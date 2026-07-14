Acusan a conductor por muerte de joven trabajadora de Manolo's Bakery

Un hombre de 66 años enfrenta cargos por la muerte de Angelina Naomi Chicas, una adolescente de 17 años que trabajaba en Manolo's Bakery y falleció tras un accidente de tránsito ocurrido en el este de Charlotte.

El Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) informó que Roderick Gresham, de 66 años, se entregó voluntariamente el 11 de julio en la Oficina del Alguacil del Condado de Mecklenburg, luego de que las autoridades obtuvieran órdenes de arresto en su contra.

Exceso de velocidad habría provocado el choque

El accidente ocurrió la noche del 6 de junio en North Sharon Amity Road. Según documentos judiciales, Gresham conducía un Chrysler 300 modelo 2018 hacia el sur cuando impactó el Honda Civic en el que viajaba Angelina.

La investigación reveló que el módulo de control de las bolsas de aire registró que el vehículo circulaba a 86 millas por hora, cinco segundos antes del choque, alcanzó una velocidad máxima de 90 millas por hora y aún viajaba a 62 millas por hora al momento del impacto. El límite de velocidad en esa zona es de 40 millas por hora.

Durante la investigación, Gresham declaró a los detectives que era el único ocupante del vehículo y aseguró que se preparaba para cambiar al carril derecho para girar hacia Central Avenue. También afirmó que no sabía que conducía a exceso de velocidad.

Los cargos

El CMPD informó que Gresham enfrenta los siguientes cargos:

Homicidio involuntario (Involuntary Manslaughter) .

. Exceso de velocidad.

Conducción imprudente.

Tras entregarse a las autoridades, el acusado obtuvo su libertad después de pagar una fianza de $35,000.

La investigación continúa abierta y la policía solicita que cualquier persona con información sobre el accidente se comunique con el detective Sessoms al 704-432-2169, extensión 3, o envíe información de forma anónima a Charlotte Crime Stoppers.

Familia exige justicia

La muerte de Angelina causó una profunda conmoción en la comunidad latina y entre sus compañeros de Manolo's Bakery, donde era muy apreciada.

Su madre expresó su indignación tras conocer la fianza otorgada al acusado.