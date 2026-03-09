Se dispara el precio de la gasolina; ¿seguirá en aumento?

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel tiene repercusiones económicas a nivel local. En una semana se percibió un aumento significativo en el precio del petróleo y, por tanto, ahora cuesta más llenar el vehículo con gasolina o diésel. Sin perspectivas de que este conflicto termine pronto, ¿seguirá aumentando el precio de la gasolina?

Impacto en Carolina del Norte

La semana pasada el precio promedio del galón de gasolina fue $2.997 a nivel nacional. Para el 9 de marzo se elevó a $3.478. En Carolina del Norte pasó de $2.761 a principios de mes a $3.268 en siete días, lo que representa un aumento de más de $0.50 en una semana y 54.9 centavos más alto que hace un mes, según AAA.

En algunas ciudades del estado, los precios se sitúan en:

Charlotte: $3.257 por galón

$3.257 por galón Greensboro: $3.316 por galón

$3.316 por galón Raleigh: $3.33 por galón

$3.33 por galón Asheville: $3.143 por galón

Petróleo supera los $100 por barril

El aumento se produce mientras el precio del petróleo supera los $100 por barril, impulsado por temores de interrupciones en el suministro global.

El crudo Brent, referencia internacional, llegó a subir hasta $119.50 por barril, el nivel más alto desde 2022, antes de retroceder ligeramente.

Una de las principales preocupaciones es el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que normalmente pasa cerca del 20 % del petróleo y gas natural licuado del mundo. La guerra en la región ha afectado el tránsito marítimo y la estabilidad de los mercados.

Expertos anticipan más aumentos

Analistas del mercado energético advierten que los precios podrían seguir subiendo en los próximos días.

Patrick De Haan, analista de petróleo de GasBuddy, explicó que el mercado está reaccionando rápidamente al riesgo de interrupciones prolongadas en el suministro mundial.

Según las proyecciones:

La gasolina podría subir entre 20 y 50 centavos adicionales por galón esta semana.

esta semana. El diésel podría aumentar entre 35 y 75 centavos por galón.

Actualmente, el precio promedio nacional del diésel ya alcanza $4.656 por galón. En Carolina del Norte es más alto: $4.691.

El presidente Donald Trump afirmó que los precios del combustible podrían bajar una vez termine el conflicto con Irán. Sin embargo, también declaró recientemente que no habrá un acuerdo inmediato para poner fin a la guerra.