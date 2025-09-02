Bigamia: Arrestan a hombre por estar casado con 3 mujeres

Un hombre de Carolina del Norte fue arrestado y enfrenta cargos de bigamia, tras descubrirse que se casó con tres mujeres diferentes sin divorciarse de la primera, presuntamente buscando ganancia financiera y personal.

Investigación y antecedentes del caso

El Departamento del alguacil del Condado de Davidson inició la investigación en abril de 2025 después de recibir un reporte sobre posibles matrimonios múltiples por parte de Harry Irvine Burdick Jr.

Los detectives hallaron tres licencias de matrimonio en los condados de Lincoln, Davidson y Guilford. Hasta el momento, no se pudieron localizar procedimientos de divorcio de la primera esposa antes de los matrimonios posteriores.

Burdick fue arrestado el 22 de agosto y enfrenta dos cargos de bigamia, un delito grave bajo la ley de Carolina del Norte. Fue liberado bajo promesa escrita de comparecer en la corte, con su primera audiencia programada para el 22 de septiembre en el Tribunal del Condado de Davidson.

Qué es la bigamia y sus consecuencias legales

La bigamia consiste en casarse nuevamente mientras se está legalmente casado con otra persona.

Matrimonio nulo: Todo matrimonio celebrado bajo estas circunstancias se considera automáticamente nulo, y solo el primer matrimonio es legal.

Excepciones legales:

Si el primer cónyuge está ausente durante siete años y se desconocía que estuviera vivo.



Si el primer matrimonio terminó legalmente por divorcio.



. Si el primer matrimonio fue declarado nulo por un tribunal.

Antes de casarse nuevamente, es crucial terminar legalmente el primer matrimonio mediante divorcio, anulación o por fallecimiento del cónyuge para evitar problemas legales.

El castigo por bigamia

Las penas por un delito grave de Clase I pueden incluir encarcelamiento, aunque la sentencia específica será determinada por el tribunal y puede implicar libertad condicional, penas de prisión de diversa duración y/o multas.

Sanciones a cómplices

Cualquier persona que aconseje, ayude o incite al acto de bigamia también puede ser declarada culpable de este delito grave de Clase I.

El matrimonio posterior celebrado durante un matrimonio previo válido se considera automáticamente nulo (nulidad legal).

Alerta a posibles víctimas

Las autoridades creen que puede haber más víctimas. Se pide a cualquier persona que haya sido legalmente casada con Burdick sin un divorcio que contacte a Detective Foushee en el Departamento del alguacil del Condado de Davidson al 336-236-3365.