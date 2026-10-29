Carolina del Norte: Acusan a 30 inmigrantes de votar ilegalmente

El Departamento de Justicia federal anunció nuevos cargos contra 18 inmigrantes acusados de votar ilegalmente en las elecciones de 2024 en Carolina del Norte. Con estos casos, asciende a 30 el número de personas acusadas por las autoridades federales durante 2026.

Los nuevos casos se distribuyen entre tres distritos judiciales federales: nueve en el este del estado, cinco en la región central y cuatro en el oeste, que incluye Charlotte.

Según el Departamento de Justicia, los acusados no eran ciudadanos estadounidenses cuando participaron en las elecciones. La mayoría tenía residencia permanente legal en Estados Unidos.

Las acusaciones todavía no constituyen condenas judiciales, y todos los implicados mantienen su presunción de inocencia.

¿Dónde se presentaron las nuevas acusaciones?

El Departamento de Justicia informó que los 18 casos anunciados se distribuyen de la siguiente manera:

Distrito federal Nuevos acusados Este de Carolina del Norte 9 Centro de Carolina del Norte 5 Oeste de Carolina del Norte 4 Total 18

Las autoridades señalaron que estos expedientes se suman a otros 12 casos anunciados anteriormente en el Distrito Este.

De esta manera, 30 personas han sido acusadas durante 2026 por presuntas infracciones relacionadas con el voto de extranjeros en Carolina del Norte.

Tres residentes de Charlotte entre los acusados

Entre los cuatro casos del Distrito Oeste figuran tres residentes de Charlotte y uno de Conover.

Los acusados son:

Michael Agah, de 74 años: ciudadano de Nigeria y residente permanente legal de Charlotte. Está acusado de votar en las elecciones federales del 5 de noviembre de 2024 y declarar falsamente que era ciudadano estadounidense.

ciudadano de Nigeria y residente permanente legal de Charlotte. Está acusado de votar en las elecciones federales del 5 de noviembre de 2024 y declarar falsamente que era ciudadano estadounidense. Luis Alberto DeJesus, de 50 años: ciudadano de la República Dominicana y residente permanente legal de Conover. Según la acusación, declaró ser ciudadano estadounidense en una solicitud de votación anticipada y votó el 30 de octubre de 2024.

ciudadano de la República Dominicana y residente permanente legal de Conover. Según la acusación, declaró ser ciudadano estadounidense en una solicitud de votación anticipada y votó el 30 de octubre de 2024. Serge Christian Dupont, de 57 años: ciudadano francés y residente permanente legal de Charlotte. Está acusado de declarar falsamente su ciudadanía y votar el 5 de noviembre de 2024.

ciudadano francés y residente permanente legal de Charlotte. Está acusado de declarar falsamente su ciudadanía y votar el 5 de noviembre de 2024. Edread Ray Stanley, de 63 años: ciudadano de San Cristóbal y Nieves y residente permanente legal de Charlotte. Está acusado de votar en una elección federal sin tener ciudadanía estadounidense.

Los primeros tres enfrentan cargos relacionados con votar sin ser ciudadanos y declarar falsamente su ciudadanía. Stanley enfrenta un cargo por votar siendo extranjero.

Acusan a otros cinco extranjeros en el centro del estado

La Fiscalía Federal del Distrito Medio anunció cargos contra cinco residentes de diferentes ciudades de Carolina del Norte.

Entre ellos se encuentran:

Adrianus Marinus Van Der Staak: ciudadano de Países Bajos y residente permanente legal de Seagrove.

ciudadano de Países Bajos y residente permanente legal de Seagrove. Saida Adali Hirachete Olivarez: ciudadana mexicana y residente permanente legal de Reidsville.

ciudadana mexicana y residente permanente legal de Reidsville. Juan Florencio Ramos: ciudadano cubano y residente permanente legal de Salisbury.

ciudadano cubano y residente permanente legal de Salisbury. Phillip Alexander Carter: originario de Barbados y residente permanente legal de Winston-Salem.

originario de Barbados y residente permanente legal de Winston-Salem. Yamila Ávalos: ciudadana argentina y residente permanente legal de Concord.

Los primeros cuatro enfrentan acusaciones por presuntamente declarar falsamente su ciudadanía estadounidense y votar ilegalmente. Ávalos está acusada de votar sin ser ciudadana estadounidense.

Nueve acusados más en el este de Carolina del Norte

En el Distrito Este, un gran jurado federal presentó acusaciones contra nueve personas.

Según el Departamento de Justicia, todos habrían declarado falsamente ser ciudadanos estadounidenses para registrarse y votar en las elecciones generales de 2024.

Los acusados son Selvin Porfidio González Escobar, Amerigo Di Nolfi, Elizabeth Margaret Crudup, Gregory Eugene Wade, Jacqueline Yvonne Papandreou Brown, Karl Anthony Wilkins, Patricia Elena Valencia Cardona, Richard John Reid y Taso Gretes.

Las autoridades identificaron a González Escobar como ciudadano guatemalteco sin estatus migratorio legal.

Los demás acusados de este grupo fueron descritos como residentes permanentes legales.

El Departamento de Justicia señaló que algunos de los implicados habrían participado en múltiples elecciones anteriores.

Por ejemplo, la acusación contra Elizabeth Margaret Crudup, residente del Condado de Harnett, menciona participación en nueve elecciones generales y nueve primarias entre 2008 y 2026.

Estos antecedentes forman parte de las acusaciones federales y todavía deben ser evaluados judicialmente.

¿Pueden votar los residentes permanentes?

No. Tener una tarjeta de residencia permanente, conocida como “green card”, no autoriza a votar en elecciones federales estadounidenses.

Para participar en esas elecciones es necesario cumplir los requisitos legales, incluida la ciudadanía estadounidense.

La prohibición también se aplica a personas que llevan décadas viviendo legalmente en el país, pero todavía no se han naturalizado.

Según el Departamento de Justicia, las personas acusadas enfrentan posibles sanciones penales por participar en elecciones sin tener ciudadanía estadounidense.

¿Qué penas podrían enfrentar los acusados?

Las autoridades federales señalaron que los cargos contemplan las siguientes penas máximas:

Acusación Prisión máxima Multa máxima Declarar falsamente ciudadanía estadounidense para votar 5 años $250,000 Votar en una elección federal sin ser ciudadano 1 año $100,000

Estas son penas máximas previstas por la legislación federal, no sentencias impuestas a los acusados.

En caso de condena, un juez determinaría la sanción correspondiente según las circunstancias de cada expediente y las normas federales aplicables.

FBI y autoridades migratorias investigan los casos

El Departamento de Justicia informó que las investigaciones están a cargo del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

Las fiscalías federales de los tres distritos de Carolina del Norte se encargarán de procesar los casos.

Las autoridades sostienen que las investigaciones buscan proteger la integridad del sistema electoral.

Sin embargo, el comunicado no proporciona información sobre el número total de votos emitidos en Carolina del Norte en 2024 ni demuestra que estos casos hayan cambiado el resultado de alguna elección.

Los 30 casos anunciados representan acusaciones individuales, no una estimación de la frecuencia del voto ilegal en el estado.