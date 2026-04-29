Carolina del Norte: Gasolina llega a los $4 y podría subir más

Los conductores enfrentan un nuevo aumento en el precio de la gasolina justo antes del verano. Para el 29 de abril, el precio promedio nacional alcanzó los $4.23 por galón, según AAA. Este nivel marca un nuevo récord desde el inicio del conflicto con Irán.

En Carolina del Norte, el precio por galón de gasolina regular se ubica en $4. Esto es casi 40 % más que el precio registrado hace un año, cuando estaba a $2.92, según AAA. En Carolina del Sur el precio del galón se ubicó en $3.88.

Conflicto global impulsa los precios

La subida responde al aumento del petróleo en los mercados internacionales. El precio del crudo Brent, referencia global, ronda los $114.60 por barril. Esto representa un incremento cercano al 25 % desde abril.

Tras la guerra entre Estados Unidos e Irak, el factor clave es el bloqueo del Estrecho de Hormuz, una ruta estratégica para el petróleo mundial. Por ese paso circula cerca de una quinta parte del suministro global.

Aumentos rápidos y constantes

En solo un día, el precio de la gasolina subió 7 centavos. Desde el inicio del conflicto, el aumento supera $1.25 por galón, más del 40 %.

Además, esta alza coincide con la temporada alta de viajes en verano. Las refinerías también realizan mantenimiento en esta época, lo que reduce la oferta.

Algunas estaciones intentaron mantener precios bajos reduciendo sus ganancias. Sin embargo, esa estrategia ya no es sostenible. Esto significa que los consumidores verán precios más altos en los próximos días.

Impacto desigual en los hogares

Los hogares de bajos ingresos sienten el golpe con mayor fuerza. Según Bank of America, este grupo ya enfrenta presión en su presupuesto. Otros hogares aún resisten el impacto, pero esa capacidad es limitada.

El uso de tarjetas de crédito puede ayudar temporalmente, pero no es una solución sostenible.

El mayor temor es que el aumento del petróleo afecte otros productos. Si suben los costos de transporte, podrían aumentar precios de alimentos y servicios. Por ahora, no hay evidencia clara de ese efecto, pero el riesgo existe.

Aunque termine la guerra, la gasolina no bajará rápido

Expertos advierten que los precios de la gasolina no caerán de inmediato, incluso si el conflicto termina. El mercado del petróleo tarda en reflejar cambios en el precio final.

Además, las estaciones venden combustible comprado a precios altos. Las interrupciones en la producción global también prolongan el impacto.

Qué pueden hacer los conductores

Ante este escenario, los expertos recomiendan: