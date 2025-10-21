Si estás buscando asesoría gratuita para mejorar tu negocio, carrera profesional, finanzas o para obtener ayuda para tu carrera universitaria, esta semana Charlotte ofrece todo eso y más, gracias al apoyo de instituciones y organizaciones locales. Visita La Noticia todas las semanas para conocer más eventos comunitarios, educativos o recursos gratis.

Cinco pasos clave para diseñar y hacer crecer tu negocio Este taller virtual y gratuito es ofrecido por Women Business Center of Charlotte (en español, El Centro de Negocios para Mujeres de Charlotte) y está dirigido a emprendedores para enseñarles cómo iniciar un negocio o fortalecerlo si se encuentra en marca. Fecha : miércoles 22 de octubre

: miércoles 22 de octubre Hora : 12:00 p.m. a 1:30 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:30 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción: en el siguiente enlace.

Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés. Fecha : jueves 23 de octubre

: jueves 23 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

: 10:00 a.m. a 2:00 p.m. Lugar : West Boulevard Library

: West Boulevard Library Dirección : 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208

: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208 Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.

Seminario: prepare su negocio para la temporada de impuestos Anticípese y organice sus finanzas con estrategias clave para la planificación fiscal con este seminario de Prospera. La clase le guiará para evitar errores comunes, adaptarse a nuevos cambios y preparar su negocio para declarar los impuestos de forma efectiva. Fecha : jueves 23 de octubre

: jueves 23 de octubre Hora : 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

: 5:30 p.m. a 7:00 p.m. Lugar : Oficina de Prospera

: Oficina de Prospera Dirección : 145 Scaleybark Rd. Suite C, Charlotte, NC 28209

: 145 Scaleybark Rd. Suite C, Charlotte, NC 28209 Inscripción: en el siguiente enlace.

Taller: tipos de inversiones El Centro Hispano ofrece un taller gratuito donde enseñarán los pasos clave para evaluar los riesgos y beneficios de los distintos tipos de inversiones en bienes raíces. Fecha : jueves 23 de octubre

: jueves 23 de octubre Hora : 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción: en el siguiente enlace.

Taller: Introducción a las nociones básicas del Internet Aprenda cómo navegar en línea, buscar información de manera efectiva y mantenerse seguro mientras usa Internet. Esta clase está dirigida a personas que ya se sienten cómodas usando el mouse y el teclado, pero que tienen poca o ninguna experiencia previa con el uso de Internet. Fecha : jueves 23 de octubre

: jueves 23 de octubre Hora : de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Lugar : Hickory Grove

: Hickory Grove Dirección : 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Taller: aprende a manejar tus deudas y tu crédito Mira USA invita a la comunidad a un taller gratuito para aprender a manejar sus deudas y crédito sin estrés. Se explicará la diferencia entre deuda buena y mala, estrategias para reducir ambas, cómo mejorar el puntaje de crédito y entender las tasas e intereses. Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Hora : de 11:30 a.m. a 1:00 p.m.

: de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. Lugar : Allegra Westbrooks Regional

: Allegra Westbrooks Regional Dirección : 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216

: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216 Costo : entras gratis

: entras gratis Registro en el siguiente enlace

Taller: introducción de conceptos básicos de computación Aprende a utilizar el teclado, el ratón y obtenga información básica de términos y conceptos de informática con una clase orientada para personas sin o con poca experiencia en computación. La presentación incluirá subtítulos en español para quienes lo requieran. Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Hora : 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

: 10:00 a.m. a 11:00 a.m. Lugar : Sugar Creek Library

: Sugar Creek Library Dirección : 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206

: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206 Inscripción a través del siguiente enlace.

Taller: Introducción a Microsoft Excel En este taller introductorio, miembros de la biblioteca enseñarán a los asistentes cómo crear una hoja de cálculo, cómo navegar eficazmente por este programa, ingresar datos, ajustar, insertar y eliminar columnas. Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Hora : de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.

: de 10:00 a.m. a 11:30 a.m. Lugar : Pineville

: Pineville Dirección : 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134

: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Taller: Introducción a Microsoft Word La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación. Fecha : sábado 25 de octubre

: sábado 25 de octubre Hora : de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

: de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Lugar : Hickory Grove

: Hickory Grove Dirección : 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215

: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215 Para inscribirse, visite el siguiente enlace.

Taller: evitando el desalojo Cada año, miles de arrendatarios en Mecklenburg enfrentan el desalojo. Por eso, Legal Aid of North Carolina explicará el proceso, los derechos de los inquilinos, recursos disponibles y cómo programas y leyes pueden ayudar. Al final, habrá una sesión de preguntas y respuestas con un abogado voluntario. El evento será en inglés. Fecha : lunes 27 de octubre

: lunes 27 de octubre Hora : 12:00 p.m. a 1:00 p.m.

: 12:00 p.m. a 1:00 p.m. Lugar : En línea

: En línea Inscripción a través del siguiente enlace

Clase de preparación para el examen de ciudadanía A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente. Fecha : lunes 27 de octubre

: lunes 27 de octubre Hora : de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. Lugar : Evento en línea (Zoom)

: Evento en línea (Zoom) Inscripción : Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.

: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes. Costo: gratis