Sequía extrema se expande en Carolina del Norte

El cielo despejado generalmente es visto con alegría por quienes disfrutan de las actividades del aire libre en la primavera; sin embargo, la ausencia de lluvias genera una situación de sequía, que se intensifica en Carolina del Norte y ya afecta a gran parte del estado.

El Departamento de Calidad Ambiental de Carolina del Norte (DEQ) confirmó que 47 condados enfrentan sequía extrema. Muchos otros registran condiciones severas, según el Consejo de Manejo de Sequía.

Lluvias muy por debajo de lo normal

El estado acumula un déficit de lluvia preocupante. Las precipitaciones están 10 pulgadas o más por debajo del promedio en los últimos seis meses. También bajaron los niveles de ríos, lagos y acuíferos.

“Las precipitaciones ayudan a reponer no solo los arroyos, lagos, ríos y embalses de agua potable, sino también los niveles de agua subterránea en nuestros acuíferos”, afirmó Gabrielle Chianese, supervisora de la Subdivisión de Recursos Hídricos Subterráneos de la División de Recursos Hídricos del DEQ.

“Actualmente, estamos observando niveles de agua subterránea cercanos a mínimos históricos en muchas zonas del estado”, agregó.

Algunos condados ya enfrentan sequía severa. Entre ellos: New Hanover, Brunswick, Pender, Bladen, Columbus.

Podría empeorar en semanas

Expertos advierten que la situación puede empeorar rápidamente y las condiciones podrían volverse extremas en poco tiempo. Uno de los riesgos de esto es la potencial propagación de incendios.

Los expertos estiman que el estado necesita entre 8 y 12 pulgadas de lluvia en un mes para mejorar. Sin esa cantidad, la sequía seguirá avanzando.

Los pronósticos indican que la sequía podría continuar hasta mediados del verano. Las autoridades temen que las lluvias de verano no solucionarán el problema. Las tormentas suelen ser dispersas y no cubren grandes áreas. Además, un sistema de alta presión ha mantenido condiciones secas por meses.

La sequía afecta directamente a familias y negocios. Entre los principales impactos:

Posibles restricciones de agua

Mayor riesgo de incendios

Afectación a cultivos y alimentos

Aumento en costos de servicios

Las autoridades piden revisar restricciones locales y respetar la prohibición de quemas al aire libre.

Qué puedes hacer ahora

Toma medidas para reducir el impacto:

Usa menos agua en casa

Evita regar en horas de calor

Revisa fugas

Sigue las recomendaciones locales

Cada acción ayuda a enfrentar esta crisis.