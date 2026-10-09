Una familia latina de Charlotte enfrenta una crisis médica y los efectos de la separación debido a una detención migratoria. Mientras Katheryne, de 16 años, permanece hospitalizada tras sufrir dos derrames cerebrales, Yarinet, su madrastra, dejó de trabajar para acompañarla en medio de la emergencia y su padre, Gaspar Ramírez, deportado a México, intenta encontrar una vía legal para reunirse con su hija.

Dos derrames cerebrales y una recuperación incierta

“Ella tuvo un derrame cerebral el 24 de septiembre. Ella nunca había tenido síntomas ni nada. El primer derrame no le dejó secuelas, pero se quedó internada para hacerle estudios y porque a raíz del derrame le tenían que hacer una cirugía de emergencia. Se la hicieron el viernes pasado (2 de octubre) y el sábado en la madrugada le dio otro derrame. Ese derrame le dejó la mitad de su cuerpo paralizado”, explicó Ana Gutiérrez, amiga de la familia.

Según Gutiérrez, los médicos le explicaron que ambos derrames estuvieron relacionados con un aneurisma. Aunque Katheryne comenzó a recibir terapia física, todavía no hay una fecha estimada para su alta médica ni un pronóstico definitivo sobre su recuperación.

“Dicen que tal vez fue como líquido o algún coágulo que quedó por ahí, pero no tienen una certeza para saber por qué ocurrió esto”, comentó.

Detenido durante el operativo Charlotte’s Web

Antes de esta emergencia, Katheryne cursaba el undécimo grado de secundaria. Gutiérrez recordó cómo la joven participaba activamente en la Iglesia Cristiana Universal. Mientras que en su hogar, su madrastra trabajaba en limpieza. Es el único ingreso del hogar, tras la deportación de Gaspar a México.

Gaspar explicó a La Noticia que fue detenido en Charlotte el lunes 16 de noviembre cuando iba camino a su trabajo a las 8:30 a.m. Fue durante el operativo migratorio más grande de Carolina del Norte, conocido como Charlotte’s Web.

Contó que durante ese día fue retenido en las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ubicadas en 6130 Tyvola Centre Dr, Charlotte, NC 28217, y luego fue trasladado a un centro de detención migratoria en Florida. Allí permaneció tres semanas. Luego fue trasladado a Texas, en donde solicitó la autodeportación. Tenía más de 20 años viviendo en Charlotte antes de tomar esta decisión.

Buscan una visa de emergencia para reunir a padre e hija

Gutiérrez, quien conoció a la familia en la iglesia, ha acompañado a sus integrantes desde la detención de Ramírez. Incluso viajó con Yarinet, esposa del hombre y madrastra de Katheryne, a Florida para que pudiera visitarlo cuando se encontraba detenido. Para continuar apoyando a la familia, inició una campaña de GoFundMe para recaudar fondos destinados a solicitar una visa de emergencia.

“Ellas no tienen a nadie aquí. La intención es ayudar al padre a que pueda aplicar para una visa y que pueda venir a ver a su hija, porque no sabemos qué va a pasar. Ya tuvo un derrame después de la cirugía cuando supuestamente la cirugía prometía dar esperanza de recuperación. Esperamos que no pase nada y mejore, pero uno no tiene el control de nada. Por eso empezamos esta campaña, para que él pueda estar con su hija en este momento tan delicado”, contó.

La familia enfrenta así dos situaciones al mismo tiempo: la recuperación médica de Katheryne y las dificultades económicas derivadas de la pérdida de ingresos. Yarinet debe permanecer con su hijastra durante los cuidados. Adicionalmente, la separación de su padre y sus intentos para reunirse con su hija. Recientemente intentó obtener una visa humanitaria, pero le fue negada. Le explicaron que ahora debe solicitar una visa de emergencia.

Las personas que deseen ayudar pueden realizar una donación a través de la campaña de GoFundMe, disponible en el siguiente enlace.