Carolina del Norte: Registran primera muerte por influenza

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS) reportó el primer fallecimiento relacionado con la influenza de la temporada 2025-2026. Se trata de un adulto del sector de las montañas del estado que murió durante la primera semana de octubre debido a complicaciones por la influenza. Por respeto a la privacidad de la familia, no se ofrecieron más detalles.

Advertencia de expertos

El epidemiólogo estatal, Zack Moore, M.D., MPH, destacó que “las infecciones por influenza pueden ser graves e incluso fatales” y recomendó a todos los residentes:

Vacunarse contra la influenza anualmente .

. Lavarse las manos con frecuencia.

Cubrirse la boca al toser o estornudar.

Quedarse en casa si están enfermos para evitar contagiar a otros.

Se espera un aumento de influenza, COVID-19 y virus sincitial respiratorio (RSV) en los próximos meses. Las vacunas son la mejor protección contra enfermedades graves, hospitalización y muerte, especialmente para grupos de alto riesgo:

Personas mayores de 65 años

Niños menores de 5 años

Mujeres embarazadas

Personas con sistema inmunitario debilitado o condiciones médicas como asma, diabetes, enfermedades del corazón u obesidad

Estadísticas de la temporada anterior

544 muertes asociadas a la influenza en Carolina del Norte, el número más alto desde la pandemia H1N1 de 2009.



asociadas a la influenza en Carolina del Norte, el número más alto desde la pandemia H1N1 de 2009. 280 muertes pediátricas por influenza a nivel nacional, aproximadamente la mitad sin condiciones de riesgo conocidas y el 89 % no estaba completamente vacunado.



Vacunación y tratamientos disponibles

La CDC recomienda vacunas anuales contra la influenza para todas las personas mayores de 6 meses.

vacunas anuales contra la influenza para todas las personas mayores de 6 meses. La vacuna COVID-19 se recomienda para mayores de 6 meses, según decisión médica.

se recomienda para mayores de 6 meses, según decisión médica. Las vacunas contra RSV son recomendadas para adultos de 75 años o más, adultos de 50 a 74 años con alto riesgo y mujeres embarazadas en semanas 32-36.

son recomendadas para adultos de 75 años o más, adultos de 50 a 74 años con alto riesgo y mujeres embarazadas en semanas 32-36. Vacunas disponibles en farmacias, consultorios médicos, centros de salud calificados y departamentos de salud locales .

. Niños sin seguro pueden vacunarse gratuitamente mediante el programa Vaccines for Children .

. Las vacunas contra influenza, COVID-19 y RSV pueden aplicarse en la misma visita .

. Los tratamientos antivirales funcionan mejor si se administran temprano tras el inicio de síntomas. Los farmacéuticos de Carolina del Norte pueden testear y tratar inmediatamente gracias a las órdenes emitidas por el director de salud, Dr. Larry Greenblatt.

Medidas adicionales de prevención

Lavarse las manos con frecuencia o usar desinfectante.

Evitar tocar ojos, nariz y boca.

Desinfectar superficies y objetos de contacto frecuente.

Cubrir tos y estornudos con pañuelos desechables.

Quedarse en casa si está enfermo y minimizar el contacto con miembros del hogar y mascotas.

No compartir utensilios, toallas ni otros objetos personales.

Usar mascarilla al estar cerca de otras personas.

Para información sobre vacunas, pruebas y tratamientos, visite:

