Carolina del Norte: Registran primera muerte por influenza

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) reportó el primer fallecimiento relacionado con la influenza de la temporada 2025-2026. Se trata de un adulto del sector de las montañas del estado que murió durante la primera semana de octubre debido a complicaciones por la influenza. Por respeto a la privacidad de la familia, no se ofrecieron más detalles.
Advertencia de expertos
El epidemiólogo estatal, Zack Moore, M.D., MPH, destacó que “las infecciones por influenza pueden ser graves e incluso fatales” y recomendó a todos los residentes:
- Vacunarse contra la influenza anualmente.
- Lavarse las manos con frecuencia.
- Cubrirse la boca al toser o estornudar.
- Quedarse en casa si están enfermos para evitar contagiar a otros.
Se espera un aumento de influenza, COVID-19 y virus sincitial respiratorio (RSV) en los próximos meses. Las vacunas son la mejor protección contra enfermedades graves, hospitalización y muerte, especialmente para grupos de alto riesgo:
- Personas mayores de 65 años
- Niños menores de 5 años
- Mujeres embarazadas
- Personas con sistema inmunitario debilitado o condiciones médicas como asma, diabetes, enfermedades del corazón u obesidad
Estadísticas de la temporada anterior
- 544 muertes asociadas a la influenza en Carolina del Norte, el número más alto desde la pandemia H1N1 de 2009.
- 280 muertes pediátricas por influenza a nivel nacional, aproximadamente la mitad sin condiciones de riesgo conocidas y el 89 % no estaba completamente vacunado.
Vacunación y tratamientos disponibles
- La CDC recomienda vacunas anuales contra la influenza para todas las personas mayores de 6 meses.
- La vacuna COVID-19 se recomienda para mayores de 6 meses, según decisión médica.
- Las vacunas contra RSV son recomendadas para adultos de 75 años o más, adultos de 50 a 74 años con alto riesgo y mujeres embarazadas en semanas 32-36.
- Vacunas disponibles en farmacias, consultorios médicos, centros de salud calificados y departamentos de salud locales.
- Niños sin seguro pueden vacunarse gratuitamente mediante el programa Vaccines for Children.
- Las vacunas contra influenza, COVID-19 y RSV pueden aplicarse en la misma visita.
- Los tratamientos antivirales funcionan mejor si se administran temprano tras el inicio de síntomas. Los farmacéuticos de Carolina del Norte pueden testear y tratar inmediatamente gracias a las órdenes emitidas por el director de salud, Dr. Larry Greenblatt.
Medidas adicionales de prevención
- Lavarse las manos con frecuencia o usar desinfectante.
- Evitar tocar ojos, nariz y boca.
- Desinfectar superficies y objetos de contacto frecuente.
- Cubrir tos y estornudos con pañuelos desechables.
- Quedarse en casa si está enfermo y minimizar el contacto con miembros del hogar y mascotas.
- No compartir utensilios, toallas ni otros objetos personales.
- Usar mascarilla al estar cerca de otras personas.
Para información sobre vacunas, pruebas y tratamientos, visite:
- flu.ncdhhs.gov
- covid19.ncdhhs.gov
Te puede interesar: ¡Llegó la temporada de la influenza! 6 Consejos para evitar contagios