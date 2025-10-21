Si estás buscando asesoría gratuita para mejorar tu negocio, carrera profesional, finanzas o para obtener ayuda para tu carrera universitaria, esta semana Charlotte ofrece todo eso y más, gracias al apoyo de instituciones y organizaciones locales. Visita La Noticia todas las semanas para conocer más eventos comunitarios, educativos o recursos gratis.
Cinco pasos clave para diseñar y hacer crecer tu negocio
Este taller virtual y gratuito es ofrecido por Women Business Center of Charlotte (en español, El Centro de Negocios para Mujeres de Charlotte) y está dirigido a emprendedores para enseñarles cómo iniciar un negocio o fortalecerlo si se encuentra en marca.
- Fecha: miércoles 22 de octubre
- Hora: 12:00 p.m. a 1:30 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Sesión gratuita de ayuda para conseguir trabajo
La biblioteca de Charlotte West Boulevard ofrece ayuda gratuita en persona para adultos que busquen empleo o necesiten asistencia tecnológica. Se apoya en redacción de currículums, cartas de presentación, solicitudes online y más. La asesoría es en inglés.
- Fecha: jueves 23 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: West Boulevard Library
- Dirección: 2157 West Boulevard, Charlotte, NC 28208
- Nota: Los participantes serán atendidos por orden de llegada.
Seminario: prepare su negocio para la temporada de impuestos
Anticípese y organice sus finanzas con estrategias clave para la planificación fiscal con este seminario de Prospera. La clase le guiará para evitar errores comunes, adaptarse a nuevos cambios y preparar su negocio para declarar los impuestos de forma efectiva.
- Fecha: jueves 23 de octubre
- Hora: 5:30 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Oficina de Prospera
- Dirección: 145 Scaleybark Rd. Suite C, Charlotte, NC 28209
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Taller: tipos de inversiones
El Centro Hispano ofrece un taller gratuito donde enseñarán los pasos clave para evaluar los riesgos y beneficios de los distintos tipos de inversiones en bienes raíces.
- Fecha: jueves 23 de octubre
- Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción: en el siguiente enlace.
Taller: Introducción a las nociones básicas del Internet
Aprenda cómo navegar en línea, buscar información de manera efectiva y mantenerse seguro mientras usa Internet. Esta clase está dirigida a personas que ya se sienten cómodas usando el mouse y el teclado, pero que tienen poca o ninguna experiencia previa con el uso de Internet.
- Fecha: jueves 23 de octubre
- Hora: de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.
- Lugar: Hickory Grove
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Taller: aprende a manejar tus deudas y tu crédito
Mira USA invita a la comunidad a un taller gratuito para aprender a manejar sus deudas y crédito sin estrés. Se explicará la diferencia entre deuda buena y mala, estrategias para reducir ambas, cómo mejorar el puntaje de crédito y entender las tasas e intereses.
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: de 11:30 a.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional
- Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216
- Costo: entras gratis
- Registro en el siguiente enlace
Taller: introducción de conceptos básicos de computación
Aprende a utilizar el teclado, el ratón y obtenga información básica de términos y conceptos de informática con una clase orientada para personas sin o con poca experiencia en computación. La presentación incluirá subtítulos en español para quienes lo requieran.
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: 10:00 a.m. a 11:00 a.m.
- Lugar: Sugar Creek Library
- Dirección: 4045 North Tryon Street, Suite A, Charlotte, NC 28206
- Inscripción a través del siguiente enlace.
Taller: Introducción a Microsoft Excel
En este taller introductorio, miembros de la biblioteca enseñarán a los asistentes cómo crear una hoja de cálculo, cómo navegar eficazmente por este programa, ingresar datos, ajustar, insertar y eliminar columnas.
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: de 10:00 a.m. a 11:30 a.m.
- Lugar: Pineville
- Dirección: 505 Main St. Suite 100, Pineville, NC 28134
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Taller: Introducción a Microsoft Word
La Biblioteca Charlotte Mecklenburg ofrece una variedad de programas gratuitos de alfabetización digital tanto para principiantes como para aquellos que buscan mejorar sus habilidades tecnológicas. En esta oportunidad ofrecen una clase gratuita y en español para enseñar a las personas a crear, editar y guardar documentos de Microsoft Word. E interesados en aprender más, podrán solicitar asesoría para citas posteriores en nociones básicas de computación.
- Fecha: sábado 25 de octubre
- Hora: de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
- Lugar: Hickory Grove
- Dirección: 5935 Hickory Grove Road, Charlotte, NC 28215
- Para inscribirse, visite el siguiente enlace.
Taller: evitando el desalojo
Cada año, miles de arrendatarios en Mecklenburg enfrentan el desalojo. Por eso, Legal Aid of North Carolina explicará el proceso, los derechos de los inquilinos, recursos disponibles y cómo programas y leyes pueden ayudar. Al final, habrá una sesión de preguntas y respuestas con un abogado voluntario. El evento será en inglés.
- Fecha: lunes 27 de octubre
- Hora: 12:00 p.m. a 1:00 p.m.
- Lugar: En línea
- Inscripción a través del siguiente enlace
Clase de preparación para el examen de ciudadanía
A través de esta sesión organizada por la Biblioteca de Charlotte Mecklenburg en Matthews, se ofrecerá apoyo a los adultos que se están preparando para presentar el examen de ciudadanía en Estados Unidos. Durante la sesión, se abordarán varias preguntas cívicas del examen y cómo responder correctamente.
- Fecha: lunes 27 de octubre
- Hora: de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
- Lugar: Evento en línea (Zoom)
- Inscripción: Inscríbase al menos un día antes del evento a través del siguiente enlace. Recibirá un correo electrónico con un enlace a la reunión de Zoom 24 horas antes.
- Costo: gratis
Sesión de Asistencia para FAFSA con CMS
Cada año, muchos estudiantes y familias en Mecklenburg se preparan para el proceso de inscripción a la universidad. Por eso, diversas entidades educativas se unen a CMS para ofrecer ayuda para completar la solicitud para recibir ayuda federal para estudiantes (FAFSA). Explicarán el proceso, documentos necesarios y cómo obtener este apoyo.
- Fecha: miércoles 29 de octubre
- Hora: 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
- Lugar: Allegra Westbrooks Regional
- Dirección: 2412 Beatties Ford Road, Charlotte, NC 28216
- Visita el siguiente enlace para más información o estar atento a eventos similares.