Las autoridades piden a todos los residentes reducir el uso de agua no esencial. El programa entra en la fase 2 del protocolo de bajo flujo. Esto implica reglas estrictas para conservar agua.
- Los residentes solo podrán regar césped dos días por semana, entre 6:00 p.m. y 6:00 a.m.
- Las direcciones con números impares regarán martes y sábado.
- Las direcciones pares lo harán el miércoles y el domingo.
Lavado de vehículos, piscinas y otras restricciones
Las autoridades prohíben varias actividades para proteger el suministro:
- No podrás lavar vehículos en casa.
- No podrás llenar piscinas residenciales.
- No se permite usar fuentes decorativas sin vida acuática.
- Tampoco podrás realizar lavados a presión por razones no esenciales.
Además, se suspenden eventos de lavado de autos con fines benéficos.
Qué sí está permitido
- Puedes regar plantas manualmente o usar sistemas de goteo.
- También puedes utilizar lavaderos comerciales de autos.
- Las piscinas solo podrán rellenarse en horarios y días específicos.
Recomendaciones para ahorrar agua
Las autoridades recomiendan acciones simples pero efectivas.
- Reduce el uso de agua dentro y fuera del hogar.
- Limita el riego a una pulgada semanal, incluyendo la lluvia.
- Repara fugas de agua lo antes posible.
Estas medidas ayudan a proteger el suministro para toda la comunidad. Para más información, visite: charlottenc.gov/water/Home
Riesgo de incendios: prohibición de parrillas, fogatas
El Departamento de Parques y Jardines del condado de Mecklenburg también implementará una prohibición total de quemas desde el 4 de mayo. La medida busca reducir el riesgo de incendios durante la sequía. La prohibición estará vigente hasta nuevo aviso.
Actividades prohibidas en parques del condado
Durante la restricción no podrás:
- Usar parrillas de carbón o gas.
- Encender fogatas o cualquier tipo de fuego.
- Quemar madera, hojas u otros materiales.
- Usar antorchas, velas u objetos con llama.
La sequía afecta ríos clave como el río Catawba y sus lagos. Las autoridades trabajan con agencias regionales para proteger estos recursos. Si las condiciones empeoran, podrían aplicar restricciones más severas.