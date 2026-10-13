Durante octubre Charlotte ofrecerá ferias universitarias, oportunidades de empleo, orientación para acceder a seguros médicos y talleres gratuitos sobre nutrición, finanzas, emprendimiento y bienestar. Estas actividades están dirigidas a estudiantes, trabajadores, emprendedores y familias que buscan recursos para su desarrollo personal y profesional.

Feria de becas universitarias en Charlotte Estudiantes podrán conocer a representantes de universidades, oportunidades de becas y opciones de admisión en esta feria gratuita. El año pasado, las instituciones participantes otorgaron más de $5 millones en becas y algunos estudiantes recibieron ofertas de admisión en el momento. Fecha : martes 13 de octubre

: martes 13 de octubre Hora : 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Carole Hoefener Center

: Carole Hoefener Center Dirección: 615 E. 6th St., Charlotte, NC 28202

Feria de empleo de CMS El Sistema Escolar Charlotte-Mecklenburg (CMS) realizará una feria de contratación para cubrir puestos docentes y administrativos, así como otras vacantes en diferentes departamentos y escuelas. Entre las áreas con oportunidades laborales están los servicios de alimentación, mantenimiento de edificios, transporte escolar, educación especial y programas de cuidado infantil después de clases Fecha : miércoles 14 de octubre

: miércoles 14 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Mountain Island Library

: Mountain Island Library Dirección: 4420 Hoyt Galvin Way, Charlotte, NC 28214

Jornadas para obtener un seguro de salud gratuito El Centro de Apoyo Legal de Charlotte realizará varios eventos para informar sobre sus servicios legales gratuitos, asistencia para acceder al Mercado de Seguros de Salud, Medicaid y la solicitud de estos programas. También ofrecerán orientación sobre clínicas a bajo costo para quienes no tengan seguro médico. Estas son las próximas sesiones: Fecha : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre Hora : 9:30 a.m. a 2:00 p.m.

: 9:30 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : University City Regional Library

: University City Regional Library Dirección: 5528 Waters Edge Village Drive, Charlotte, NC 28262

Clase virtual de nutrición para el bienestar integral En esta clase, los participantes aprenderán a crear hábitos alimenticios equilibrados y sostenibles, además de conocer estrategias prácticas para mejorar su energía y consejos adaptados a su estilo de vida. La clase será gratuita y se impartirá completamente en español. Fecha : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre Hora : 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : vía Zoom

: vía Zoom Reserva tu cita completando el siguiente formulario.

Taller de educación financiera en Charlotte La Coalición Latinoamericana, en colaboración con PNC Bank, ofrecerá un taller de educación financiera para aprender a organizar las finanzas personales, elaborar un presupuesto, conocer métodos para pagar deudas y establecer metas de ahorro. Fecha : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre Hora : 6:00 p.m. a 7:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : vía Zoom

: vía Zoom Reserva tu cita completando el siguiente formulario.

Cafecito y ritmos relajantes Únete a un viaje sonoro para el bienestar y la relajación que lleva por nombre “Cafecitos y música relajante”. La iniciativa busca ayudar a los participantes a reducir el estrés, promover la relación, conectar con sus emociones y disfrutar en comunidad. La sesión será dirigida por Ana Lucía Divins. Fecha : jueves 15 de octubre

: jueves 15 de octubre Hora : 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : Sterling Event Venue by La Noticia

: Sterling Event Venue by La Noticia Dirección : 4300 Monroe Rd, Suite B, Charlotte, NC 28205

: 4300 Monroe Rd, Suite B, Charlotte, NC 28205 Inscripción en el siguiente enlace.

Taller bilingüe de teatro para adolescentes en Charlotte La Coalición Latinoamericana ofrecerá un taller de teatro para jóvenes de 13 a 18 años, con actividades de actuación e improvisación para explorar sus raíces, fortalecer la confianza y expresar su creatividad a través de historias y tradiciones hispanas. Fecha : sábado 17 de octubre

: sábado 17 de octubre Hora : 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

: 1:00 p.m. a 3:00 p.m. Lugar : La Coalición Latinoamericana

: La Coalición Latinoamericana Dirección : 4938 Central Ave., Charlotte, NC 28205

: 4938 Central Ave., Charlotte, NC 28205 Inscripción: en el siguiente enlace.

Taller gratuito de pitch de ventas para emprendedores Project 658 y el Small Business and Technology Development Center de UNC Charlotte ofrecerán un taller gratuito en español dirigido a emprendedores actuales y futuros dueños de pequeños negocios. En esta sesión se abordará el “pitch” de ventas. Fecha : lunes 19 de octubre

: lunes 19 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Project 658

: Project 658 Dirección : 3646 Central Ave., Charlotte, NC 28205

: 3646 Central Ave., Charlotte, NC 28205 Inscripción: en el siguiente enlace.