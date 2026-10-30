Campaña navideña busca regalos para 1,300 niños en Charlotte

Oficiales de la División Steele Creek del Departamento de Policía de Charlotte Mecklenburg y la Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas lanzaron una campaña de recolección de juguetes para llevar alegría a niños de familias necesitadas de Charlotte durante esta Navidad. La iniciativa busca reunir regalos para menores de entre 5 y 12 años, que serán entregados el sábado 5 de diciembre.

La División Steele Creek del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) organiza una jornada anual de entrega de regalos navideños. La actividad se desarrollará de 11:00 a.m. a 2:00 p.m., con la participación de Papá Noel y altos oficiales de la Policía.

¿Cómo donar juguetes para niños en Charlotte?

La Organización de Periodistas Hispanos de las Carolinas realizará dos jornadas especiales de recolección de juguetes durante el mes de noviembre, acompañadas de actividades de convivencia.

El 21 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el restaurante Monterrey, área de la universidad, y el 28 de noviembre, a las 6:00 p. m., en el restaurante Machu Picchu de Pineville. Ambos eventos los celebrarán con karaoke, comida y baile.

Los juguetes recaudados serán destinados a la celebración navideña organizada por la División Steele Creek de CMPD.

Además de los eventos especiales, la organización habilitó cinco puntos de recolección de juguetes en Charlotte y Pineville: Restaurante Monterrey, 1001 E. WT, Charlotte; Restaurante Machu Picchu, 123 Main St., Pineville; Restaurante Punta Cana, 5230 South Blvd., Charlotte; Progreso Hispano, 730 Tyvola Road; Iglesia Aldersgate United Methodist, 5338 Nations Ford Road, Charlotte.

Buscan superar los 1,300 regalos entregados el año pasado

La campaña forma parte de una tradición comunitaria que, según sus organizadores, lleva más de ocho años llevando regalos navideños a niños de Charlotte.

El oficial Claudio Jiménez, de CMPD, destacó los resultados alcanzados durante la celebración anterior.

"El año pasado entregamos más de 1,300 regalos. Ver la alegría de los niños es algo muy especial. Este año queremos llegar a más pequeños y llevar esa felicidad a más familias durante la Navidad", expresó.

La iniciativa busca ampliar el número de beneficiarios y fortalecer la colaboración entre la comunidad latina, los medios de comunicación y las autoridades locales.

Más información

Las personas que no puedan asistir a las jornadas de recolección también tienen la opción de realizar aportes económicos. Para obtener más información sobre la campaña, los puntos de recolección y la entrega de regalos, los interesados pueden escribir a organizacionphlc@gmail.com

También se proporcionaron los siguientes números de contacto:

980-785-7198

839-500-2681

407-520-0187

786-762-6042

¿Cuándo entregarán los juguetes a los niños?

La jornada navideña está programada para el sábado 5 de diciembre, entre las 11:00 a.m. y las 2:00 p.m.

Durante el evento, los menores podrán recibir regalos y compartir con Papá Noel y representantes de CMPD.